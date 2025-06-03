Реестр воинского учета для работодателей 2025. С 9 мая можно сдавать сведения электронно

Запуск электронного реестра воинского учета неоднократно переносили, но наконец 9 мая 2025 года он заработал. Не все так радужно, но уже можно направлять отдельные категории сведений, если все правильно настроить, а портал будет работать без сбоев.

Реестр повесток для военнообязанных 2025

В реестре военнообязанные граждане могут:

проверить, направлены ли в их адрес повестки;

уточнить время, дату и место явки;

получить выписку из реестра повесток;

получить выписку из реестра воинского учета, то есть проверить, какие данные внесены работодателем.

Ранее на портале стояла отметка, что реестр работает в тестовом режиме. Теперь ее нет. То есть, функционал должен работать полноценно.

Сам реестр смотрим здесь.

Войти в личный кабинет нужно через Госуслуги.

Но нас, в первую очередь, интересует функционал для работодателей.

Реестр воинского учета для работодателей 2025

В реестр заходим здесь.

Обратите внимание, как и у большинства государственных структур, попасть в реестр можно только через определенные браузеры:

Яндекс;

Chromium GOST.

Также необходимо наличие установленного приложения КриптоПро версии CSP 5.0 R2 и выше с расширением КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

В принципе, практически те же условия предъявляет ФНС для беспрепятственного доступа в ЛК юридического лица. И если у вашей организации уже есть ЛК в ФНС и на портале Госуслуги, получена КЭП на руководителя, оформлены электронные подписи ответственным лицам, то эти этапы были пройдены ранее.

Итак, для того, чтобы попасть в личный кабинет необходимо пройти авторизацию через Госуслуги.

Какие виды сведений доступны для отправки

Через личный кабинет работодатель может направить:

Сведения о приеме на работу (увольнении), зачислении в образовательную организацию (отчислении). Срок передачи сведений: до 5 дней.

Изменения сведений сотрудников, необходимых для ведения воинского учета. Срок передачи сведений: до 5 дней.

Сообщение о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Срок передачи сведений: до 3 дней.

Ежегодное предоставление списка граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в год достижения ими возраста 17 лет. Срок передачи сведений: ежегодно , в срок до 1 ноября.

Ежегодное предоставление списка сотрудников/обучающихся в организации, подлежащих воинскому учету. Срок передачи сведений: ежегодно, по согласованию с военкоматом.

Если «провалиться» в нужную категорию сведений, можно скачать форму и образец заполнения. А также посмотреть методические рекомендации по ведению ВУ и инструкцию по заполнению шаблона с сохранением готового файла в нужном формате.

Но без подводных камней точно не обойдется. На подаче уведомлений в РКН уже обожглось немало организаций, хотя казалось, проще некуда.

Поэтому мы попросили ведущего спикера России по воинскому учету, Елену Пономареву, рассказать и нам, и нашим пользователям, как правильно работать с электронным реестром.

Тем более, что если ранее военкоматы были лояльны (за некоторыми исключениями) и не наказывали организации за несвоевременную подачу сведений на бумаге, то с полноценным вводом в строй электронного реестра ситуация кардинально изменится. С одной стороны, электронная подача облегчит жизнь сотрудникам, ответственным за ВУ, с другой — отслеживать нарушения сроков станет проще, и пополнение казны за счет штрафов пойдет полным ходом.

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Напоследок напомним, что законодательством установлены немалые штрафы за неподачу сведений в военкомат в установленные сроки, например: