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Наталия Лукина
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⚡️ Маркетплейсы: от импорта до проверок. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

⚡️ Маркетплейсы: от импорта до проверок. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

Стартует второй день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Сегодня будем говорить про маркетплейсы, разберемся в тонкостях учета и изменениях, которые принесла реформа-2025. Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь и получайте инсайты и практические советы от топовых экспертов страны.

Коллеги, стартуем! Второй день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» начался! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум, а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.

Тема второго дня — маркетплейсы: от импорта до проверок

Налоговая реформа-2025 повлияла на работу селлеров и бухгалтеров маркетплейсов. Сегодня, 19 июня спикеры поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах, учете и изменениях-2025 на маркетплейсах. На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» эксперты разберут основные проблемы при работе с МП, а также дадут практические советы, которые облегчат вашу работу. Присоединяйтесь.

Для навигации используйте меню справа от текста — вы можете перемещаться по интересующим вас темам. Здесь будем публиковать эксклюзивные комментарии и главные тезисы из выступлений.

10:00-11:00 Бухгалтер маркетплейса

Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).

✅Учет торговли на маркетплейсах: сложности с первичкой. Что болит?

Вот, какие основные проблемы назвала эксперт:

  1. В информации WB в финансовых отчетах не хватает деталей, бывает, что расшифровка не сходится с отчетом.

  2. WB может изменить вам УПД на затраты задним числом.

  3. У Ozon недостаточно только отчета; учет баллов и компенсаций запутывает

    селлеров, а они — своих главбухов.

  4. Яндекс Маркет и Мегамаркет вообще не предоставляют отчет агента, хотя

    налоги нужно считать правильно.

  5. Первичных документов в ЛК много, но понять, что нужно брать, сложно.

Спикер дала совет, что делать с доходом WB. Разделяйте у себя в учете входящий доход на три потока и сводите их не реже одного раза в месяц: продажи физическим лицам, продажи юридическим лицам, прочие доходы. Работайте как минимум с двумя разделами в Личном кабинете — с документами и финансовой детализацией. Сводите каждый поток по смыслу операций, указывая верную дату дохода. Храните входящую первичную документацию от WB у себя, а не в Личном кабинете маркетплейса.

✅Также эксперт дала советы по НДС

При переходе на НДС поменяйте информацию в карточках товара. Если выбрана схема с пониженными ставками, указываются 5% или 7%. Если выбрана стандартная схема – 10% или 20%, в зависимости от категории товара.

Ведите книгу продаж, где будут фиксироваться все счета-фактуры по НДС, вне зависимости от ставки, реализация товаров и начисленный НДС.

Ведите книгу покупок (если работает по стандартным ставкам 10% и 20%). В ней фиксируются счета-фактуры от поставщиков, чтобы учитывать входной НДС.

Сдавайте декларации по НДС исключительно в электронном формате через оператора ЭДО.

11:00-12:00 НДС при работе на маркетплейсе

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Свое выступление Елена начала с напоминания, что мораторий-2025 на штрафы для упрощенцев по первой декларации НДС не распространяется на пени и блокировку счетов. ИП на УСН, которые впервые стали плательщиками НДС, не будут штрафовать по п. 1 ст. 119 НК за неподачу в срок первой декларации по НДС за любой из кварталов 2025 года. Однако, пени и блокировки за опоздание на срок свыше 20 рабочих дней никто не отменял.

Также спикер посоветовала не лениться и проверять документы, которые отправляет МП. Например, Ozon в течение 5 рабочих дней с окончания каждого отчетного периода (календарного месяца), но не позднее 8 числа направляет продавцу в ЛК: отчет о реализации товара, УПД-1 к отчету о реализации товара, УПД-1, включающий в себя все виды услуг и работ, стоимость которых не входит в Вознаграждение за продажу, а также отчет и акт выполненных работ по исполнению поручения совершать за счёт Продавца сделки с третьими лицами, привлекаемыми для исполнения отдельных обязательств, связанных с реализацией товаров Продавца через Платформу (на усмотрение Ozon с предоставлением дополнительных документов либо без, подтверждающих произведенные Ozon расходы за счет Продавца).

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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