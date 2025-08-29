ЦОК КПП 8 ФСБУ 29.08 Мобильная
🔴 Срочный вебинар: Новая форма согласия на обработку персданных с 1 сентября →
Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в сентябре. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на сентябрь 2025 года. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом! Забирайте в избранное, чтобы не потерять.
Календарь вебинаров для бухгалтера в сентябре. Выбирайте и смотрите!

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.

Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ!

Анонс вебинаров на сентябрь 2025

Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы

2 сентября

11:00

2

Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход

4 сентября

15:00

3

Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС

9 сентября

11:00

4

Изменения осени-2025 для бухгалтера

11 сентября

11:00

5

ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки. Как работать с импортом и экспортом без штрафов

16 сентября

15:00

6

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов

23 сентября

11:00

7

Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта

25 сентября

13:00

8

Особенности учета в строительстве в 2025 году: что изменилось и как правильно работать

30 сентября

15:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Записи прошедших трансляций, сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

224 подписчика1 091 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
Главная Главбух PRO