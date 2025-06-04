Реестр воинского учета и повесток. Как пользоваться и какие сведения можно получить в июне 2025 года

Заработал электронный реестр воинского учета. Узнали, как с ним работать бухгалтерам, кадровикам и ответственным за ВУ в 2025 году.

Реестр повесток для военнообязанных 2025

С 9 мая 2025 года реестр повесток заработал в полноценном режиме, больше нет упоминания, что этот тестовая версия. На сайте есть два раздела: «Для граждан» — тут военнообязанные могут проверять повестки, выданные на их имя, и получать электронные выписки. Второй раздел — «Для организаций».

Личный кабинет для организаций

Личный кабинет для организаций доступен тем компаниям, за ĸоторыми заĸреплена обязанность по осуществлению воинсĸого учета в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ. О том, как пользоваться кабинетом мы рассказали вчера. А вот, что написали наши в комментариях наши пользователи.

Когда реестр все таки заработает, то через него можно будет подавать в военкоматы отчеты, которые сейчас компании сдают на бумаге. Например, через него можно будет подать отчет о приеме или увольнении военнообязанного, сдать его надо в течение 5 календарный дней с момента приема/увольнения. Или подать уведомление о том, что по работнику изменились сведения — его надо подать в течение 5 календарных дней с момента изменений (Федеральный закон от 08.08.2024 № 270-ФЗ). Пока же сдавать отчетность и уведомления придется по старинке — на бумаге.

Личный кабинет для граждан

Мы протестировали личный кабинет для граждан. Он запускается без проблем. Войти в личный кабинет нужно через Госуслуги. В личном кабинете каждый военнообязанный сможет проверить, в каком военкомате он состоит на учете и есть ли у него право на отсрочку.

Проверила себя. Запросила выписку из реестра. Уф, на меня повестки нет😅

В целом, когда Реестр заработает, он упростит работу бухгалтерам и специалистам, отвечающим за ВУ, потому что позволит избавиться от большого количества бумажной работы. Но при этом у компаний могут возникнут некоторые сложности из-за повесток. Например, сотруднику, которому отправят ее через реестр, введут ограничения, если он не явится в военкомат в установленный срок. Соответственно такого сотрудника не получится направить в зарубежную командировку, также он больше не сможет работать водителем, так не сможет управлять ТС.