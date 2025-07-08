💥Обзор новостей: списание долгов по налогам без суда одобрили, серые зарплаты влекут за собой негативные последствия, дачникам грозит штраф за вырубку деревьев

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Правительство одобрило списание долгов по налогам без суда. Правительственная комиссия 7 июля поддержала поправки, упрощающие взыскание задолженностей по налогам, пишут «Известия». По новым правилам ФНС будет уведомлять должников через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ведомства. У граждан будет месяц на подачу возражений. Если человек не отреагирует, средства спишут автоматически.

В ФНС напомнили: неформальная занятость и серые зарплаты влекут за собой негативные последствия. В ведомстве подчеркнули, что при неофициальной зарплате сотрудник лишается правовой защиты и социальных гарантий, таких как: оплата отпуска, больничного листа, трудового стажа, необходимого в будущем для назначения пенсии. Кроме этого утрачивается право на получение налогового вычета – чем ниже официальный размер дохода, тем меньшую сумму вычета получит заявитель. В случае трудовых споров работнику без официального трудоустройства сложнее будет доказать свои права, что может привести к ущемлению его интересов. Также низкие доходы могут стать причиной отказа в оформлении кредитов и ипотеки.

Дачникам грозит штраф за вырубку деревьев на участке. «Вырубка деревьев на собственном участке — сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе», — сообщил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. — для должностных лиц, от 200 тыс. до 300 тыс. руб. — для юридических лиц.

В России предложили бесплатно выдавать землю семейным парам с ребенком после 10 лет брака. Такой законопроект уже поступил в Госдуму. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что дом на своей земле с большой долей вероятности снизит статистику разводов в России.

Уволенный экс-министр транспорта Роман Старовойт совершил самоубийство. Тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в личном автомобиле в Одинцово. По словам источника РБК, на месте гибели обнаружили наградной пистолет.

Wildberries протестирует доставку готовой еды из ресторанов. Wildberries запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Первым к пилотному FoodTech-проекту подключится сервис доставки еды «Dostaевский», работающий в формате dark kitchen (ориентированная на доставку кухня без посадочных мест). На витрине маркетплейса будет представлено все меню «Dostaевского» — более 450 позиций готовой еды. Сначала услуга будет доступна для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга.

Правительство одобрило запрет на автоматическое продление онлайн-подписок. Кабмин одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей», призванные уберечь пользователей от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок. Клиенты любого сервиса с ежемесячной оплатой получат право блокировать списания со своей банковской карты после ее удаления из личного кабинета. Поставщики услуг, в свою очередь, будут обязаны предоставить такую возможность. Новые нормы также упростят процедуру отказа от подписок — закон детально пропишет механизм расторжения договора и остановки периодических платежей, отмечается в публикации. При этом нормы не распространяются на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью.