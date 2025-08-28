ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
Наталия Лукина
Бухгалтеры

📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим подписку Клерка.Премиум

Уже в понедельник 1 сентября — День знаний, предлагаем ненадолго вернуться за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы. Ответившему правильно на все вопросы дарим подписку «Клерк.Премиум».
📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим подписку Клерка.Премиум
freepik.com

Договариваемся на берегу: гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Вопрос 1

Какая самая маленькая страна в мире?

Проголосовали 17 человек

Вопрос 2

Кто написал: «Человек смертен, и это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус»?

Проголосовали 18 человек

Вопрос 3

Сколько звуков в слове «статья»?

Проголосовали 18 человек

Вопрос 4

Какие окончания у этих существительных во множественном числе верные?

Проголосовали 17 человек

Вопрос 5

Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Чья теорема?

Проголосовали 17 человек

Вопрос 6

Какая планета ближе всего к Солнцу?

Проголосовали 16 человек

Вопрос 7

Какой химический элемент был открыт последним и добавлен в таблицу Менделеева?

Проголосовали 16 человек

Вопрос 8

Как называется раздел биологии, который изучает строение тканей живых организмов?

Проголосовали 16 человек

Вопрос 9

Какие инструменты входят в состав струнного квартета?

Проголосовали 17 человек

Вопрос 10

Когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа?

Проголосовали 17 человек

Всем удачи! Пишите в комментариях, какие вопросы были самыми сложными для вас.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

224 подписчика1 089 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

