⚡️ Маркетплейсы: от импорта до проверок. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

Коллеги, стартуем! Второй день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» начался ! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет . После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум , а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.

Тема второго дня — маркетплейсы: от импорта до проверок

Налоговая реформа-2025 повлияла на работу селлеров и бухгалтеров маркетплейсов. Сегодня, 19 июня спикеры поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах, учете и изменениях-2025 на маркетплейсах. На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» эксперты разберут основные проблемы при работе с МП, а также дадут практические советы, которые облегчат вашу работу. Присоединяйтесь. Для навигации используйте меню справа от текста — вы можете перемещаться по интересующим вас темам. Здесь будем публиковать эксклюзивные комментарии и главные тезисы из выступлений.

10:00-11:00 Бухгалтер маркетплейса

Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы). ✅Учет торговли на маркетплейсах: сложности с первичкой. Что болит? Вот, какие основные проблемы назвала эксперт: В информации WB в финансовых отчетах не хватает деталей, бывает, что расшифровка не сходится с отчетом. WB может изменить вам УПД на затраты задним числом. У Ozon недостаточно только отчета; учет баллов и компенсаций запутывает селлеров, а они — своих главбухов. Яндекс Маркет и Мегамаркет вообще не предоставляют отчет агента, хотя налоги нужно считать правильно. Первичных документов в ЛК много, но понять, что нужно брать, сложно. Спикер дала совет, что делать с доходом WB. Разделяйте у себя в учете входящий доход на три потока и сводите их не реже одного раза в месяц: продажи физическим лицам, продажи юридическим лицам, прочие доходы. Работайте как минимум с двумя разделами в Личном кабинете — с документами и финансовой детализацией. Сводите каждый поток по смыслу операций, указывая верную дату дохода. Храните входящую первичную документацию от WB у себя, а не в Личном кабинете маркетплейса. ✅Также эксперт дала советы по НДС При переходе на НДС поменяйте информацию в карточках товара. Если выбрана схема с пониженными ставками, указываются 5% или 7%. Если выбрана стандартная схема – 10% или 20%, в зависимости от категории товара. Ведите книгу продаж, где будут фиксироваться все счета-фактуры по НДС, вне зависимости от ставки, реализация товаров и начисленный НДС. Ведите книгу покупок (если работает по стандартным ставкам 10% и 20%). В ней фиксируются счета-фактуры от поставщиков, чтобы учитывать входной НДС. Сдавайте декларации по НДС исключительно в электронном формате через оператора ЭДО.

11:00-12:00 НДС при работе на маркетплейсе