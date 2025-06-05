💥Обзор новостей: ФНС расскажет компаниям об их контрагентах, банкам разрешили ограничивать пополнения карт, на «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Налоговая служба расскажет компаниям об их контрагентах.
ФНС наращивает свою значимость в качестве института оценки надежности бизнеса — ведомство может получить полномочия по анализу данных о юрлицах и формированию официальных выписок с его результатами для нужд госзаказа, для оказания господдержки бизнесу и для снижения рисков рыночных сделок. Предприниматели смогут запрашивать данные о финансово-хозяйственной деятельности контрагентов не через сервис-агрегаторы, а напрямую у ФНС. Полученная выписка станет подтверждением благонадежности компании в судах, полагают юристы.
Банкам разрешили ограничивать пополнения карт россиян. Это мера направлена на борьбу с операциями, проводимыми через дропов. Банки должны должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.
Сделки с недвижимостью сделают «более прозрачными, безопасными и понятными». В России с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будет отражаться информация о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, сообщает «РИА Новости». Нововведение позволит «избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определенность».
Более трети россиян негативно оценили смену ударения в слове «звонит». Более трети россиян (36%) заявили, что отнеслись бы отрицательно к возможной смене нормативного ударения в слове «звонит» с второго на первый слог. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню русского языка, отмечаемого 6 июня, которые приводит РБК .
На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ.
Каждый россиянин сможет оперативно узнать, к какому убежищу приписан, через «Госуслуги», пообещали в МЧС. Систему планируется запустить до конца 2025 года.
Минцифры готовит сервисы для нового российского мессенджера. Минцифры работает над подготовкой сервисов для российского мессенджера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента Владимира Путина с правительством.
«В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов, подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска. С этой точки зрения у нас готовность есть», — сказал Шадаев.
Депутаты намерены создать национальную систему туристических пеших маршрутов.
Законодатели взялись за регулирование пешеходных туристических троп: существующие будут обустроены, для каждой из них назначат оператора. Новые тропы запретят прокладывать на землях обороны и сельскохозяйственных угодьях. Эти и другие нормы содержатся в проекте закона, который внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов. Сейчас в России почти 2 тыс. разных троп, в перспективе будет еще больше, эту сферу нужно урегулировать, считают авторы документа.
Красная икра может подорожать до 15 тысяч рублей за кг, прогнозирует глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Уже в первые дни лососевой путины, начавшейся на Камчатке с 1 июня, цены на свежую икру оказались на 2 тысячи рублей выше, чем в июне 2024 года.
В Самаре мошенница выдумала двух детей и три года получала на них выплаты.
В 2021 и 2022 году женщина предоставила в ЗАГС ложные сведения о рождении детей, оформила свидетельства и получила в общей сложности 921 тысячу рублей. Дело направлено в суд, прокуратура также готовит иск о взыскании оставшейся суммы ущерба.
У фронтмена A-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона.
Вокалисту и фронтмену норвежской группы A-ha Мортену Харкету диагностировали болезнь Паркинсона, говорится в заявлении на официальном сайте группы.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
⚡ Новый онлайн-курс по работе с персональными данными-2025 поможет вам защититься от выросших штрафов Роскомнадзора
Создали онлайн-курс «Новые правила по защите персданных — 2025», на котором объясним как безопасно работать с персданными, кто должен подавать уведомления в РКН, как из заполнять, а также как отвечать на требования Роскомнадзора.
Начните учиться на онлайн-курсе уже сегодня со скидкой 67% за
14 990 4 900 руб. и защититесь от огромных штрафов за ошибки!
Дадим все шаблоны уведомлений и образцы их заполнения для Роскомнадзора!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии54
Доброе утро, коллеги! У кого дома такой пушистый помогатель?))
Доброе утро!
Сфинксы в этом смысле, конечно, лучше.
@IriEro, однозначно!
т.е. заасфальтированы?! И ходить теперь можно будет только по ним? Прощай романтика!
Доброе утро! было очень тяжело уходить на работу, когда на твоём месте спят
@buhkompas, понимаю)) Можно только позавидовать котику))
@buhkompas, скажете тоже... на работу уходить! Что там работа: когда на твоём месте вот так спят, то и сам уже поспать на своё место не ляжешь!
А Вы про работу какую-то
Доброе утро!
@VikaV2193, доброе утро! Действительно же красиво!))
К чему готовимся?
Может быть и не готовимся, а на всякий случай. Вот вы знаете, где у вас в городе бомбоубежища? Я - нет
@nlukina, я знаю!!!
