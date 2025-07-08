💥Обзор новостей: списание долгов по налогам без суда одобрили, серые зарплаты влекут за собой негативные последствия, дачникам грозит штраф за вырубку деревьев
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Правительство одобрило списание долгов по налогам без суда. Правительственная комиссия 7 июля поддержала поправки, упрощающие взыскание задолженностей по налогам, пишут «Известия». По новым правилам ФНС будет уведомлять должников через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ведомства. У граждан будет месяц на подачу возражений. Если человек не отреагирует, средства спишут автоматически.
В ФНС напомнили: неформальная занятость и серые зарплаты влекут за собой негативные последствия. В ведомстве подчеркнули, что при неофициальной зарплате сотрудник лишается правовой защиты и социальных гарантий, таких как: оплата отпуска, больничного листа, трудового стажа, необходимого в будущем для назначения пенсии. Кроме этого утрачивается право на получение налогового вычета – чем ниже официальный размер дохода, тем меньшую сумму вычета получит заявитель. В случае трудовых споров работнику без официального трудоустройства сложнее будет доказать свои права, что может привести к ущемлению его интересов. Также низкие доходы могут стать причиной отказа в оформлении кредитов и ипотеки.
Дачникам грозит штраф за вырубку деревьев на участке. «Вырубка деревьев на собственном участке — сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе», — сообщил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. — для должностных лиц, от 200 тыс. до 300 тыс. руб. — для юридических лиц.
В России предложили бесплатно выдавать землю семейным парам с ребенком после 10 лет брака. Такой законопроект уже поступил в Госдуму. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что дом на своей земле с большой долей вероятности снизит статистику разводов в России.
Уволенный экс-министр транспорта Роман Старовойт совершил самоубийство. Тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в личном автомобиле в Одинцово. По словам источника РБК, на месте гибели обнаружили наградной пистолет.
Wildberries протестирует доставку готовой еды из ресторанов.
Wildberries запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Первым к пилотному FoodTech-проекту подключится сервис доставки еды «Dostaевский», работающий в формате dark kitchen (ориентированная на доставку кухня без посадочных мест).
На витрине маркетплейса будет представлено все меню «Dostaевского» — более 450 позиций готовой еды. Сначала услуга будет доступна для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга.
Правительство одобрило запрет на автоматическое продление онлайн-подписок. Кабмин одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей», призванные уберечь пользователей от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок. Клиенты любого сервиса с ежемесячной оплатой получат право блокировать списания со своей банковской карты после ее удаления из личного кабинета. Поставщики услуг, в свою очередь, будут обязаны предоставить такую возможность. Новые нормы также упростят процедуру отказа от подписок — закон детально пропишет механизм расторжения договора и остановки периодических платежей, отмечается в публикации. При этом нормы не распространяются на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью.
Умерла заслуженная артистка России дрессировщица Нина Корнилова. Артистка за свою жизнь поставила множество номеров со слонами,
дрессировщица умерла в возрасте 98 лет.
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Комментарии26
Доброе утро, коллеги! Кто-то проспал!
Это значит
И вообще - когда встал, тогда и утро!
@Ирина Е, абсолютно с вами согласна!)) И у меня есть оправдание - заболеть ветрянкой совсем в недетском возрасте - ужас((
@Наталия Лукина, реально ужас... выздоравливайте!
@Ирина Е, спасибо! Болеть в целом противно, а летом особенно, а уж детскими болячками совсем грустно))
@Наталия Лукина, колдую выздоровление
@В Виктория, шикарно))) Спасибо, Виктория)))
@Ирина Е, угу... время по часам приблизительно 18.30 - 19.00
Соседи увидели, кричат, мужик:
- Здорово...
Коротко, лаконично, и подходит под любое время суток, года, эпоху...
Его жена:
- доброе утро!
Через паузу
- Ой, добрый день....
- Здрассте ... вообще уж тогда добрый вечер! Ну да ладно - как грица, утро начинается не тогда когда встаёт солнце, а когда встаёшь с кровати!
@Arhimed0, мы вечером с соседями по офисному зданию здороваемся: "Здравствуйте (или Добрый день) и до свиданья!"
Отпуск, больничный, вычет - это всё понятно. А вот про споры и пенсии... Можно подумать с официальным трудоустройством что-то меняется
Ни-че-го не меняется)) Хотя, возможно, при судебном разбирательсве суд будет на стороне госоргана, а не на стороне работника
Как думаете такая мера сократит кол-во разводов в стране?
Нет. Особенно учитывая какие участки они дают
@Алейда, метр на два?
@Алейда, а еще интересно, где они их выдают
Не сократит, конечно! Ещё и на участке корячиться!))
@Ирина Е, полагаю такие же, как и другим льготникам: в ж... мира и без коммуникаций)