💥Обзор новостей: Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета, Max не будет стучать, Греф увидел «техническую стагнацию» экономики

В Госдуме утверждают, что мессенджер Max не будет автоматически формировать доносы. У мессенджера Max нет технических и правовых возможностей для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта «оформлять доносы». Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. «Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов», — заявил депутат

Греф увидел «техническую стагнацию» российской экономики. Российская экономика во втором квартале вошла в стадию «технической стагнации», заявил Греф. По оценкам главы «Сбера», чтобы произошло оживление, нужно существенное снижение ключевой ставки — 12% и ниже.

ЦБ впервые с 2022 года отметил приток денег иностранцев на счета брокеров. ЦБ сообщил о росте портфеля иностранных юрлиц с брокерскими счетами в России. Они могли увеличиться из-за роста цен на бонды, а также за счет новых денег от иностранцев. Полноценно заходить на российский рынок иностранцы все еще боятся, говорят эксперты.

Вместе с рекламными обзвонами операторы блокируют все звонки от юрлиц. Вступившие в силу с 1 сентября требования к операторам связи по ограничению спам-звонков привели к массовой блокировке всех звонков от коммерческих организаций. Операторы связи говорят, что действуют строго в соответствии с требованиями закона, Однако банки и девелоперы уже начали переводить коммуникацию с клиентами в другие каналы связи. Особенно страдают исследовательские компании, для которых обзвоны граждан — один из главных способов получения данных об общественном мнении.

В сентябре правительство РФ рассмотрит предложения по организации железнодорожных перевозок по принципу «вези или плати». Чтобы компенсировать издержки перевозчика, в правительстве рассматривают возможность внедрения механизма «вези или плати», причем эта мера может распространиться не только на перевозки экспортного угля.

В России запланировали пилотный запуск онлайн-продаж энергетиков и вина. Эксперимент по онлайн-продаже энергетиков по биометрии может начаться в конце этого года, а российских вин — во второй половине 2026-го.

Власти регионов Дальнего Востока намерены поэтапно ужесточать правила торговли алкоголем. Об этом пишет РБК со ссылкой на губернаторов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава Магаданской области Сергей Носов заявил, что ограничения будут касаться сокращения числа точек продаж и увеличения допустимого расстояния до социальных объектов. «Алкоголь в шаговой доступности – это неправильно», – подчеркнул он.

В Госдуме предложили формулировку определения искусственного интеллекта. Под искусственным интеллектом в Госдуме предложили понимать любую систему данных или софт, который сможет обрабатывать информацию способом, напоминающим разумное поведение. Сейчас ведется работа над соответствующим законопроектом. В связи с этим эксперты предупреждают, что авторское право будет меняться, «границы будут расширяться».

НАО стал лидером по распространенности психических болезней. По информации Минздрава, именно в НАО зафиксировано наибольшее число людей, у которых впервые в жизни диагностированы психические или поведенческие расстройства — 703,4 случая на 100 тыс. населения. На втором месте оказалась Архангельская область с показателем 697,4 случаев на 100 тыс. жителей, на третьем — Карелия (556,3 случая). В пятерку регионов с наиболее высокой заболеваемостью вошли Республика Мордовия — 554 случая и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6). Минимальные показатели зарегистрированы в Чечне — 42,8 случаев на 100 тыс. человек.

15 человек погибло при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне. Фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибло 15 человек, пострадало около 18, сообщает Reuters. Власти города заявили, что среди погибших были иностранные граждане. Фуникулер «Глория» — одна из туристических достопримечательностей Лиссабона. Он вмещает более 40 пассажиров, им часто пользуются и местные жители.

Ограничение свободы будет исчисляться со дня выхода из исправцентра. Поправки о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс предложил Минюст. Сейчас по нормам УИК для осужденных в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы включается время, затраченное осужденным на дорогу к месту жительства из расчета один день за один день.

«Росатом» построит новую АЭС в ЗАТО Фокино. «Росатом» определился с площадкой строительства новой АЭС на Дальнем Востоке: атомные энергоблоки на 2 ГВт построят в районе ЗАТО Фокино, говорят источники «Ъ», знакомые с обсуждением вопроса. Приморская АЭС будет состоять из двух энергоблоков типа ВВЭР-1000, сдача первого энергоблока запланирована на 2033-й, второго — на 2035 год. «Росатом» планирует строить на Дальнем Востоке еще одну АЭС в Хабаровском крае.