❗️Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления

С 30 мая значительно вырастут штрафы за работу с персональными данными. У бизнеса возникло масса вопросов: кто является оператором персональных данных, обязан ли он подавать уведомление в РКН, что в нем писать. Приходите на экстренный вебинар 30 мая, разберем все главные вопросы.

Мы собрали самые частые вопросы, связанные с новыми изменениями в законе о защите персональных данных. Узнайте, как правильно заполнить уведомление в Роскомнадзор и рассмотрите все важные аспекты обработки персональных данных, чтобы избежать новых колоссальных штрафов.

Все ответы вы получите на экстренном вебинаре «Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления». Который состоится 30 мая в 11:00.

Спикер вебинара Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет разберет следующие вопросы:

Кто является оператором Персональных данных (ПД). Какие документы должны быть у оператора ПД. Заполняем уведомление Роскомнадзора о начале обработке ПД. Прямо в эфире проведем мастер-класс по заполнению! Локализация баз данных и трансфер данных. Что делать если используете WhatsApp, Телеграмм и т.п. Сайт, файлы cookie и защита персональных данных. Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы. Ответы на часто задаваемые вопросы по ПД.

Бонус: 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения

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Спойлер для тех, кто ранее подавал уведомления в РКН: проверьте на сайте Роскомнадзора, внесены ли вы в реестр, если вы там есть и новых ситуаций с обработкой не появилось, уведомление подавать снова не нужно.