🏆Онлайн-игра для бухгалтеров. Проверьте свое знание проводок

Клерк сделал прикольную онлайн-игру по проводкам. С помощью нее вы можете проверить свои знания и навыки в составлении бухгалтерских проводок, а также приятно провести время. Все помнят «самолетики»? Давайте проверим. Забирайте в избранное, делитесь с коллегами!

План счетов включает около 90 счетов и неограниченное количество возможных субсчетов. Используя их, бухгалтер составляет проводки на каждую операцию компании. Работодатели часто на собеседованиях предлагают потенциальным бухгалтерам пройти всяческие тестирования на знания проводок, предлагают нарисовать «самолетики» и составить отчетность по данным ОСВ. Но должен ли бухгалтер все проводки знать наизусть? Конечно, нет. Главное — уметь ориентироваться в законах, понимать, где и что искать.

«Клерк» придумал нескучную онлайн-игру на составление бухгалтерских проводок! У вас есть 60 секунд, чтобы правильно соединить как можно больше проводок. Выберите дебет слева и кредит справа для каждой операции. Проверьте себя и поделитесь с коллегами!

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