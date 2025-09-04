💥Обзор новостей: ФНС начала доначислять НДФЛ россиянам с доходами в ЕС, введут единые льготы для бизнеса на Дальнем Востоке, экономика высоких зарплат

ФНС начала доначислять НДФЛ россиянам с доходами в ЕС и Швейцарии. Российская налоговая начали активно проверять доходы физлиц, полученные в «недружественных» странах. Проверки охватывают периоды 2022–2024 годов и связаны с приостановкой соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами, включая государства ЕС, Великобританию и Швейцарию. Теперь налоги, уплаченные в этих странах с нарушением соглашений, не засчитываются, что ведет к доначислениям и штрафам. Особое внимание уделяется счетам в Швейцарии, где зачисление инвестиционных доходов грозит штрафом до 40% от суммы операции.

В ЦБ объяснили, как избежать «случайной» блокировки карты. Причины блокировки банковской карты могут варьироваться от проблем с уплатой налогов до попадания в базу «дропов» и подозрений в легализации денежных средств. Однако можно соблюдать несколько правил, которые позволят законопослушному гражданину избежать такой процедуры, сообщила пресс-служба Банка России. Например, нельзя совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, передавать карты или доступ в приложение банка другим лицам. Кроме того, в ЦБ посоветовали гражданам не возвращать самостоятельно деньги, если они пришли якобы по ошибке. Также подозрительными банк может посчитать переводы продавцам в магазинах, если не указать верное назначение платежа. Пометка, отметили в Банке России, позволит обезопасить себя и в случае, например, отправления подарка коллеге.

Путин предложил запустить единые льготы для бизнеса на Дальнем Востоке. Президент предложил с 1 января 2027-го запустить единый режим преференций для бизнеса с более длинными льготами на прибыль и «дедушкиной оговоркой» — неизменными условиями работы до 15 лет. Точный набор преференций, параметры, направления предстоит определить правительству и дальневосточным властям.

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. В России должна быть создана экономика высоких зарплат, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Это не пустой звук, это не популизм какой-то», — цитируют слова главы государства «Ведомости». Согласно апрельским данным Росстата, 31,9% работников в России имели среднюю зарплату свыше 100 000 руб. до вычета налогов, 17,2% граждан РФ получают от 100 000 до 150 000 руб., 6,8% — от 150 000 до 200 000, 6,3% — от 200 000 до 400 000. Зарплаты выше 400 000 руб. зафиксированы у 1,5% работников.

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, заявил Путин. Чтобы эффективно применять эти запасы, нужны современные технологии, подчеркнул президент.

Ушедшие европейские компании стремятся вернуться в РФ. Компании из ряда стран, с которыми у России наблюдаются сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. При этом европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, понесли убытки и теперь стремятся вернуться.

Президент поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей. Путин также предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков.

МТС запустила функцию блокировки звонков с зарубежных номеров. Система будет анализировать входящие соединения на уровне межоператорского взаимодействия, что не позволит злоумышленнику обойти ограничение. Подключить функцию можно бесплатно в системе «Защитник», она доступна всем пользователям МТС.

В России разрешат доставку алкоголя с 2026 года — РБК. Сначала онлайн можно будет заказать только российские вина с 8:00 до 23:00. Возраст будут подтверждать с помощью биометрии. Если эксперимент удастся, в доставку добавят пиво, крепкий алкоголь и табак.

Отдых в России в бархатный сезон подорожал на 6–13%. Российские отели в этом году существенно подняли цены на номера в период бархатного сезона (длится с сентября по октябрь). Так, по данным «Т-путешествий» и компании T-Data, стоимость проживания в гостиницах в эти месяцы при бронировании за 2,5 месяца и более обойдется в среднем в 7300 руб. за ночь, а это на 13% больше, чем было годом ранее. В «Яндекс путешествиях» говорят, что отели за это же время подорожали на 6% до 7643 руб., сам сервис учитывает бронирования, совершенные с 1 января по 1 сентября. Такая же динамика и у OneTwoTrip, но конечная цена в среднем составляет 8200–8700 руб. Сервис онлайн-бронирования «Островок» зафиксировал увеличение стоимости номеров на 8% до 5400 руб.

7 сентября жители всей России смогут наблюдать полное лунное затмение. Явление начнется в 18:28 и завершится в 23:55 по московскому времени. Самая зрелищная фаза, когда Луна полностью окажется в тени Земли и станет «кровавой», продлится с 20:31 до 21:53 — почти полтора часа.