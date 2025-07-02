💥Обзор новостей: к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тыс. руб, ФНС подала иск о банкротстве танкера Волгонефть 212, селлеры жалуются на патентных троллей

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К 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется довести к 2030 году до 35 тыс. руб., заявил на стратегической сессии правительства России о снижении уровня бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан премьер-министр Михаил Мишустин.

ФНС подала иск о банкротстве владельца затонувшего танкера «Волгонефть 212». Это фрахтователь танкера «Волгонефть 212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в прошлом году. Согласно судебной картотеке, иск направлен Межрайонной инспекцией ФНС по Пермскому краю 1 июля, его пока не приняли к производству. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, в январе зафиксировали повторный разлив нефтепродуктов из остова судна. Пляжи Анапы и Темрюка закрыли для отдыхающих на летний сезон 2025 года. Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров.

Продавцы маркетплейсов жалуются на патентных троллей. Продавцы на маркетплейсах через профильную ассоциацию пытаются убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вмешаться в их конфликт с «патентными троллями». Недобросовестные участники рынка добиваются выплат от предпринимателей, массово регистрируя на себя товарные знаки и патенты на популярные, но не имеющие в РФ правообладателя товары. Отказ от сделок может приводить к блокировке продаж и прямым финансовым потерям продавцов.

На Госуслугах заработал сервис социальных вкладов и счетов для малоимущих. Льготные категории граждан теперь могут воспользоваться сервисом для оформления социальных вкладов и счетов на «Госуслугах», сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале. Сервис доступен для граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков — участников программы.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил распространить применяемый в автопроме утильсбор на другие отрасли. Алиханов заявил, что на фоне демпинга со стороны импортеров утильсбор доказал свою эффективность как способ защиты внутреннего рынка.. Он отметил, что сбор не только приносит доход бюджету, но и способствует развитию отечественных производств.

Россиянам в среднем нужно 81 тысяча рублей в месяц на человека для «нормальной жизни», подсчитали в ВШЭ. За год эта сумма выросла на 14%. Осенью 2023 года достаточным доходом считали 70,8 тысяч рублей.

В Telegram добавили списки задач. Новая опция доступна Premium-подписчикам. Также они могут предлагать посты для публикации в каналах, указав желаемые дату и время, в обмен на «звезды» и Toncoin.

До трети российских компаний держат в штате карьерного коуча. В России карьерный коучинг внедрен в 31% компаний, следует из нового исследования компании get experts. В тех компаниях, где есть коучи, 69% из них работают с сотрудниками индивидуально, 31% — в групповом формате. По мнению экспертов, наличие коуча в штате позволяет развивать карьеры их сотрудников более эффективно.

Выгуливать домашних животных на пляжах будет запрещено в России с 1 сентября. Посетителям российских пляжей с 1 сентября будет запрещено приводить с собой на пляж домашних животных, кроме собак-поводырей. Соответствующие изменения предусмотрены проектом приказа МЧС, который должен вступить в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Иномарки уберут из каршеринга в России. Их заменят отечественные автомобили. Минпромторг «горячо поддержал» использование только отечественных машин в каршеринге и намерен сделать все возможное, чтобы новое правило начало действовать как можно скорее.