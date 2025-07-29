🏆Онлайн-игра для бухгалтеров. Проверьте свое знание проводок
План счетов включает около 90 счетов и неограниченное количество возможных субсчетов. Используя их, бухгалтер составляет проводки на каждую операцию компании. Работодатели часто на собеседованиях предлагают потенциальным бухгалтерам пройти всяческие тестирования на знания проводок, предлагают нарисовать «самолетики» и составить отчетность по данным ОСВ. Но должен ли бухгалтер все проводки знать наизусть? Конечно, нет. Главное — уметь ориентироваться в законах, понимать, где и что искать.
«Клерк» придумал нескучную онлайн-игру на составление бухгалтерских проводок! У вас есть 60 секунд, чтобы правильно соединить как можно больше проводок. Выберите дебет слева и кредит справа для каждой операции. Проверьте себя и поделитесь с коллегами!
Делитесь результатами в комментариях, а тестом с коллегами!😉
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Комментарии38
Коллеги, делитесь результатами!
Ого!!! Круто!
И вот такого человека не берут на работу! Видишь ли ♂ и в добавок 50+!
А можно я свои результаты по счетам и проводкам в резюме добавлю? Может сработает!
мне кажется, что это будет засчитано в качестве вашего негатива.
Ух ты! 🤩
@Артур И., даже нужно! Гуру проводок, подтверждено Клерком! И желаем удачи с поиском, пусть скорее найдется достойное место!
@Наталия Лукина, я не могу так однозначно сказать. Слишком часто в последнее время преимуществом стало.... НЕзнание проводок, да и счетов!
@Arhimed0, почему это?
@Наталия Лукина, этого я своим логическим и математическим умом объяснить уже не могу.. Просто констатация факта. Всё из жизни.
@Arhimed0, а что сейчас является преимуществом?
@Arhimed0, типа, это до сих пор актуально:
@Arhimed0, я как-то в конторе трудился, которая с иностранными компаниями работала. Так там для буха при устройстве на работу основным конкурентными преимуществом было знание языка, а бухучету научим говорили😏
@Артур И., ну это база...даже классика
@Артур И., очередная тема для публикации на управленческую тематику)
Как быть, если ты тупее подчиненных?😁😁
Заголовок просто кликбейтный, можно подкорректировать😉
@Владислав Савушкин, А я, читая отзывы о работодателях, новое слово узнал - непотизм.
@Артур И.,
Пояснительную бригаду - в студию😄
@Владислав Савушкин, Непотизм — это практика предоставления преимуществ родственникам или близким знакомым при приёме на работу, продвижении по службе или распределении материальных поощрений, вне зависимости от их профессиональных компетенций.
@Владислав Савушкин, это то, что в Чечне сейчас происходит: во власти и руководстве все родственники
@Артур И., аааа) Кумовство что ли?😏База...
@Ирина Е, ну и чего Вы прямо так Чечню куда то выделили?
Это везде так происходит.
@Владислав Савушкин, вспомнилось:
Когда мой начальник спросил меня, кто из нас двоих тупой — я или он, то я ему ответил, что все у нас в фирме знают, что он не берет на работу тупых сотрудников.
@Артур И., да, да) Тонкий юмор😏
@Arhimed0, во-первых - тут рядом, а во-вторых - делается нарочито показательно. Раздражает.
@Ирина Е, Что Вы, что Вы? Там во власти все только исключительно по деловым качествам
Тоже мне новость!...
Вы хоть про канданырова щаз... Всё-таки, как бы там ни было, но от Вас он находится на достаточно отдалённом расстоянии.
Если бы Вы только знали как тоже самое раздражает когда ты обсуждаемых людей знаешь с самого.... с песочницы, со школьных корридоров... когда ты практически каждый день его и так видел, знаешь где он учился, как... и тут....
кого отбирают, какие кандидатуры были на это место....
Ой... вот тут уже вообще.... реально до тошноты.
Всё одно и то же. Везде и всюду. На любом уровне!
@Ирина, ну да, деловитость так и прёт(
@Ирина Е, сделаем перекличку что творится по другим регионам?
а ещё лучше - про органы власти по населённым пунктам? - ибо там лучше видно?
Не козыряйте Вы так одной Чечнёй. Если завести откровенный разговор, и выложить все карты на стол, то Чечня может ещё и проиграть!
@Arhimed0, ой, сомневаюсь!
@Arhimed0, подтверждаю. Никому твои навыки и знания не упёрлись
Я 4/5 набрал, с ндс тупанул чутка) Ваще отличный результат, что-то в кубатурке еще осталось
Влад, вы молодец! Отличный результат!
@Наталия Лукина, нужно было и 5/5 выбивать! Ну что за проводка 90.3-90.1?