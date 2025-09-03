Корпоративы — это отличный способ сплотить команду. Так считает руководство, а вот сотрудники относятся к подобным мероприятиям не так однозначно. Кто-то на них ходит с удовольствием, кто-то потому что «надо», а кто-то принципиально игнорирует. Выясняем, как бухгалтеры относятся к корпоративам, и рассказываем, как от них «отмазаться».

Корпоративы уже давно стали частью культуры. Их проводят большинство компаний, они дают возможность познакомиться с коллегами из других отделов, пообщаться в неформальной обстановке и сплотить команду. Так по крайней мере рассуждают руководители.

А вот у сотрудников к таким мероприятиям отношение неоднозначное.

Во-первых, не все коллективы дружные, есть и такие, которые напоминают серпентарий.

Во-вторых, часто тимбилдинги и корпоративы проводят не в рабочее время, а его сотрудники предпочитают проводить с семьей, друзьями или с интересной книжкой, но не с коллегами.

В-третьих, иногда корпоративные мероприятия идут не по плану.

Например, люди перебирают спиртного или начинают выяснять отношения друг с другом или с начальством.

Помню, как в 2014-ом году, корпоративная вечеринка по случаю Нового года закончилась грандиозным скандалом из-за того, что кто-то из сотрудников перебрал с алкоголем и полез со слишком вольными комплиментами к жене генерального. Следующий день в офисе был напряженный. А сотрудник в итоге уволился.

Но у корпоративов есть и плюсы: вы действительно можете лучше узнать коллег, и кто-то может раскрыться для вас с совершенно неожиданной стороны. Узнав друг друга получше, можно решить какой-то давно «наболевший» вопрос или начать в более дружелюбном ключе взаимодействовать с каким-то отделом.

Не стоит совсем избегать корпоративы, иначе у вас может появиться репутация крайне необщительного и закрытого человека.

Более того, если вы не будете ходит на такие мероприятия, то скоро почувствуете себя вне общего эмоционального поля, это может быть дискомфортно.

А что говорит законодательство? Если мероприятие проходит в свободное от работы время, то идти или нет решать только вам. Заставить идти на корпоратив руководство вас не может. По ТК работник должен исполнять свою трудовую функцию и если вы не хотите принимать участие в веселье, то можете со спокойной душой заниматься своими личными делами. Однако если мероприятие проходит в рабочее время и работодатель предлагает сотрудникам альтернативу: участвовать в празднике или работать, то сотрудник не может отказаться и от корпоратива, и от работы. Иначе его можно привлечь к дисциплинарной ответственности (ст. 192 ТК РФ).

Что думаю про корпоративы бухгалтеры

Мы спросили бухгалтеров в группе Клерка ВКонтаке, как они относятся к корпоративам. И вот что нам ответили.

Не любят бухгалтеры корпоративы😏

Что делать, если идти на корпоратив не хочется

Если на мероприятие с коллегами идти не хочется, но «надо», то можно поступить так:

оформить отпуск на дату корпоратива

сходить на часик, попасться на глаза всему руководящему составу и незаметно сбежать

поговорить с руководителем и объяснить, что на таких мероприятиях вы чувствуете себя крайне некомфортно (а вдруг сработает?)

если не сработало, то можно «заболеть»

и экстремальный вариант — пойти на корпоратив, перебрать с алкоголем и испортить всем настроение. Больше вас не пригласят, но есть шанс, что с вами еще и попрощаются😂

