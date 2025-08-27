ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: пенсии в 2026 проиндексируют дважды, возмещать НДС можно за бесплатно ввезенные импортные запчасти, банки будут объяснять за что заблокировали карту

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Бизнес сможет возмещать НДС даже за бесплатно ввезенные импортные запчасти.

    Верховный суд РФ (ВС) разрешил заявлять к вычету НДС, уплаченный при ввозе в Россию импортных запчастей, даже если они были поставлены бесплатно. Главное — уплата налога на таможне и использование товара в производственной деятельности или в целях перепродажи. Решение об этом вынесла экономколлегия по жалобе Мурашинского фанерного завода, который импортировал запчасти для замены дефектных деталей по гарантии. Ранее арбитражные суды согласились с налоговиками, что предприятие не вправе вычесть уплаченный при ввозе НДС, однако высшая инстанция встала на сторону бизнеса. Юристы отмечают актуальность решения для любых предприятий, работающих на зарубежном оборудовании.

  • Пенсии в России вырастут дважды в 2026 году. В 2026 г. страховые пенсии в России проиндексируют дважды: в феврале и в апреле. Также будут повышены пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом сообщил член комитета Госдумы по предпринимательству Алексей Говырин. Индексация для неработающих пенсионеров пройдет в два этапа: 1 февраля – на размер инфляции прошлого года, а 1 апреля – по данным Социального фонда. Для работающих пенсионеров индексация возобновлена с 1 января 2025 г. с учетом всех пропущенных ранее повышений.

    Ориентировочный размер индексации составит 9%.

  • С 1 сентября в России вводятся штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам. Новые правила разрешают приобретать сим-карты для близких родственников, однако запрещают отдавать их друзьям или коллегам. При этом кратковременная передача телефона с SIM-картой для звонка или выхода в интернет не будет считаться нарушением. За нарушение правил передачи SIM-карт предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 000 руб., для юрлиц – до 200 000 руб.

  • ЦБ обязал банки объяснять клиентам, за что им заблокировали карту.

    Банки обязаны раскрывать клиентам причины, по которым им приостановили операции по счету или карте или ограничили доступ к мобильному банку, говорится в информационном письме Банка России.

    «Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий», — отметил регулятор.

  • Водителей не будут наказывать дважды за наезд на пешехода. Поправки в КоАП устраняют риск двойной ответственности за одно нарушение на дороге. Сейчас водителя могут оштрафовать за непредоставление преимущества пешеходу, а затем лишили прав за причинение вреда здоровью – фактически назначив два наказания за одно деяние. По новым правилам судья сможет истребовать материалы одного дела и приостанавливать другое, если оба связаны с одним и тем же фактом.

  • Почта России приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин. «Почта России» вслед за другими операторами по всему миру приостановила отправку посылок с товарами в США в связи с отменой беспошлинного ввоза товаров дешевле $800. Ограничения не затрагивают отправку писем.

  • В 2026 году получить банковский кредит или заем в МФО смогут только официально трудоустроенные граждане с подтвержденным доходом, с которого уплачиваются все налоги.

    По оценкам банков и МФО, от доступа к кредитным средствам отрезанными окажутся до 25% граждан. Такой вывод следует из опубликованной Банком России дорожной карты по внедрению Цифрового профиля гражданина.

  • Народный мемориал защитникам Белого дома может исчезнуть.

    Неофициальный мемориал защитникам Белого дома, в котором в 1993 г. располагался распущенный президентом России Борисом Ельциным Верховный совет РФ, вскоре может исчезнуть из-за начавшегося летом строительства жилого комплекса на месте бывшего стадиона «Красная Пресня». Доступ к мемориалу пока сохраняется, но в будущем его заменит официальный монумент в другом месте.

  • Ракета Starship компании SpaceX стартовала в десятый тестовый полет. Министр транспорта США Шон Даффи, в июле назначенный временно исполняющим обязанности директора NASA, заявил, что испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который успешно приводнился в Индийском океане, «открывает путь» к высадке американских астронавтов на Луну.

  • Вакцину против ВИЧ разрабатывают в центре Гамалеи. Вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с помощью мРНК-платформы разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, весь процесс займет около двух лет, рассказал РИА Новости руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин.

  • Баклажан и перец признаны ягодами. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

39
  • Ирина Е
    Специалист

    ИА "Панорама": «Почта России» попросила заблокировать Gmail, Outlook и другие западные сервисы

