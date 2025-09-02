💥Обзор новостей: треть компаний оказались убыточными, ввели пошлины за каждую точку продажи алкоголя, безлимитный доступ к MAX

Почти треть всех компаний в России оказались убыточными в первой половине 2025 года, это максимум с 2020 года, подсчитали аналитики на основе данных Росстата. Основные причины: дорогие кредиты, слабый спрос, рост налогов, санкции и увеличение издержек, в том числе на фоне повышения зарплат. Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, а также бизнес в сфере ЖКХ и перевозок.

В России ввели пошлины за каждую точку продажи алкоголя. Госпошлина за предоставление, переоформление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя в России теперь взимается за каждый объект, осуществляющего такую деятельность, за каждую торговую точку в сельском населенном пункте она составляет 20 тысяч рублей, а в остальных случаях - 65 тысяч рублей. Соответствующие нормы закона вступили в силу 2 сентября 2025 года. Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением объектов торговли. До этого госпошлина взималась в размере 65 тысяч рублей вне зависимости от количества точек.

Обязательная маркировка звонков может стоить бизнесу до 0,3 рубля за звонок. Для небольших, но часто звонящих компаний это может стать серьезной статьей расходов. Напомним, с 1 сентября операторы связи обязаны передавать информацию о звонках с номеров организаций и ИП. На экране телефона должно отображаться: н азвание компании и категория звонка (например, «реклама» или «банк»).

Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Операторы связи «большой четверки» («Билайн», МТС, «МегаФон», T2) начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру MAX, сообщило Минцифры. «Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры», — рассказали в ведомстве. Так, абонентам предоставлена возможность бесплатного обмена сообщениями, совершения звонков и использования иных функций приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и без взимания дополнительной платы.

Си Цзиньпин назвал РФ и КНР главными победителями во Второй мировой войне. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне. Такое мнение он выразил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Наименьшее число преступлений за 2024 год зарегистрировано в Чукотском автономном округе — 865, следует из статистических данных МВД. Наименьшее количество преступлений, также зафиксировали в Ненецком автономном округе (877), Ингушетии (1938), Магаданской области (2499) и Чечне (2583). Наибольшее количество преступлений — более 418 тыс. — зарегистрировано в Центральном федеральном округе.

Каждый пятый россиянин не готов встречаться с женщиной с большим доходом. Почти треть россиян убеждены, что большую часть семейных расходов должны брать на себя мужчины, а каждый пятый мужчина не готов встречаться с женщиной, которая зарабатывает больше, показал опрос ВЦИОМ. При этом почти половина россиян (48%) согласны с мнением, что, если женщина ищет себе состоятельного мужчину, это нормально, так как она думает о будущем.

В Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла в продуктах. Среди них – повышение таможенных пошлин на пальмовое масло, введение акцизов, а также контроль поступившего сырья и готовой продукции. Об этом говорится в письме председателя комитета Олега Морозова («Единая Россия») спикеру нижней палаты Вячеславу Володину.

В США акула напала на восьмилетнего мальчика. Акула напала на восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, заявили местные власти. « Сообщается, что восьмилетний мальчик плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула примерно в 15.24 (22.24 мск - ред.) в понедельник, 1 сентября 2025 года, у побережья Ки-Ларго, Флорида, со стороны океана», — написал офис шерифа округа Монро.