💥Обзор новостей: продавать долги граждан за ЖКХ не будут, пенсии работающим пенсионерам повысят, аборты призвали запретить

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В Думе назвали нереалистичным предложение продавать долги граждан за ЖКХ. Просьба управляющих компаний (УК) разрешить передавать долги граждан по оплате коммунальных услуг — абсолютно нереалистична, заявила РБК заместитель думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила о принятом в прошлом году законе, который запрещает передавать права на взыскание долгов граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам.

Пенсии работающим пенсионерам будут повышены с 1 августа. Выплаты будут увеличены на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год. Максимальная прибавка составит три балла или 437,07 рубля (стоимость одного балла в 2025 году — 145,69 руб). Чтобы получить три балла для индексации, зарплата до удержания НДФЛ должна была быть чуть больше 58 тысяч рублей в месяц.

С 1 августа россияне смогут отказаться от получения спама. Ограничение на спам можно будет подключить через личный кабинет или мобильное приложение оператора связи. Кроме этого с сентября в России будет действовать «запрет на массовые обзвоны без согласия абонента». Кроме того, до конца 2025 года на «Госуслугах» появится сервис, позволяющий написать жалобу на нарушения.

«Аэрофлот» подвергся беспрецедентной хакерской атаке. Восстановление части IT-систем «Аэрофлота» после масштабной кибератаки может занять до двух месяцев, а полное — до одного года. Инцидент привел к отмене более ста рейсов, а восстановление полетов компания проводила за счет мобилизации ресурсов в Шереметьево. Расследование уголовного дела ведется под надзором Генпрокуратуры. Эксперты надеются, что ситуация стабилизируется до конца недели. На данный момент, по данным аэропорта Шереметьево, проблемы Аэрофлота по отправке рейсов завершились. Отмен больше нет.

Слуцкий призвал запретить в России аборты. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что в России нужно запретить аборты, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами. Он также назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри».

Депутат Гаврилов выступил за федеральную выплату к 1 сентября семьям с детьми. Выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября следует сделать федеральной и распространить на все регионы России. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Недобросовестный должник не избежит банкротства через частичное погашение долга. Избежать банкротства, игнорируя долги по неустойке, не получится, решил Верховный суд РФ (ВС) в деле о несостоятельности АО «Санаторий "Рассиянка"». Должник воспользовался тем, что для признания лица банкротом закон разрешает учитывать только основной долг, и поэтому через третье лицо заплатил лишь его, без неустойки. Однако высшая инстанция увидела здесь признаки недобросовестности.

Правительство отказалось от маркировки продуктов с избытком сахара и жиров. Правительство не поддержало законопроект, которым предлагается наносить предупреждающие обозначения на продукты с большим количеством калорий, насыщенных жиров, сахара и натрия. В заключении указано, что текущее законодательство уже содержит достаточные механизмы информирования потребителей о составе продуктов питания.

В России призвали создать «ГосVPN» по аналогии с «Госуслугами». ГосVPN должен дать россиянам доступ к разрешенному контенту, который заблокирован в России западными компаниями. При этом ГосVPN будет блокировать от россиян запрещенку.

Одними из самых высокооплачиваемых профессионалов являются сварщики, в Якутии они могут получать в среднем 245 тыс. руб. в месяц. Кроме того, высокий спрос на квалифицированных рабочих сохраняется и в Приморском крае. Там, электромонтажники могут получать 173 597 руб. в месяц, а бетонщики — 170 196 руб. в месяц за полный день, следует из результатов исследования сервиса «Авито Работа».

Водители с 1 сентября могут испытать трудности в получении прав из-за ряда болезней. Заболевания, которые влияют на взаимодействие человека с окружающим миром, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, могут стать причиной потенциальных рисков на дороге, в связи с этим и спецификой расстройств ужесточили правила выдачи водительских удостоверений.

«Сбер», «Яндекс» и NexTouch могут получить контроль над производителем телевизоров. Производитель телевизоров Xiaomi и TCL «Квант» ведет переговоры о своей продаже с «Яндексом», «Сбером» и производителем школьных интерактивных досок NexTouch. В последней подтвердили договоренности о приобретении актива.

Компания Трампа подала иск к продавцам на Amazon из-за поддельного мерча. Среди примеров названы кружки, футболки, кепки и свитшоты с надписями «Trump» и «Trump 2028», имитирующие фирменную продукцию Trump Organization. Продавцы не были официальными партнерами компании и не имели права использовать ее товарные знаки.