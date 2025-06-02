💥Обзор новостей: Pillar 2 будет в усеченном виде, введут дружины для защиты традиционных ценностей, бензин подорожает

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Механизм Pillar 2 в РФ введут в усеченном виде.
Минфин определился с тем, как приспособить введенный в странах ОЭСР с 2024 года механизм Pillar 2 с выгодой для российского бюджета. Подготовленный им законопроект предусматривает, что налог с прибыли российских «дочек» международных холдингов с 2026 года будет доплачиваться до уровня 15% в России, а не в иностранных государствах. Эксперты отмечают, что предложенный механизм отличается от модельных правил ОЭСР, внедренных для борьбы с занижением налогов группами компаний. Российский вариант Pillar 2 расширяет число потенциальных плательщиков корректирующего налога в РФ и при этом создает риски его доплаты за рубежом.
С 1 сентября этого года обязательную маркировку введут на детские игрушки, сладости и стройматериалы. Через три месяца в России стартует маркировка целого ряда продукции — от детских игрушек до сладостей, чая и кофе, от стройматериалов до спортивного питания, бритв и сменных лезвий к ним. Новая система должна существенно минимизировать на рынке фальсифицированную продукцию и принести в бюджет дополнительные средства.
В Госдуме предложили создать дружины для защиты традиционных ценностей.
При региональных советах по защите традиционных духовно-нравственных ценностей следует организовать дружины. С такой инициативой на тематическом круглом столе в Совете федерации выступил глава комитета Госдумы по местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР). По его задумке эти структуры обеспечат охрану общественного порядка и помогут вырвать молодежь из-под влияния деструктивных организаций.
Правительство предложило освободить работающих по квоте мигрантов от сдачи языка. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. По квотам в Россию приезжают квалифицированные мигранты из визовых стран. В 2024 году она составляла почти 156 тыс. человек, в этом году ее увеличили до почти 235 тыс. «От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона», — говорится в проекте закона.
В Госдуме хотят разрешить водителям использовать тонировку на передних боковых стеклах светопропускаемостью не менее 60%, соответствующий законопроект внесет в Госдуму депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Согласно действующим правилам, водители могут иметь тонировку на лобовом и передних боковых стеклах, если они пропускают не менее 70% света по показателю из технического регламента. Штраф за нарушение составляет ₽500.
Умер один из влиятельнейших экономистов Стэнли Фишер.
Бывшему главе Банка Израиля и замглавы ФРС Стэнли Фишеру был 81 год, причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера, заявил его сын. В 1998-м, будучи первым замглавы МВФ, он предложил России рекомендации по выходу из кризиса.
В Дании установили рекордный пенсионный возраст. Власти Дании подняли пенсионный возраст до 70 лет. Помимо Дании, еще треть представителей G20 и ЕС повышают пенсионный возраст для своих граждан. В Бельгии, Германии, Испании, Словении по завершении реформ он вырастет до 67 лет, в Индонезии, Латвии (уже в этом году) и Литве — до 65 лет, в Китае — до 63 лет для мужчин и до 55 для женщин — представительниц рабочих профессий, до 58 — для офисных служащих.
Россиян предупредили о подорожании бензина. Бензин в России подорожает почти на 10% этим летом, предупредили экономисты. Рост цен произойдет из-за сезона отпусков и большого количества поездок, увеличения акцизов и налогов на топливо, а также напряжённости в геополитике.
Россияне очеловечивают роботы-пылесосы, к такому выводу пришли в компании «Петрович» на основании онлайн-опроса. По их данным, 83 процента опрошенных россиян дают имена своим роботам-пылесосам. Топ самых частых имен возглавили Жорик, Гоша, Валера, Нафаня и Кузя.
Клинту Иствуду исполнилось 95 лет. «Есть режиссеры, которые в определенном возрасте теряют хватку, но я не из их числа», — заверил своих поклонников Иствуд.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии49
Доброе утро, коллеги! Наконец-то лето! Как у вас настроение?
Описанная ситуация однозначно раздражает!
Доброе утро!
@IriEro, Доброе утро! Ситуация ужасная))
Доброе утро!
@VikaV2193, Доброе, спасибо за кофе!
@nlukina, собсно, не за что ))
С добрым утром!!!
Сегодня у меня вот этот котейка)))
@buhkompas, солидный! Доброе утро)
Фейспалм. Радует, что это ЛДПР. Не примут.
Казачьи патрули. Они уже есть.
@IriEro, ну эти всегда были.
@Алейда, а ещё у них есть традиционная духовно-нравственная ценность - нагайка.
Раньше это были бабки у подъезда, а теперь будут "дружины" )
@VikaV2193, в составе дружины будут те же бабки?
А эти дружинники чем заниматься будут? Прошёл мимо церкви и не перекрестился... и тут на тебя нападают эти дружиннники и.... начинают выносить мосК какой ты плохой ?
@Arhimed0, типа того, ну или что они там традиционными ценностями будут считать. Вдруг, не поклонился с пожеланием долгих лет старушкам, когда мимо прошел )
У меня робот-пылесос Бублик)) а папа свой зовёт Блинчик))
Потому что круглый?))
@nlukina, ага)
а сколько процентов дают имена стиралкам, посудомойкам, мокроволновкам, тиливизурам, .... прочей домашней технике?
@Arhimed0, про автомобили и говорить нечего))) у каждого третьего - Ласточка!
@IriEro, у нас стальная крыса))
@Arhimed0, не ко мне вопрос
@Arhimed0,
ну так при регистрации в приложении первое, что требуется - дать устройству имя. Вот и дают))