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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ФНС расскажет компаниям об их контрагентах, банкам разрешили ограничивать пополнения карт, на «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Налоговая служба расскажет компаниям об их контрагентах.

    ФНС наращивает свою значимость в качестве института оценки надежности бизнеса — ведомство может получить полномочия по анализу данных о юрлицах и формированию официальных выписок с его результатами для нужд госзаказа, для оказания господдержки бизнесу и для снижения рисков рыночных сделок. Предприниматели смогут запрашивать данные о финансово-хозяйственной деятельности контрагентов не через сервис-агрегаторы, а напрямую у ФНС. Полученная выписка станет подтверждением благонадежности компании в судах, полагают юристы.

  • Банкам разрешили ограничивать пополнения карт россиян. Это мера направлена на борьбу с операциями, проводимыми через дропов. Банки должны должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.

  • Сделки с недвижимостью сделают «более прозрачными, безопасными и понятными». В России с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будет отражаться информация о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, сообщает «РИА Новости». Нововведение позволит «избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определенность».

  • Более трети россиян негативно оценили смену ударения в слове «звонит». Более трети россиян (36%) заявили, что отнеслись бы отрицательно к возможной смене нормативного ударения в слове «звонит» с второго на первый слог. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню русского языка, отмечаемого 6 июня, которые приводит РБК .

  • На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ.

    Каждый россиянин сможет оперативно узнать, к какому убежищу приписан, через «Госуслуги», пообещали в МЧС. Систему планируется запустить до конца 2025 года.

  • Минцифры готовит сервисы для нового российского мессенджера. Минцифры работает над подготовкой сервисов для российского мессенджера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента Владимира Путина с правительством.

    «В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов, подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска. С этой точки зрения у нас готовность есть», — сказал Шадаев.

  • Депутаты намерены создать национальную систему туристических пеших маршрутов.

    Законодатели взялись за регулирование пешеходных туристических троп: существующие будут обустроены, для каждой из них назначат оператора. Новые тропы запретят прокладывать на землях обороны и сельскохозяйственных угодьях. Эти и другие нормы содержатся в проекте закона, который внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов. Сейчас в России почти 2 тыс. разных троп, в перспективе будет еще больше, эту сферу нужно урегулировать, считают авторы документа.

  • Красная икра может подорожать до 15 тысяч рублей за кг, прогнозирует глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Уже в первые дни лососевой путины, начавшейся на Камчатке с 1 июня, цены на свежую икру оказались на 2 тысячи рублей выше, чем в июне 2024 года.

  • В Самаре мошенница выдумала двух детей и три года получала на них выплаты.

    В 2021 и 2022 году женщина предоставила в ЗАГС ложные сведения о рождении детей, оформила свидетельства и получила в общей сложности 921 тысячу рублей. Дело направлено в суд, прокуратура также готовит иск о взыскании оставшейся суммы ущерба.

  • У фронтмена A-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона.

    Вокалисту и фронтмену норвежской группы A-ha Мортену Харкету диагностировали болезнь Паркинсона, говорится в заявлении на официальном сайте группы.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

211 подписчиков 1 002 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

54
  • Ирина Е
    Специалист

    На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ.

    Каждый россиянин сможет оперативно узнать, к какому убежищу приписан, через «Госуслуги», пообещали в МЧС. Систему планируется запустить до конца 2025 года.

    К чему готовимся?

      • Ирина

        @nlukina, я знаю!!!

        У матушки на подъезде написано " Убежище в подвале подъезда № 2. Ключ по адресу (указан адрес ЖЭУ). Время работы ЖЭУ с 9-00 до 17-00".

        ЖЭУ находится в другом микрорайоне)))

        • Анютины_глазки
          Главный бухгалтер

          @buhkompas, так сейчас везде сделали У нас тоже повесили. Поставили галочку, а то что внутри никого не интересует Да, и конечно, если что, бежать в другой район, это очень здорово

          • Алейда

            @Анютины_глазки, особенно, когда надо бежать в другой район за ключом, потом обратно к бомбоубежищу. За это время помрёшь быстрее

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              За это время помрёшь быстрее

              и если не от ЧС, то от... беготни!

              тем более... что если что и случилось, ты прибежал к этим, а хозяин ключа в своё бомбоубежище уже спрятался....

