ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: треть компаний оказались убыточными, ввели пошлины за каждую точку продажи алкоголя, безлимитный доступ к MAX

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Почти треть всех компаний в России оказались убыточными в первой половине 2025 года, это максимум с 2020 года, подсчитали аналитики на основе данных Росстата. Основные причины: дорогие кредиты, слабый спрос, рост налогов, санкции и увеличение издержек, в том числе на фоне повышения зарплат. Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, а также бизнес в сфере ЖКХ и перевозок.

  • В России ввели пошлины за каждую точку продажи алкоголя. Госпошлина за предоставление, переоформление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя в России теперь взимается за каждый объект, осуществляющего такую деятельность, за каждую торговую точку в сельском населенном пункте она составляет 20 тысяч рублей, а в остальных случаях - 65 тысяч рублей. Соответствующие нормы закона вступили в силу 2 сентября 2025 года.

    Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением объектов торговли. До этого госпошлина взималась в размере 65 тысяч рублей вне зависимости от количества точек.

  • Обязательная маркировка звонков может стоить бизнесу до 0,3 рубля за звонок. Для небольших, но часто звонящих компаний это может стать серьезной статьей расходов. Напомним, с 1 сентября операторы связи обязаны передавать информацию о звонках с номеров организаций и ИП. На экране телефона должно отображаться: н

    азвание компании и категория звонка (например, «реклама» или «банк»).

  • Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Операторы связи «большой четверки» («Билайн», МТС, «МегаФон», T2) начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру MAX, сообщило Минцифры.

    «Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры», — рассказали в ведомстве.

    Так, абонентам предоставлена возможность бесплатного обмена сообщениями, совершения звонков и использования иных функций приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и без взимания дополнительной платы.

  • Си Цзиньпин назвал РФ и КНР главными победителями во Второй мировой войне. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне. Такое мнение он выразил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

  • Наименьшее число преступлений за 2024 год зарегистрировано в Чукотском автономном округе — 865, следует из статистических данных МВД. Наименьшее количество преступлений, также зафиксировали в Ненецком автономном округе (877), Ингушетии (1938), Магаданской области (2499) и Чечне (2583). Наибольшее количество преступлений — более 418 тыс. — зарегистрировано в Центральном федеральном округе.

  • Каждый пятый россиянин не готов встречаться с женщиной с большим доходом. Почти треть россиян убеждены, что большую часть семейных расходов должны брать на себя мужчины, а каждый пятый мужчина не готов встречаться с женщиной, которая зарабатывает больше, показал опрос ВЦИОМ. При этом почти половина россиян (48%) согласны с мнением, что, если женщина ищет себе состоятельного мужчину, это нормально, так как она думает о будущем.

  • В Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла в продуктах. Среди них – повышение таможенных пошлин на пальмовое масло, введение акцизов, а также контроль поступившего сырья и готовой продукции. Об этом говорится в письме председателя комитета Олега Морозова («Единая Россия») спикеру нижней палаты Вячеславу Володину.

  • В США акула напала на восьмилетнего мальчика. Акула напала на восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, заявили местные власти. «

    Сообщается, что восьмилетний мальчик плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула примерно в 15.24 (22.24 мск - ред.) в понедельник, 1 сентября 2025 года, у побережья Ки-Ларго, Флорида, со стороны океана», — написал офис шерифа округа Монро.

  • На Земле начались магнитные бури. На Земле официально начались планетарные магнитные бури. В ближайшие часы ожидается рост геомагнитного индекса, поскольку некоторые станции уже фиксируют бури уровня G2–G3.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

😎Оформляем подписку Премиум и забываем о головной боли

Вернули подписку «Клерк.Премиум» на 1 месяц. Подписка — это информационная и практическая поддержка, с которой вы можете быть уверены в своей работе. Экспертные статьи, разборы законов, вебинары, курсы, полезные сервисы и инструменты: с подпиской вы получаете доступ к эксклюзивным материалам, которые помогут избежать ошибок и сэкономят ваше время. Подключить Клерк.Премиум на месяц можно прямо сейчас всего за 2 499 рублей.

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

223 подписчика1 096 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

18
  • 1337452@

    💥Обзор новостей: треть компаний оказались убыточными, ввели пошлины за каждую точку продажи алкоголя, безлимитный доступ к MAXПочти треть всех компаний в России оказались убыточными в первой половине 2025 года

    А как же они надеялись на скачок поступлений налога на прибыль, увеличив ставку на 5%

Главная Главбух PRO