Что будет, если до 30 мая 2025 года вы не успели отправить в РКН уведомление по персональным данным?

С 30 мая 2025 года штрафы Роскомнадзора за нарушения при работе с персональными данными выросли до 15 млн рублей рублей. Бизнес в панике отправлял в РКН уведомления. Но не все успели это сделать. Елена Шедис, спикер VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия», рассказала, что теперь будет.

С 30 мая 2025 года значительно выросли штрафы за работу с персональными данными. Также введены административные штрафы за утечку персональных данных.

За неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных теперь штраф — от 100 000 до 300 000 руб — для ИП и компаний. Штрафы за утечку специальных персональных данных — от 10 млн до 15 млн руб.

Бизнес массово подавал уведомления в последние в РКН в последние весенние дни. Но успели не все. Сайт РКН был не в состоянии переварить прием уведомлений от всех желающих операторов, поэтому не только постоянно «падает», но и выдает ошибки при попытке отправки уведомления.

Вы тоже не смогли отправить? Без паники!

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса и спикер VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» написала в своем канале, что не все так страшно, как кажется.

Спокойствие, только спокойствие! Или как не сойти с ума из-за РКН😅 Дорогие друзья, кто не успел «податься в РКН» — не надо впадать в панику, биться головой о клавиатуру и срочно писать завещание! 🔹 СТРАШНОГО ничего не случится. 🔹 Никто не придет ночью с топором (и даже без топора). 🔹 Мильены штрафов – это пока только в ваших кошмарах. Кто успел – герой! 🏆 Кто не успел – расслабьтесь, у вас есть еще время. Можно податься завтра, послезавтра или даже… когда вспомните. РКН — не Бабайка, они не выпрыгнут из темноты и не скажут «Бу!» 🔺 И главное – без паники! По ч.1 ст. 4.1.1 КоАП РФ за первое нарушение в сфере персданных вам светит не штраф, а предупреждение (ну типа «так, дружок, в следующий раз будь аккуратнее»). Так что дышите глубже, пейте чай ☕️, заполняйте бумажки без спешки. Всё будет хорошо! P.S. Если всё-таки переживаете – съешьте шоколадку. Она точно поможет. 🍫

Стало немного поспокойней? Отлично, но это не повод расслабляться и не подавать уведомления совсем. Если есть вопросы или вы не разобрались с уведомлениями, наш новый курс для вас👇