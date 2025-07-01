💥Обзор новостей: зарубежные поставки собираются передать Почте России, 15 июля — последний день для уплаты НДФЛ за 2024 год, тарифы на ЖКХ выросли

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Все зарубежные поставки в Россию собираются передать Почте России. Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов предложил наделить АО «Почта России» статусом оператора по доставке всех зарубежных покупок россиян, он также призвал разрешить компании принимать электронные платежи без банковских комиссий, выровнять условия работы компании с макретплейсами и частными компаниями доставки. По словам Гаврилова, «Почта России» должна работать не только на равных с частными операторами доставки, но и в привилегированных условиях в части исполнения государственных функций.

15 июля включительно — последний день для своевременной уплаты НДФЛ за 2024 год. Речь идет о тех гражданах, кто был обязан представить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2024 год до 30 апреля 2025 года с исчисленной суммой налога к уплате в ней. Оплатить налог можно с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Документы по административным делам теперь можно передавать электронно. С 1 июля в Кодексе об административных правонарушениях России действует новая статья 24.8, регулирующая порядок подачи документов участниками административных дел. Как следует из текста закона №59-ФЗ от 7 апреля 2025 года, теперь возможна как бумажная, так и электронная форма подачи и получения документов при наличии технической возможности у суда.

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2. Минфин подготовил поправки в налоговое законодательство, принятие которых поможет «Газпрому» избежать дополнительной налоговой нагрузки, связанной с задолженностью швейцарской «дочки» компании — Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток-2»). В частности, предлагается дополнить перечень того, что понимается под определением «безнадежный долг», то есть нереальные к взысканию долговые обязательства. Таковыми может быть признана «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода».

Коммунальные услуги в РФ с 1 июля в 2025 года проиндексированы в среднем на 11,9%. Такой уровень индексации предусмотрен утвержденными правительством сценарными условиями макропрогноза РФ на 2025-2028 годы. Индекс платы граждан за коммунальные услуги в 2026 году, согласно документу, прогнозируется на уровне 9,8%, в 2027 году — 7,9%, в 2028 году — 5,9%.

С 1 июля у россиян появился новый финансовый инструмент для сбережений, предназначенный для людей, получающих соцподдержку от государства. Сведения о назначении этих мер должны быть в «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере». Договоры по таким продуктам будут заключаться с клиентами в электронной форме через портал «Госуслуги». Причем банк не вправе отказать, если человек получает господдержку.

ЦБ РФ с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу рискованной ипотеки и автокредитов. На третий квартал регулятор ввел лимиты ипотечных кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% и первоначальным взносом менее 20%. Лимит по таким кредитам не должен превышать 2% от объема выдач кредитов на приобретение строящегося жилья (ДДУ) в течение третьего квартала (по данным ЦБ, доля таких ссуд в I квартале этого года составляла 1%).

«Яндекс» сделал бесплатной свою нейросеть «Чат с Алисой». Компания рассчитывает, что это позволит переманить пользователей иностранных нейросетей и привлечь еще не освоивших технологию.

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Согласно сообщению, на момент 07:00 (мск) в очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа.