📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим подписку Клерка.Премиум

Уже в понедельник 1 сентября — День знаний, предлагаем ненадолго вернуться за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы.

Договариваемся на берегу: гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Победителю подарим завтра подписку «Клерк.Премиум» на 1 месяц!

Вопрос 1

Какая самая маленькая страна в мире? Ватикан Сан-Марино Монако Проголосовали 17 человек

Вопрос 2

Кто написал: «Человек смертен, и это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус»? Достоевский Булгаков Сент-Экзюпери Проголосовали 18 человек

Вопрос 3

Сколько звуков в слове «статья»? Четыре Пять Шесть Проголосовали 18 человек

Вопрос 4

Какие окончания у этих существительных во множественном числе верные? Много чулок, мало носков Много чулков, мало носков Много чулок, мало носок Проголосовали 17 человек

Вопрос 5

Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Чья теорема? Пифагора Фалеса Ферма Проголосовали 17 человек

Вопрос 6

Какая планета ближе всего к Солнцу? Венера Юпитер Меркурий Проголосовали 16 человек

Вопрос 7

Какой химический элемент был открыт последним и добавлен в таблицу Менделеева? Коперниций Нихоний Теннессин Московий Проголосовали 16 человек

Вопрос 8

Как называется раздел биологии, который изучает строение тканей живых организмов? Цитология Физиология Гистология Проголосовали 16 человек

Вопрос 9

Какие инструменты входят в состав струнного квартета? Альт, скрипка, виолончель Скрипка, альт, виолончель, контрабас Виолончель, две скрипки, альт Альт, скрипка, две виолончели Проголосовали 17 человек

Вопрос 10

Когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа? 1937 1939 1941 1945 Проголосовали 17 человек

Всем удачи! Пишите в комментариях, какие вопросы были самыми сложными для вас.