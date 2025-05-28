💥Обзор новостей: иностранным компаниям, ушедшим из РФ, запретят обратный выкуп акций, ввели ответственность для дропперов, Павел Дуров — «Я русский!»

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Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, запретят обратный выкуп акций. В июне Госдума намерена рассмотреть проект закона, который будет регулировать право иностранных компаний на обратный выкуп акций, пишут «Известия». Документ уже согласован с Министерством финансов и планируется к рассмотрению сразу во втором и третьем чтениях.

Госдума вдвое сократила сроки рассмотрения заявлений на маткапитал. Речь идет о сроках рассмотрения заявлений на распоряжение средствами государственной субсидии, положенной семьям с детьми. Они уменьшаются с 10 до 5 дней. С 1 февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 690,2 тыс. руб. За второго ребенка государство выплачивает 912,1 тыс. руб. При этом если семья получила выплату за первенца, за второго ребенка будет выплачено 221 тыс. руб.

Дума вводит уголовную ответственность для дропперов. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности для дропов, которые отдают свои карты или принимают на них деньги чужих людей.

«Я русский!». Павел Дуров неожиданно процитировал Шамана, заявив, что он лучше умрёт, чем станет «чьим-то активом». Так он выступил на конференции в Норвегии по правам человека в защиту Telegram и свободы слова.

Минцифры предложило использовать биометрию при продаже энергетиков. Минцифры предложило использовать биометрические данные для проверки возраста при продаже энергетиков. Речь идет о торговле через вендинговые автоматы и в онлайн-магазинах.

МВД предупреждает о новой мошеннической схеме: злоумышленники предлагают заработать на «лайках». Они звонят, представляясь сотрудниками маркетплейсов, выплачивают небольшой бонус, а затем просят «выкупить товар» или купить «премиум-аккаунт», после чего исчезают с деньгами.

Девятый тестовый полет лунного корабля Starship завершился неудачей. SpaceX потеряла связь со второй ступенью примерно через 30 минут после старта Starship, возникли и другие неполадки, включая утечку топлива. В компании заявили о «быстром незапланированном разрушении» корабля.

Неизвестный пытался отравить таблетками животных в Московском зоопарке. Таблетки обнаружили во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом. Состав препаратов пока не известен, их отдали на экспертизу.