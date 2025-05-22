💥Обзор новостей: бизнесу разрешат не продавать доли по опционам иностранцам, россияне против налога для «профессиональных бездельников», цирк без животных

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Госдума может разрешить российскому бизнесу не продавать доли по опционам иностранцам. Госдума планирует ограничить возможности иностранного бизнеса вернуться в страну после ухода с российского рынка. Поправки с ограничениями одобрил комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Они, в частности, предусматривают, что российский владелец бизнеса сможет запретить иностранцу выкупить свою долю, несмотря на опцион обратного выкупа.

Менее 20% россиян поддержали налоги для «профессиональных бездельников». Менее пятой части россиян (17%) поддержали идею о введении фиксированного НДФЛ и взноса в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и «профессиональных бездельников», следует из результатов исследования SuperJob, пишет РБК. Против такой меры выступили 63% респондентов. «С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!», — говорили участники опроса.

Иностранный банк впервые ограничил покупки россиян в бутиках. Россияне с картой Bank of Georgia, одного из крупнейших в Грузии, больше не смогут платить ею за покупки дороже €300 в люксовых магазинах по всему миру, выяснил РБК. Впервые банк будет сам контролировать исполнение санкций, введенных в 2022 году.

Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв инфраструктурных проектов. Счетная палата предложила правительству наказывать регионы за срыв инфраструктурных проектов. Такое предложение она сделала в связи с проверкой семи регионов России, где 60% проектов не были реализованы в плановые сроки, а их стоимость выросла на 13,2 млрд рублей, или на 32,8%.

Банки предлагают установить обязательный лимит на операции по картам подростков. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка, пишут «Известия». Это нужно, чтобы карты не использовали мошенники для вывода денег. Порог предлагают установить более чем лояльный — в 200 тыс. рублей в месяц, и его можно будет превысить — с разрешения родителей.

Инфляция в России за период с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 6 по 12 мая 2025 года — инфляция равнялась 0,06%. С начала мая потребительские цены в РФ выросли на 0,15%, с начала года — на 3,27%.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести для мигрантов обязательное лицензирование курьерской деятельности. « Это позволит навести порядок в одной из самых закрытых сфер, которая пользуется особой популярностью у граждан из некоторых стран Средней Азии», — заявил РИА Новости депутат.

Совет блогеров предложил Госдуме разрешить блокировку деструктивного контента до суда. Совет блогеров предложил Госдуме внести поправки в закон «Об информации» и разрешить до суда блокировать в сети деструктивный контент. Планируется создать при Роскомнадзоре специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы на такой контент от людей и организаций. Комитет Госдумы по информполитике взял идеи Совета блогеров на рассмотрение.

В Саратове уволили учительницу, надевшую ведро на голову ученику. Учительница саратовского лицея № 3 уволена после конфликта с учеником, во время которого она надела на голову ребенка мусорное ведро. «По информации администрации лицея, учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. Проведена оперативная поверка, по итогам которой учитель уволен», — говорится в сообщении администрации Октябрьского района города. Там добавили, что директор образовательного учреждения принес извинения родителям ученика.

Депутаты предложили запретить приобретение животных для цирков. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести запрет на приобретение и передачу животных в цирки для использования в культурно-зрелищных целях. Как отмечают авторы законопроекта, каждое животное, уже находящееся в цирке, может продолжать выступать и оставаться на попечении учреждения до своей естественной старости и смерти. При этом замена выбывших животных будет запрещена. «Таким образом, по мере естественного сокращения численности животных в цирках постепенно прекратятся номера с участием животных», — говорится в документе. Одобряем!