Когда считать доход при работе с маркетплейсами на УСН?

Какой методологически верный подход к признанию доходов для тех, кто работает с маркетплейсами на УСН? По факту прихода средств на р/с или по факту получения оплаты комиссионером (это позиция ФНС). Попросили ответить на этот вопрос спикера VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» Елену Шедис.

Работая с маркетплейсами (Ozon, Wildberries и др.), важно правильно определить момент, когда нужно учесть доход для налога. Здесь есть два варианта, и оба законны.

✅Первый метод — «При поступлении денежных средств» (кассовый метод)

Когда считаем доход? Только когда маркетплейс перевел деньги вам на расчетный счет. Почему так можно? По закону (ст. 346.17 НК РФ) при УСН доход учитывается, когда деньги фактически поступили вам. Пока маркетплейс не перевел деньги, вы ими не можете распоряжаться (ст. 845 ГК РФ).

➕Плюсы: налог платится только с реально полученных денег.

➖Минусы: если маркетплейс задерживает выплаты, налог можно заплатить позже (но ФНС может не согласиться).

Кто поддерживает? Минфин в письмах (например, № 03-11-11/26872 от 03.04.2020) и некоторые суды.

Подробнее о том, как безопасно работать на маркетплейсах, расскажем на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, сможете избежать проблем с налоговой и больших штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

✅Второй метод — «По отчету агента» (как хочет ФНС)

Когда считаем доход? По дате отчета агента. Почему так можно? ФНС считает, что деньги покупателей уже ваши, просто лежат у маркетплейса (ст. 996, 1011 ГК РФ). Взаимозачет с комиссией маркетплейса — это тоже доход (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

➕Плюсы: соответствует позиции налоговой (меньше претензий при проверках). Налог платится раньше, но зато равномернее.

➖Минусы: если маркетплейс задерживает выплаты, налог уже надо платить, а денег еще нет. Нужно тщательно сверяться с отчетами маркетплейса.

✅Какой метод выбрать? Если не хотите споров с налоговой → Метод «По отчету агента».

Если готовы к диалогу с ФНС → Метод «При поступлении денежных средств» .

Кто поддерживает? ФНС в письмах (например, № СД-4-3/15363@ от 04.08.2017).

Совет эксперта

Пропишите выбранный метод в учетной политике. Если работаете через Wildberries/Ozon, уточняйте в договоре, когда они перечисляют деньги. Если ФНС настаивает на своем методе, можно согласиться, но тогда строго следите за отчетами маркетплейса.

✅Вывод: Оба варианта имеют право на жизнь, но второй сейчас популярнее у налоговиков. Кроме того — даже 1С настаивает на втором способе.