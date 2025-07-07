💥Обзор новостей: Путин уволил Старовойта, запретят урезать премии больше чем на 20%, средняя пенсия неработающих пенсионеров — 24 тыс. руб

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Вулкан Левотоби в Индонезии выбросил пепел на высоту 19 км , объявлена наивысшая угроза, жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе, чем на 6 км

Москвичи смогут жаловаться на шум по интернету. На официальном портале столичной мэрии скоро можно будет пожаловаться на шумных соседей, а на ряде столичных строек проведут замеры шума, чтобы предупредить жалобы жителей на нарушение тишины в неположенное время.

В России начали организовывать первые туры в Афганистан. Уже в августе в Кабул на «Талибан-тур» отправятся первые десять российских туристов. В путешествие за 230 тысяч рублей входят экскурсии, культурные мероприятия и вооруженная охрана.

ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России . ФАС выдала крупнейшему производителю соли в России ООО «Руссоль» предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство потребовало от компании разработать торговую политику.

Минэкономики готовится к перезапуску портала открытых данных data.gov.ru , не действовавшего более двух лет. Как рассказали “Ъ” в ведомстве, на нем уже опубликованы более 4,9 тыс. наборов данных от 629 их поставщиков: федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти. Речь идет об информации, размещаемой в машиночитаемом формате и свободной от авторских прав: наборы статистики, реестры, государственные базы данных и так далее. На основе этих открытых данных бизнес может создавать мобильные приложения и электронные сервисы для граждан.

Суд попросили отделить жалобу от клеветы. Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу жительницы Подмосковья, которую оштрафовали на 600 тыс. руб. за попытку пожаловаться на соседку. Как подчеркивает автор жалобы в КС, она подверглась уголовной репрессии за то, что использовала свое право на подачу обращения в госорганы. То есть ее осудили за попытку отстоять свои права, а это нарушает конституционное право на защиту, предусмотренное ст. 45 Конституции.

Соцфонд: средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тыс. руб. Самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 19 709 руб. По данным на 1 апреля, в России проживает 40,9 млн пенсионеров

В России ограничили размер снижения премий за дисциплинарные проступки. Работодателям запретят урезать премии больше чем на 20% от зарплаты. Мера начнет действовать с 1 сентября. Сейчас компании часто формируют большую часть дохода сотрудников за счет премий. Например, при окладе в 20 тысяч рублей премия может составлять до 80 тысяч. При этом за нарушение работника могут лишить всей этой суммы.

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