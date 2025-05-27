💥Обзор новостей: «долги платят только трусы», иностранные маркетплейсы — «дыра», зарубежные IT-сервисы надо «душить»

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Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России западные сервисы. Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов. «Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью»,— сказал господин Путин на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля).

Путин призвал бизнес «долбить» и осваивать другие рынки. Российский бизнес должен активно осваивать зарубежные рынки, а государство его поддержит, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов. «Надо настойчиво, настойчиво это делать — долбить, долбить, долбить. И мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата», — заключил Путин.

Президент призвал обратить внимание на работу иностранных маркетплейсов в России. Сейчас, по мнению президента, это «дыра», через которую можно завозить на территорию страны контрафактную продукцию. Контролю за работой зарубежных маркетплейсов в России необходимо уделить большее внимание, заявил Путин.

Игорные зоны попросили Telegram исключить каналы казино из теневого бана. Легальные казино попросили Telegram перестать ассоциировать их с онлайн-гемблингом и исключить из бана. Юристы считают, что мессенджер имеет право отказать «социально спорному бизнесу», но игорные зоны могут оспорить это в суде.

Путин пообещал помощь «Вкусно — и точка» в случае возвращения McDonald's. Путин напомнил, что McDonald's повел себя недобросовестно при уходе с рынка в РФ. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с гендиректором «Вкусно - и точка» Олегом Пароевым отметил, что при наличии действующего опциона американской компании на обратный выкуп бизнеса в РФ, необходимо помнить о том, как компания уходила с российского рынка. Комментируя возможность обратного выкупа американской сетью российского бизнеса по предусмотренному опциону, Путин пошутил, что «долги платят только трусы». Президент пообещал помочь при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию.

С 1 июня они станут частью системы здравоохранения. С 1 июня аптеки в России официально станут частью системы здравоохранения, фармацевты смогут рассчитывать на «льготы и преференции, которые положены работникам сферы».

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за €1. В финском городе Котка местные власти выкупили построенную на рубеже XVIII–XIX веков русскую крепость Кюменегород (Кюминлинна), сообщает РБК. Сумма сделки составила €1. Крепость планируют привести в порядок и использовать в музейно-туристических целях, открыть здесь кафе, концертные площадки и т.д.

Собянин ввел штрафы для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов. Таксисты в столице должны будут проходить аттестацию на знание расположения государственных, транспортных, социальных и иных объектов. Если не сдать такой экзамен, будет грозить штраф 5 тыс. руб.

В Петербурге беременным студенткам будут платить по ₽100 тыс. Власти Санкт-Петербурга собираются платить единовременно по 100 тыс. руб. студенткам, которые учатся очно и при этом готовятся стать матерями.

В 2025 году россияне чаще всего дают детям имена София и Михаил. Так, Софиями стали 7 177 детей, Михаилами — 8 830. Другим востребованным женским именем является Ева, а третье место в списке занимает Анна. На втором месте среди мужских имен числится Александр, а на третьем — Артем, передает «РИА Новости».

Минприроды решило запретить упаковку для еды из полистирола. Минприроды России готовит ограничения для использования упаковки из полистирола для пищевой продукции. Полистирол является ломким, распадается на мелкие куски и практически не используется во вторичной переработке, так как его сложно выделить из общего потока отходов, а сама переработка экономически невыгодна из-за сильного загрязнения, заявили в ведомстве.