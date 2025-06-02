Что будет, если до 30 мая 2025 года вы не успели отправить в РКН уведомление по персональным данным?

С 30 мая 2025 года значительно выросли штрафы за работу с персональными данными. Также введены административные штрафы за утечку персональных данных.
За неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных теперь штраф — от 100 000 до 300 000 руб — для ИП и компаний. Штрафы за утечку специальных персональных данных — от 10 млн до 15 млн руб.
Бизнес массово подавал уведомления в последние в РКН в последние весенние дни. Но успели не все. Сайт РКН был не в состоянии переварить прием уведомлений от всех желающих операторов, поэтому не только постоянно «падает», но и выдает ошибки при попытке отправки уведомления.
Вы тоже не смогли отправить? Без паники!
Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса и спикер VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» написала в своем канале, что не все так страшно, как кажется.
Спокойствие, только спокойствие! Или как не сойти с ума из-за РКН😅
Дорогие друзья, кто не успел «податься в РКН» — не надо впадать в панику, биться головой о клавиатуру и срочно писать завещание!
🔹 СТРАШНОГО ничего не случится.
🔹 Никто не придет ночью с топором (и даже без топора).
🔹 Мильены штрафов – это пока только в ваших кошмарах.
Кто успел – герой! 🏆
Кто не успел – расслабьтесь, у вас есть еще время. Можно податься завтра, послезавтра или даже… когда вспомните. РКН — не Бабайка, они не выпрыгнут из темноты и не скажут «Бу!»
🔺 И главное – без паники!
По ч.1 ст. 4.1.1 КоАП РФ за первое нарушение в сфере персданных вам светит не штраф, а предупреждение (ну типа «так, дружок, в следующий раз будь аккуратнее»).
Так что дышите глубже, пейте чай ☕️, заполняйте бумажки без спешки. Всё будет хорошо!
P.S. Если всё-таки переживаете – съешьте шоколадку. Она точно поможет. 🍫
Стало немного поспокойней? Отлично, но это не повод расслабляться и не подавать уведомления совсем. Если есть вопросы или вы не разобрались с уведомлениями, наш новый курс для вас👇
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Создали онлайн-курс «Новые правила по защите персданных - 2025», на котором объясним как безопасно работать с персданными, кто должен подавать уведомления в РКН, как из заполнять, а также как отвечать на требования Роскомнадзора.
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