У матушки на подъезде написано " Убежище в подвале подъезда № 2. Ключ по адресу (указан адрес ЖЭУ). Время работы ЖЭУ с 9-00 до 17-00".
ЖЭУ находится в другом микрорайоне)))
@buhkompas, так сейчас везде сделали У нас тоже повесили. Поставили галочку, а то что внутри никого не интересует Да, и конечно, если что, бежать в другой район, это очень здорово
@Анютины_глазки, особенно, когда надо бежать в другой район за ключом, потом обратно к бомбоубежищу. За это время помрёшь быстрее
и если не от ЧС, то от... беготни!
тем более... что если что и случилось, ты прибежал к этим, а хозяин ключа в своё бомбоубежище уже спрятался....
Кароче... если чё те и надо - "ищите Спартака Молодцова" (из фильма "Опасно для жизни")
@buhkompas,
Удобненько)))
@buhkompas, вот только хотела про это же написать)) у меня знакомая жалобу писала на этот маразм. Не знаю, правда, чем закончилось
ЖЭУ находится в другом микрорайоне)))
прикольно! чё.... Вот это подготовка!
Во первых - в другом микроне!
Во-вторых - а чего Вы не вовремя?? Завтра приходите! По графику мы работаем с 9.00, но Вы придите лучше чуть попозже - мы обычно задерживаемся....
Я видел подобные таблички. В основном, из тех что встречались мне, про ключ написано , что находится у старшего по дому - квартира номер 123 Иванова...
@Arhimed0, наша старшая по дому обычно живет в селе под городом))) хозяйство у неё там)))
А, ну тогда к ней съездиете! Оно-то без времени принимает...
@Arhimed0, а ещё обед и воскресенье-понедельник выходной) завтра приходите
видимо поэтому и Гитлер войну именно в воскресенье начал!
у меня в доме с этим получше - ключи от подавала есть у всех, у кого есть подал.
@nlukina, я сомневаюсь что в нашем они вообще есть... возможно, что ближайшее оборудованное - где-то под Геленджиком...
@IriEro, вот я тоже сомневаюсь, а хотелось бы знать)
@IriEro, Мне понравилось , планируется до конца 2025 , как то звучит не очень . Хотелось бы мира уже в этом году.
а речь вовсе не про мир и не про войну!
Бомбоубежища должны быть в полной готовности ВСЕГДА ! На ЛЮБОЙ случай. А случаи, как известно, бывают разные...
А у нас, так получается, это только планируется.... к концу какого-то там года.... Потом окажется, что чего-то не успели, что-то растащили.... украли.. Окончательный срок переносится....
А в готовности всё должно было быть не в 2025, а в средине ХХ века ещё! И это самое позднее!
@nlukina, я да)
в основном - знаю. Скорее всего не про все.
Но я впервые услышал разговор на тему, что кто-то куда-то должен быть прикреплён.
В моём понимании завсегда была мысль, что в случае необходимости ЛЮБОЙ может, да в общем-то и ДОЛЖЕН, бежать в самое ближайшее на текущий момент. И вовсе не важно где я прописан и куда кем-то, каким-то дибилом "прикреплён" !
Он бы ещё билетики на входе предложил бы покупать....
тьфу на вас! Ещё накаркаете!
@Arhimed0, да, бред полный. Сейчас подумала, что в Москве бомбоубежище это (наверное) метро. Придешь не на свою станцию, а тебе говорят "иди на свою, ты не возле этой станции провирсан".
я бы сказал - КАК готовимся??
А готовым нужно быть всегда и в любою время, ко всему чего угодно. И речь не только про какие-то военные действия. Бомбоубежище может понадобиться и просто в случае какой-нить техногенной или природной катастрофы...
@Arhimed0, Чемоданами запасаться, для всего пригодятся. :)))
@Arhimed0, это по-началу страшно, потом привыкаешь. Вроде и готов, а оперативно реагировать уже не реагируется
Это уже отношение каждого. Насильно тащить никто никого не должен.
По хроникам рассказывают, что в том же Ленинграде, по первости при любом объявлении люди сразу бежали прятаться. А потом привыкали и уже не так реагировали....
Но мы-то сейчас обсуждаем не про привычки и страхи, а про то что в городах все системы должны быть оборудованы. Ну вот оборудуйте и пусть они пребывают в готовом виде. А пользоваться .... это уже пусть хоть и вовсе не пользуются.
Ну и не по прописке.
А если человек не то что не на своей улице оказался, а вообще в другом городе, в другом регионе?? Ему так и сидеть под небом ? Его никуда не пустят?
@Arhimed0, У нас подвал в принципе открыт, никто не спускается, вообще никто, с улицы просто так не зайдешь, потому что подъездная дверь закрыта