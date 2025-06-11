💥Обзор новостей: средняя пенсия госслужащих — 36,2 тыс. руб, Узбекистан потребовал относиться к мигрантам с уважением, принят законопроект о «крестопаде»

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Соцфонд: средняя пенсия госслужащих составляет около 36,2 тыс. руб. Соцфонд: средняя пенсия госслужащих составляет около 36,2 тыс. руб. Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России на 1 апреля 2025 года составил около 36,2 тыс. руб. в месяц, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда. Для работающих пенсионеров средний размер выплат немного выше — 36 934 руб., у неработающих — 36 120 руб.

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением. МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России. Узбекская сторона призвала обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан и обратилась к «соответствующим органам РФ» с просьбой «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и достоинство».

Дума приняла в первом чтении законопроект о «крестопаде». Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, запрещающий размещать изображения объектов, содержащих религиозные символы, без таких символов. Представлявшая законопроект вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях приобрела настолько системный характер, что получила народное название «крестопад».

Искусственный интеллект (ИИ) может представлять угрозу биобезопасности, так как способен создавать опасные токсины, ранее не встречавшиеся в природе. Об этом рассказала ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ИИ позволяет анализировать все возможные комбинации аминокислот и атомов и теоретически может сгенерировать вещества, не предусмотренные природой.

В Петербурге предложили ограничить работу курьеров на электросамокатах. Власти Санкт-Петербурга намерены ограничить работу курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), определив запретные для доставщиков зоны. В зоны, где действует запрет, включили Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Петродворцовый, Центральный, Курортный, Московский, Петроградский, Колпинский, Приморский и Кронштадтский районы города.

ФАС проверит HeadHunter после признания ее доминирующей на рынке поиска работы. ФАС РФ признала HeadHunter доминирующей компанией на рынке поиска работы с долей около 57% и проводит проверку в отношении сервиса, заявил глава ведомства.

Российским учителям хотят разрешить отбирать у школьников вейпы и алкоголь. В Госдуму внесли законопроект, который даст педагогам право изымать у учащихся вейпы, сигареты и спиртное. Сейчас максимум, что может сделать учитель — применить дисциплинарные меры.

Экзамен для мигрантов с 2026 года будет проходить с помощью компьютерных технологий. Экзамен по русскому для мигрантов с 1 января 2026 будет проводиться только с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщило Минобрнауки РФ.

В России обновили форму сотрудников МВД, следует из постановления правительства. У полицейских появились демисезонная куртка, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли. В женской форме вместо шерстяной фуражки будет шерстяная пилотка.

Суд в Москве оштрафовал компанию Apple за пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в РФ и признано экстремистским). Таганский суд Москвы оштрафовал Apple за пропаганду нетрадиционных семейных ценностей на 6 млн рублей, сообщили «Известиям» в суде.

Лукашенко объяснил дефицит картошки в Белоруссии. Нехватку белорусской картошки создали искусственно и по внутриполитическим причинам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал «Пул первого».

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час. Режим чрезвычайной ситуации введен в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики США. Об этом заявила мэр города Карен Басс, ее слова приводит агентство Reuters.