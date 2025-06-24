💥Обзор новостей: ФНС начислила 183 млрд пеней за I квартал, отсрочку досрочной пенсии для педагогов хотят отменить, наказание за неуважение к спецтранспорту ужесточили

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Налоговая начислила вдвое больше пеней в этом году: 183 млрд только за I квартал, следует из данных ФНС. Причины — увеличилась ставка взыскания за просрочки, повысилась ключевая (исходя из которой рассчитываются пени) и в целом усилился контроль за недобросовестным бизнесом.

1% взнос ИП: платим до 1 июля! Кто платит? Все ИП с доходом свыше 300 тыс. ₽ за 2024 год. Как считать? УСН «Доходы»: (Доход за 2024 год – 300 000 ₽) × 1%. УСН «Доходы-расходы»: (Прибыль за 2024 год – 300 000 ₽) × 1%. Максимальный взнос — 277 571 ₽ (даже если расчет дал больше).

В Госдуме предложили отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов. В России следует отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов. Об этом, ссылаясь на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой к министру труда РФ Антону Котякову, сообщает РИА Новости. Депутат считает, что целесообразно отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников и предоставить право выхода на пенсию по выслуге лет при 25-летнем педагогическом стаже и наличии высшей квалификационной категории.

Правительство одобрило более строгое наказание за неуважение к спецтранспорту. По данным «Ъ», правительство РФ поддержало поправки к КоАП, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тыс. руб. либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года.

Россия 30 июня запустит эксперимент по регистрации мигрантов без виз на пограничных пунктах пропуска. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Казахстане. Теперь желающие въехать в РФ иностранцы и лица без гражданства смогут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить электронное заявление о въезде в РФ с помощью мобильного приложения ruID. Через это же приложение они смогут сдать биометрические данные — предоставить фото лица и запись голоса, а также фотографию паспорта. При пересечении границы мигрантам нужно будет показать тот документ, данные которого были внесены в ruID.

Выпускников-медиков хотят не допускать к работе без трех лет стажа в госклиниках. Минздрав значительно изменил свой законопроект о системе обязательного возмещения затрат государства на обучение студентов-медиков. Ранее ведомство хотело, чтобы выпускники вузов и колледжей минимум три года работали в государственных медучреждениях, а в случае отказа возмещали бюджету затраты на образование в двукратном размере. Теперь Минздрав решил не штрафовать «отказчиков», а сделать невозможной их работу по специальности. Ведомство намерено сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не имеют права работать.

Россияне не хотят работать летом. Каждый третий готов отказаться от зарплаты, лишь бы устроить себе летние каникулы, показал опрос «Выберу ру». При этом 17% работников увольняются, чтобы отдохнуть летом, как в школьные года. Чаще всего так делают айтишники, дизайнеры и копирайтеры.

Про пересадку в Дохе можно забыть, в Катаре неспокойно. Вечером 23 июня в Дохе произошли взрывы. Над катарской столицей были замечены летящие объекты. Также над городом была слышна работа систем противовоздушной обороны. Полеты над Ближним Востоком практически полностью прекращены.

Россияне смогут ездить без виз еще в три страны. Мьянма, Иордания и Бахрейн планируют отменить визы для россиян уже в этом году.