Реестр воинского учета для работодателей 2025. С 9 мая можно сдавать сведения электронно
Реестр повесток для военнообязанных 2025
В реестре военнообязанные граждане могут:
проверить, направлены ли в их адрес повестки;
уточнить время, дату и место явки;
получить выписку из реестра повесток;
получить выписку из реестра воинского учета, то есть проверить, какие данные внесены работодателем.
Ранее на портале стояла отметка, что реестр работает в тестовом режиме. Теперь ее нет. То есть, функционал должен работать полноценно.
Сам реестр смотрим здесь.
Войти в личный кабинет нужно через Госуслуги.
Но нас, в первую очередь, интересует функционал для работодателей.
Реестр воинского учета для работодателей 2025
В реестр заходим здесь.
Обратите внимание, как и у большинства государственных структур, попасть в реестр можно только через определенные браузеры:
Яндекс;
Chromium GOST.
Также необходимо наличие установленного приложения КриптоПро версии CSP 5.0 R2 и выше с расширением КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
В принципе, практически те же условия предъявляет ФНС для беспрепятственного доступа в ЛК юридического лица. И если у вашей организации уже есть ЛК в ФНС и на портале Госуслуги, получена КЭП на руководителя, оформлены электронные подписи ответственным лицам, то эти этапы были пройдены ранее.
Итак, для того, чтобы попасть в личный кабинет необходимо пройти авторизацию через Госуслуги.
Какие виды сведений доступны для отправки
Через личный кабинет работодатель может направить:
Сведения о приеме на работу (увольнении), зачислении в образовательную организацию (отчислении). Срок передачи сведений: до 5 дней.
Изменения сведений сотрудников, необходимых для ведения воинского учета. Срок передачи сведений: до 5 дней.
Сообщение о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Срок передачи сведений: до 3 дней.
Ежегодное предоставление списка граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в год достижения ими возраста 17 лет. Срок передачи сведений: ежегодно, в срок до 1 ноября.
Ежегодное предоставление списка сотрудников/обучающихся в организации, подлежащих воинскому учету. Срок передачи сведений: ежегодно, по согласованию с военкоматом.
Если «провалиться» в нужную категорию сведений, можно скачать форму и образец заполнения. А также посмотреть методические рекомендации по ведению ВУ и инструкцию по заполнению шаблона с сохранением готового файла в нужном формате.
Но без подводных камней точно не обойдется. На подаче уведомлений в РКН уже обожглось немало организаций, хотя казалось, проще некуда.
Поэтому мы попросили ведущего спикера России по воинскому учету, Елену Пономареву, рассказать и нам, и нашим пользователям, как правильно работать с электронным реестром.
Тем более, что если ранее военкоматы были лояльны (за некоторыми исключениями) и не наказывали организации за несвоевременную подачу сведений на бумаге, то с полноценным вводом в строй электронного реестра ситуация кардинально изменится. С одной стороны, электронная подача облегчит жизнь сотрудникам, ответственным за ВУ, с другой — отслеживать нарушения сроков станет проще, и пополнение казны за счет штрафов пойдет полным ходом.
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Напоследок напомним, что законодательством установлены немалые штрафы за неподачу сведений в военкомат в установленные сроки, например:
Непредоставление списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет может обернуться для организации штрафом от 350 000 до 400 000 рублей (ст. 21.1 КоАП).
Несообщение или несвоевременное сообщение в военкомат сведений, необходимых для ведения воинского учёта (например: о приеме, увольнении) — от 40 000 до 50 000 рублей для должностного лица (ст. 21.4 КоАП).
Комментарии2
Это типа новая страшилка от законодателей? В мае были персональные данные, теперь воинский реестр?
По факту дальше входа в ЛК ничего не работает. Заходишь в кабинет, стоишь на пороге и тебя оттуда выталкивают. Ты снова пытаешься проникнуть в это "помещение", но не тут-то было, дальше порога тебя не пускают.
РКН висел жутко, но кое-как работал.
Этот реестр не работает вообще.