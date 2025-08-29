💥Обзор новостей: иностранным компаниям упростят постановку на учет, зарплату нельзя сократить больше, чем на 20%, запрет погашения старого займа в МФО новым не одобрили

С 2026 года иностранным компаниям упростят постановку на налоговый учет в РФ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий упрощение упрощении процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной компании в связи с открытием ею счета в банке. Согласно законопроекту, в указанном случае зарубежная организация может не предоставлять заявлений и других документов в налоговые органы. «Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — говорится в пояснительной записке проекта.

С 1 сентября зарплата не может сократиться больше, чем на 20%. В сентябре вступает в силу федеральный закон, который вносит поправки в ТК, в том числе устанавливающие предельный размер сокращения премии, напомнила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. Она уточнила, что работодатель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. Месячный заработок после лишения премии или ее части может уменьшиться только на 20%.

Самозанятым напомнили, как уплачивать налог на профессиональный доход. В России каждый самозанятый должен самостоятельно уплачивать налог на профессиональный доход. Об этом россиянам напомнили в Telegram-канале «Объясняем.РФ». Сумма этого налога рассчитывается по двум ставкам: 4% и 6%. Квитанция для его уплаты автоматически формируется в личном кабинете приложения «Мой налог». Она приходит до 12-го числа месяца, следующего за отчетным (к примеру, за январь она должна прийти до 12 февраля). Уплатить налог требуется до 28-го числа.

В Москве и Мособласти 1 сентября начнется пилот учета мигрантов через приложение «Амина». Его использование должно заменить действующий порядок миграционного учета. Установить мобильное приложение должны граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины. Это требование касается впервые въезжающих с трудовыми целями, а также тех иностранцев, которым надо продлить регистрацию и трудовые договоры. Через «Амину» иностранец будет обязан удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте проживания, которое он регулярно использует для сна и отдыха.

Правительство не одобрило полного запрета погашения старого займа в МФО новым. Правительство сочло необоснованным запрет на заключение соглашения о новации между микрофинансовой организацией (МФО) и заемщиком. Новацией называется прекращение обязательства по долгу за счет замены его на новый заем. По мнению властей такой запрет может лишить заемщиков легальных механизмов реструктуризации, предупреждают микрофинансисты.

Россияне стали чаще оплачивать товары и услуги биометрией и QR-кодами. Россияне все чаще предпочитают оплачивать повседневные покупки при помощи биометрии и QR-кодов. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось, заявили в ЦБ. Всего во втором квартале 2025 года биоэквайрингом граждане воспользовались около 60 млн раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 млрд рублей. Что касается QR-кодов, то их применили с апреля по июнь почти 990 млн раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 трлн рублей.

Минпросвещения ограничило время начала и конца уроков в школах. С 1 сентября школьный учебный день будет начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление Министерства просвещения.

В Москве открылась неделя моды. 28 августа в Москве стартовала неделя моды. Это мероприятие — пятое по счету, а его основной площадкой стал парк «Зарядье». Коллекции представляют и признанные мастера, и молодые дизайнеры — всего более 220 брендов из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран.

Женщины стали чаще открывать пункты выдачи заказов. Особенно популярен бизнес у женщин от 36 до 45 лет. Это уже не просто дополнительный заработок или франшиза для начинающих. Исследование объединенной компании Wildberries & Russ показало: партнеры платформы становятся настоящими предпринимателями с амбициями.

Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Смерть Щедрина в Большом театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. Родион Щедрин является одним из наиболее известных российских композиторов, на счету которого десятки произведений. Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.

В Петербурге жилец весом 200 кг отказался покинуть дом после взрыва газа. Пожар в результате взрыва бытового газа в доме на улице Стойкости, 29/2 произошел 26 августа. Огнем и взрывной волной были повреждены две квартиры. При эвакуации спасатели обнаружили в одной из квартир на верхних этажах маломобильного мужчину с массой тела свыше 200 кг и его супругу. Семейная пара покидать квартиру отказалась. Женщина заявила, что перемещение супруга крайне нежелательно и может негативно сказаться на его здоровье.