💥Обзор новостей: ФНС расскажет компаниям об их контрагентах, банкам разрешили ограничивать пополнения карт, на «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ

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Налоговая служба расскажет компаниям об их контрагентах. ФНС наращивает свою значимость в качестве института оценки надежности бизнеса — ведомство может получить полномочия по анализу данных о юрлицах и формированию официальных выписок с его результатами для нужд госзаказа, для оказания господдержки бизнесу и для снижения рисков рыночных сделок. Предприниматели смогут запрашивать данные о финансово-хозяйственной деятельности контрагентов не через сервис-агрегаторы, а напрямую у ФНС. Полученная выписка станет подтверждением благонадежности компании в судах, полагают юристы.

Банкам разрешили ограничивать пополнения карт россиян. Это мера направлена на борьбу с операциями, проводимыми через дропов. Банки должны должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.

Сделки с недвижимостью сделают «более прозрачными, безопасными и понятными». В России с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будет отражаться информация о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, сообщает «РИА Новости». Нововведение позволит «избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определенность».

Более трети россиян негативно оценили смену ударения в слове «звонит». Более трети россиян (36%) заявили, что отнеслись бы отрицательно к возможной смене нормативного ударения в слове «звонит» с второго на первый слог. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню русского языка, отмечаемого 6 июня, которые приводит РБК .

На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ. Каждый россиянин сможет оперативно узнать, к какому убежищу приписан, через «Госуслуги», пообещали в МЧС. Систему планируется запустить до конца 2025 года.

Минцифры готовит сервисы для нового российского мессенджера. Минцифры работает над подготовкой сервисов для российского мессенджера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента Владимира Путина с правительством. «В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов, подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска. С этой точки зрения у нас готовность есть», — сказал Шадаев.

Депутаты намерены создать национальную систему туристических пеших маршрутов. Законодатели взялись за регулирование пешеходных туристических троп: существующие будут обустроены, для каждой из них назначат оператора. Новые тропы запретят прокладывать на землях обороны и сельскохозяйственных угодьях. Эти и другие нормы содержатся в проекте закона, который внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов. Сейчас в России почти 2 тыс. разных троп, в перспективе будет еще больше, эту сферу нужно урегулировать, считают авторы документа.

Красная икра может подорожать до 15 тысяч рублей за кг, прогнозирует глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Уже в первые дни лососевой путины, начавшейся на Камчатке с 1 июня, цены на свежую икру оказались на 2 тысячи рублей выше, чем в июне 2024 года.

В Самаре мошенница выдумала двух детей и три года получала на них выплаты. В 2021 и 2022 году женщина предоставила в ЗАГС ложные сведения о рождении детей, оформила свидетельства и получила в общей сложности 921 тысячу рублей. Дело направлено в суд, прокуратура также готовит иск о взыскании оставшейся суммы ущерба.