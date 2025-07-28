💥Обзор новостей: блокировка WhatsApp и VPN с 1 августа — вброс, россиянки стали получать пенсии выше, чем мужчины, за ремонт автомобиля на даче — штраф

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В Думе опровергли сообщения о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал в Telegram-канале вбросом сообщения о блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа. О том, что в России с 1 августа заблокируют WhatsApp и VPN, заявила 27 июля журналистка, экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина и бывшая замглавы центрального аппарата ЛДПР Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале.

Средний размер пенсий женщин впервые за 10 лет превысил размер пенсий мужчин. Россиянки стали получать пенсии выше, чем мужчины. По данным Росстата на 1 января 2025 года средний размер назначенных пенсий составил 23 175 рублей. В частности, для женщин — 23 249 рублей, а для мужчин — 23 028 рублей. В 2024 году размер пенсий женщин составлял 20 745 рублей, мужчин — 20 854 рубля. Статистика представлена с 2015 года, тогда, по данным на 1 января, у женщин средний размер назначенных пенсий составлял 10 663 рубля, а у мужчин - 11 346 рублей, и все года после показатель среди мужчин был выше, чем у женщин.

Управляющие компании хотят продавать долги граждан за ЖКУ. Растущая задолженность граждан по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании. Они просят власти разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам. Это необходимо для снижения кассовых разрывов, приводящих к уменьшению средств на качественное обслуживание домов.

Минцифры готовит эксперимент по использованию генеративного ИИ в госуправлении. Его участниками — на добровольной основе — могут стать федеральные и региональные органы исполнительной власти, а применять большие генеративные модели ИИ планируется для решения типовых задач, в том числе для обработки документов, управления данными и ускорения кадровой работы. Использовать же ИИ для прогнозирования социально-экономических процессов чиновникам будет прямо запрещено.

Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина, наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Молдавии.

Госдума закрывает летнюю сессию красиво: туда внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. По нему призыв на срочную службу будет проходить не дважды в год, а весь год. Но существует важное уточнение: весь год будет проходить только медкомиссия, а вот отправку в армию будут проводить только в те же дни, что и сейчас.

Ключевая ставка снижена еще на два пункта. Банк России в пятницу, 25 июля, снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Более сильное сокращение не рассматривалось, несмотря на то что в моменте — в мае—июне — задушенная жесткой денежно-кредитной политикой инфляция приблизилась к целевым для ЦБ 4% в годовом измерении. Сигнал на будущее регулятор по итогам заседания оставил нейтральным, сохраняя для себя свободу и далее действовать по «инфляционным обстоятельствам». Сомнений в продолжении курса на снижение, впрочем, почти не остается — исходя из обновленного прогноза среднего значения ставки в этом году к его окончанию она может быть снижена до 14–15%.

На Луне надо отработать инфраструктуру для жизни человека. Первым этапом отработки полета и создания условий для жизни человека на Марсе должно стать создание таких условий на Луне, сказал в интервью РБК гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Учитывая, что лунный месяц составляет 28 суток, а 14 из них — ночь, то солнечная батарея там будет неэффективным решением, поэтому нужна атомная станция.

Швейцарская компания Roche испытает свое лекарство от болезни Альцгеймера. Roche проведет позднюю стадию исследований на людях, подверженных риску снижения когнитивных функций, чтобы понять, способен ли ее экспериментальный препарат предотвращать развитие болезни.

Китайские ученые: перегрев океанов может предвещать перелом в климате. В 2023 году океаны нагрелись до рекордных отметок, что могло стать переломным моментом в изменении климата, сообщает издание Science Daily со ссылкой на результаты исследования группы китайских ученых. Изменения могут нанести ущерб рыболовству, аквакультуре, поскольку представляют серьезную угрозу морским экосистемам и приводят к гибели кораллов. Ученые не исключили, что это предвещает переломные моменты, связанные с изменением климата.

В течение полутора лет в поездах перестанет пропадать интернет. «Роскосмос» в течение полутора лет сделает так, что интернет в поездах пропадать не будет, заявил гендиректор Дмитрий Баканов, пишет РБК. Он отметил, что появится спутниковая группировка, благодаря которой в электричках и поездах дальнего следования появится стабильный интернет.

Каждый пятый москвич с питомцем готов платить больше 150 тысяч рублей за курс работы с зоопсихологом и свыше 10 тыс рублей в сутки за услуги зоогостиниц. В среднем по России траты на домашних животных в 2025 году выросли втрое.