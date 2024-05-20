ФНС разъяснила определение продавцом на УСН размер доходов при удержании МП суммы вознаграждения

Номер: СД-4-3/5416@

Дата письма: 08.05.2024

Дата публикации: 14.05.2024

Категория (тематика) письма: Упрощенная система налогообложения

Теги:Статья 346.15 НК РФ, Статья 346.16 НК РФ



Вопрос: об определении продавцом для целей применения упрощенной системы налогообложения размера доходов при удержании маркетплейсом суммы своего вознаграждения из выручки продавца.

Ответ: Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями налогоплательщиков и территориальных налоговых органов по вопросу определения продавцом для целей применения упрощенной системы налогообложения (далее — УСН) размера доходов при удержании маркетплейсом суммы своего вознаграждения из выручки продавца, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Согласно статье 1006 ГК РФ принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) при определении объекта налогообложения по УСН учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 248 Кодекса к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы.

Пунктом 1 статьи 249 Кодекса установлено, что доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 249 Кодекса выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.

На основании вышеизложенного, доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за реализованные ему через маркетплейс товары.

Согласно подпункту 24 пункта 1 статьи 346.16 Кодекса налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении налоговой базы уменьшают полученные доходы на расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и вознаграждений по договорам поручения.

Учитывая изложенное, сумма удержанного маркетплейсом из выручки налогоплательщика вознаграждения является расходом налогоплательщика, учитываемым при определении налоговой базы по УСН.

Для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, учет расходов для целей налогообложения УСН главой 26.2 Кодекса не предусмотрен.

Пример 1: Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей). При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей, а в расходах отражает сумму агентского вознаграждения, удержанного маркетплейсом, в размере 100 рублей.

Пример 2: Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей). При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей. Учет любых расходов, в частности, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения в размере 100 рублей, при применении УСН с объектом налогообложения доходы не предусмотрен.

Источник ТГ канал Proff Налог