              Кароче... если чё те и надо - "ищите Спартака Молодцова" (из фильма "Опасно для жизни")

        • Алейда

          @buhkompas, вот только хотела про это же написать)) у меня знакомая жалобу писала на этот маразм. Не знаю, правда, чем закончилось

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          " Убежище в подвале подъезда № 2. Ключ по адресу (указан адрес ЖЭУ). Время работы ЖЭУ с 9-00 до 17-00".

          ЖЭУ находится в другом микрорайоне)))

          прикольно! чё.... Вот это подготовка!

          Во первых - в другом микроне!

          Во-вторых - а чего Вы не вовремя?? Завтра приходите! По графику мы работаем с 9.00, но Вы придите лучше чуть попозже - мы обычно задерживаемся....

          Убежище в подвале подъезда № 2. Ключ по адресу (указан адрес ЖЭУ). Время работы ЖЭУ с 9-00 до 17-00"

          Я видел подобные таблички. В основном, из тех что встречались мне, про ключ написано , что находится у старшего по дому - квартира номер 123 Иванова...

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              наша старшая по дому обычно живет в селе под городом))) хозяйство у неё там)))

              А, ну тогда к ней съездиете! Оно-то без времени принимает...

          • Алейда

            @Arhimed0, а ещё обед и воскресенье-понедельник выходной) завтра приходите

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              а ещё обед и воскресенье-понедельник выходной) завтра приходите

              видимо поэтому и Гитлер войну именно в воскресенье начал!

      • Ирина Е
        Специалист

        @nlukina, я сомневаюсь что в нашем они вообще есть... возможно, что ближайшее оборудованное - где-то под Геленджиком...

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Хотелось бы мира уже в этом году.

            а речь вовсе не про мир и не про войну!

            Бомбоубежища должны быть в полной готовности ВСЕГДА ! На ЛЮБОЙ случай. А случаи, как известно, бывают разные...

            планируется до конца 2025 ,

            А у нас, так получается, это только планируется.... к концу какого-то там года.... Потом окажется, что чего-то не успели, что-то растащили.... украли.. Окончательный срок переносится....

            А в готовности всё должно было быть не в 2025, а в средине ХХ века ещё! И это самое позднее!

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Вот вы знаете, где у вас в городе бомбоубежища? Я - нет

        в основном - знаю. Скорее всего не про все.

        Но я впервые услышал разговор на тему, что кто-то куда-то должен быть прикреплён.

        В моём понимании завсегда была мысль, что в случае необходимости ЛЮБОЙ может, да в общем-то и ДОЛЖЕН, бежать в самое ближайшее на текущий момент. И вовсе не важно где я прописан и куда кем-то, каким-то дибилом "прикреплён" !

        Он бы ещё билетики на входе предложил бы покупать....

        • Ирина Е
          Специалист

          Он бы ещё билетики на входе предложил бы покупать....

           тьфу на вас! Ещё накаркаете!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      К чему готовимся?

      я бы сказал - КАК готовимся??

      А готовым нужно быть всегда и в любою время, ко всему чего угодно. И речь не только про какие-то военные действия. Бомбоубежище может понадобиться и просто в случае какой-нить техногенной или природной катастрофы...

      • Danay

        @Arhimed0,  Чемоданами запасаться, для всего пригодятся. :)))

      • В Виктория
        Главный бухгалтер

        готовым нужно быть всегда и в любою время, ко всему чего угодно

        @Arhimed0, это по-началу страшно, потом привыкаешь. Вроде и готов, а оперативно реагировать уже не реагируется

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          это по-началу страшно, потом привыкаешь. Вроде и готов, а оперативно реагировать уже не реагируется

          Это уже отношение каждого. Насильно тащить никто никого не должен.

          По хроникам рассказывают, что в том же Ленинграде, по первости при любом объявлении люди сразу бежали прятаться. А потом привыкали и уже не так реагировали....

          Но мы-то сейчас обсуждаем не про привычки и страхи, а про то что в городах все системы должны быть оборудованы. Ну вот оборудуйте и пусть они пребывают в готовом виде. А пользоваться .... это уже пусть хоть и вовсе не пользуются.

          Ну и не по прописке.

          А если человек не то что не на своей улице оказался, а вообще в другом городе, в другом регионе?? Ему так и сидеть под небом ? Его никуда не пустят?

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