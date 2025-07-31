💥Обзор новостей: MAX не обязателен для подписания электронных документов, в стране дефляция, ипотека доступна россиянам с зарплатой от 300 тыс. рублей

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Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов. Минцифры России заявляет, что национальный мессенджер Max не станет обязательным при подписании документов с использованием электронной подписи, для этого по-прежнему будет применяться приложение «Госключ».

В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция. Минэкономразвития сообщило о дефляции в России на неделе, которая составила 0,05% вторую неделю подряд. Годовая инфляция в России с 22 по 28 июля замедлилась до 9,02% с 9,17%.

Ипотека доступна россиянам с зарплатой от 300 тыс. рублей. Больше 300 тысяч рублей в месяц нужно зарабатывать, чтобы сегодня позволить себе ипотеку, подсчитали в ВШЭ. Со ставкой 23% годовых придётся отдавать по 100–200 тысяч каждый месяц только за кредит.

При сделках с недвижимостью можно сэкономить до 3–7% от стоимости жилья, если не пользоваться услугами риэлтора. Наиболее высокие риэлторские комиссии всегда были в городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург. В то же время эксперты настаивают, что полностью отказаться от услуг посредников невозможно, а депутаты в осеннюю сессию готовятся внести в Госдуму законопроект, ужесточающий регулирование риэлторской работы.

Мошенники начали переодеваться в судебных приставов и ходить по квартирам. Жертве отправляют фейковое письмо от Госуслуг о проверке имущества и вымогают деньги.

Курятина начинает дорожать после длительного периода снижения цен. На середину июля средняя оптовая стоимость курятины выросла на 18% год к году. Заметное увеличение — на 40% — наблюдается у фарша механической обвалки, используемого в выпуске колбас, сосисок и других полуфабрикатов. Цены на курятину и сырье на ее основе растут из-за высокого спроса. Потребители переключились на этот вид мяса, стремясь заместить дорожающую свинину.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису Speedtest. Популярный сервис мониторинга качества сети Speedtest by Ookla заблокирован Роскомнадзором за «угрозы безопасности работы сети связи» и сбор данных о работе сетей в РФ.

Курение, алкоголь и жирная пища могут привести к раку, главный онколог Минздрава назвал опасные привычки. Курение, в том числе электронных сигарет, употребление алкоголя, сахарный диабет, ожирение, потребление красного мяса и жирной пищи в избытке может привести к онкологии, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Сушкевич и Белую присяжные признали виновными в убийстве новорожденного. Присяжные единодушно признали калининградских медиков Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в убийстве новорожденного, сообщил корреспонденту «РБК Калининград» адвокат Камиль Бабасов. По его словам, они еще не решили, будут ли обжаловать приговор. «Апелляцию подать можно, но захочет ли это делать Элина? Она уже устала от всего этого», — объяснил Бабасов. Поддержать калининградских медиков на заседание приехали детский врач Леонид Рошаль. По версии следствия, в 2018-м врачи убили ребенка, который родился недоношенным. СК считает, что занимавшая пост замглавврача роддома Белая решила, что ребенок, скорее всего, умрет и это приведет к ухудшению статистики, а потому она поручила анестезиологу-реаниматологу Сушкевич ввести ребенку сульфат магния. Врачи не признали вину.

На МКС продолжается утечка воздуха. На российской части МКС продолжается утечка воздуха, заявил замглавы «Роскосмоса» по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев. В середине июля в «Роскосмосе» сообщили, что утечка воздуха из модуля «Звезда» после очередного этапа герметизации переходной камеры впервые с момента обнаружения полностью прекратилась. Впервые утечку заметили в 2019 году.