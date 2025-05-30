Календарь вебинаров для бухгалтера в июне. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на июнь. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом!

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров июнь 2025

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