⚡️ Маркетплейсы: от импорта до проверок. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

Коллеги, стартуем! Второй день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» начался! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум, а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.
Тема второго дня — маркетплейсы: от импорта до проверок
Налоговая реформа-2025 повлияла на работу селлеров и бухгалтеров маркетплейсов. Сегодня, 19 июня спикеры поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах, учете и изменениях-2025 на маркетплейсах. На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» эксперты разберут основные проблемы при работе с МП, а также дадут практические советы, которые облегчат вашу работу. Присоединяйтесь.
Для навигации используйте меню справа от текста — вы можете перемещаться по интересующим вас темам. Здесь будем публиковать эксклюзивные комментарии и главные тезисы из выступлений.
10:00-11:00 Бухгалтер маркетплейса
Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).
✅Учет торговли на маркетплейсах: сложности с первичкой. Что болит?
Вот, какие основные проблемы назвала эксперт:
В информации WB в финансовых отчетах не хватает деталей, бывает, что расшифровка не сходится с отчетом.
WB может изменить вам УПД на затраты задним числом.
У Ozon недостаточно только отчета; учет баллов и компенсаций запутывает
селлеров, а они — своих главбухов.
Яндекс Маркет и Мегамаркет вообще не предоставляют отчет агента, хотя
налоги нужно считать правильно.
Первичных документов в ЛК много, но понять, что нужно брать, сложно.
Спикер дала совет, что делать с доходом WB. Разделяйте у себя в учете входящий доход на три потока и сводите их не реже одного раза в месяц: продажи физическим лицам, продажи юридическим лицам, прочие доходы. Работайте как минимум с двумя разделами в Личном кабинете — с документами и финансовой детализацией. Сводите каждый поток по смыслу операций, указывая верную дату дохода. Храните входящую первичную документацию от WB у себя, а не в Личном кабинете маркетплейса.
✅Также эксперт дала советы по НДС
При переходе на НДС поменяйте информацию в карточках товара. Если выбрана схема с пониженными ставками, указываются 5% или 7%. Если выбрана стандартная схема – 10% или 20%, в зависимости от категории товара.
Ведите книгу продаж, где будут фиксироваться все счета-фактуры по НДС, вне зависимости от ставки, реализация товаров и начисленный НДС.
Ведите книгу покупок (если работает по стандартным ставкам 10% и 20%). В ней фиксируются счета-фактуры от поставщиков, чтобы учитывать входной НДС.
Сдавайте декларации по НДС исключительно в электронном формате через оператора ЭДО.
11:00-12:00 НДС при работе на маркетплейсе
Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Свое выступление Елена начала с напоминания, что мораторий-2025 на штрафы для упрощенцев по первой декларации НДС не распространяется на пени и блокировку счетов. ИП на УСН, которые впервые стали плательщиками НДС, не будут штрафовать по п. 1 ст. 119 НК за неподачу в срок первой декларации по НДС за любой из кварталов 2025 года. Однако, пени и блокировки за опоздание на срок свыше 20 рабочих дней никто не отменял.
Также спикер посоветовала не лениться и проверять документы, которые отправляет МП. Например, Ozon в течение 5 рабочих дней с окончания каждого отчетного периода (календарного месяца), но не позднее 8 числа направляет продавцу в ЛК: отчет о реализации товара, УПД-1 к отчету о реализации товара, УПД-1, включающий в себя все виды услуг и работ, стоимость которых не входит в Вознаграждение за продажу, а также отчет и акт выполненных работ по исполнению поручения совершать за счёт Продавца сделки с третьими лицами, привлекаемыми для исполнения отдельных обязательств, связанных с реализацией товаров Продавца через Платформу (на усмотрение Ozon с предоставлением дополнительных документов либо без, подтверждающих произведенные Ozon расходы за счет Продавца).
Комментарии2
Старт восьмой онлайн-конференции — это, конечно, великолепно, но кто-нибудь расскажет, как прожить "летнюю сессию", не продавая душу за пропуск в бухгалтерский рай?
Еще раз доброе утро, коллеги! Котики снова врываются в наши комментарии