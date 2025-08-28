📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим подписку Клерка.Премиум
Договариваемся на берегу: гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.
Победителю подарим завтра подписку «Клерк.Премиум» на 1 месяц!
С подпиской вам откроют доступ:
К 70+ онлайн-курсам
К 2 консультациям экспертов в месяц
К разборам, мини-курсам и конспектам
К ИИ-ассистенту без ограничений
К полной проверке контрагентов
К записи вебинаров и конференций
А еще вы получите скидку 20% на все курсы повышения квалификации (КПК) и профпереподготовки (КПП)!
Подключить Клерк.Премиум на месяц можно прямо сейчас всего за 2 499 рублей.
Или выбрать подписку «Клерк. Премиум + 24 консультации» подписка на 12 месяцев, тогда месяц у вас будет стоит всего 1 500 рублей. В год же вы сэкономите 12 000 тыс. Выгодно? Безусловно!
Вопрос 1
Какая самая маленькая страна в мире?
Вопрос 2
Кто написал: «Человек смертен, и это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус»?
Вопрос 3
Сколько звуков в слове «статья»?
Вопрос 4
Какие окончания у этих существительных во множественном числе верные?
Вопрос 5
Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Чья теорема?
Вопрос 6
Какая планета ближе всего к Солнцу?
Вопрос 7
Какой химический элемент был открыт последним и добавлен в таблицу Менделеева?
Вопрос 8
Как называется раздел биологии, который изучает строение тканей живых организмов?
Вопрос 9
Какие инструменты входят в состав струнного квартета?
Вопрос 10
Когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа?
Всем удачи! Пишите в комментариях, какие вопросы были самыми сложными для вас.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии17
Коллеги, скоро обеденный перерыв, самое время перекусить и дать голове отдохнуть от работы! Как вам викторина?
Очень много вопросов
Да, тяжеловато...