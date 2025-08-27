💥Обзор новостей: пенсии в 2026 проиндексируют дважды, возмещать НДС можно за бесплатно ввезенные импортные запчасти, банки будут объяснять за что заблокировали карту

Бизнес сможет возмещать НДС даже за бесплатно ввезенные импортные запчасти. Верховный суд РФ (ВС) разрешил заявлять к вычету НДС, уплаченный при ввозе в Россию импортных запчастей, даже если они были поставлены бесплатно. Главное — уплата налога на таможне и использование товара в производственной деятельности или в целях перепродажи. Решение об этом вынесла экономколлегия по жалобе Мурашинского фанерного завода, который импортировал запчасти для замены дефектных деталей по гарантии. Ранее арбитражные суды согласились с налоговиками, что предприятие не вправе вычесть уплаченный при ввозе НДС, однако высшая инстанция встала на сторону бизнеса. Юристы отмечают актуальность решения для любых предприятий, работающих на зарубежном оборудовании.

Пенсии в России вырастут дважды в 2026 году. В 2026 г. страховые пенсии в России проиндексируют дважды: в феврале и в апреле. Также будут повышены пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом сообщил член комитета Госдумы по предпринимательству Алексей Говырин. Индексация для неработающих пенсионеров пройдет в два этапа: 1 февраля – на размер инфляции прошлого года, а 1 апреля – по данным Социального фонда. Для работающих пенсионеров индексация возобновлена с 1 января 2025 г. с учетом всех пропущенных ранее повышений. Ориентировочный размер индексации составит 9%.

С 1 сентября в России вводятся штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам. Новые правила разрешают приобретать сим-карты для близких родственников, однако запрещают отдавать их друзьям или коллегам. При этом кратковременная передача телефона с SIM-картой для звонка или выхода в интернет не будет считаться нарушением. За нарушение правил передачи SIM-карт предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 000 руб., для юрлиц – до 200 000 руб.

ЦБ обязал банки объяснять клиентам, за что им заблокировали карту. Банки обязаны раскрывать клиентам причины, по которым им приостановили операции по счету или карте или ограничили доступ к мобильному банку, говорится в информационном письме Банка России. «Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий», — отметил регулятор.

Водителей не будут наказывать дважды за наезд на пешехода. Поправки в КоАП устраняют риск двойной ответственности за одно нарушение на дороге. Сейчас водителя могут оштрафовать за непредоставление преимущества пешеходу, а затем лишили прав за причинение вреда здоровью – фактически назначив два наказания за одно деяние. По новым правилам судья сможет истребовать материалы одного дела и приостанавливать другое, если оба связаны с одним и тем же фактом.

Почта России приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин. «Почта России» вслед за другими операторами по всему миру приостановила отправку посылок с товарами в США в связи с отменой беспошлинного ввоза товаров дешевле $800. Ограничения не затрагивают отправку писем.

В 2026 году получить банковский кредит или заем в МФО смогут только официально трудоустроенные граждане с подтвержденным доходом, с которого уплачиваются все налоги. По оценкам банков и МФО, от доступа к кредитным средствам отрезанными окажутся до 25% граждан. Такой вывод следует из опубликованной Банком России дорожной карты по внедрению Цифрового профиля гражданина.

Народный мемориал защитникам Белого дома может исчезнуть. Неофициальный мемориал защитникам Белого дома, в котором в 1993 г. располагался распущенный президентом России Борисом Ельциным Верховный совет РФ, вскоре может исчезнуть из-за начавшегося летом строительства жилого комплекса на месте бывшего стадиона «Красная Пресня». Доступ к мемориалу пока сохраняется, но в будущем его заменит официальный монумент в другом месте.

Ракета Starship компании SpaceX стартовала в десятый тестовый полет. Министр транспорта США Шон Даффи, в июле назначенный временно исполняющим обязанности директора NASA, заявил, что испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который успешно приводнился в Индийском океане, «открывает путь» к высадке американских астронавтов на Луну.

Вакцину против ВИЧ разрабатывают в центре Гамалеи. Вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с помощью мРНК-платформы разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, весь процесс займет около двух лет, рассказал РИА Новости руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин.