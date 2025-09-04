ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ФНС начала доначислять НДФЛ россиянам с доходами в ЕС, введут единые льготы для бизнеса на Дальнем Востоке, экономика высоких зарплат

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • ФНС начала доначислять НДФЛ россиянам с доходами в ЕС и Швейцарии.

    Российская налоговая начали активно проверять доходы физлиц, полученные в «недружественных» странах. Проверки охватывают периоды 2022–2024 годов и связаны с приостановкой соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами, включая государства ЕС, Великобританию и Швейцарию.

    Теперь налоги, уплаченные в этих странах с нарушением соглашений, не засчитываются, что ведет к доначислениям и штрафам. Особое внимание уделяется счетам в Швейцарии, где зачисление инвестиционных доходов грозит штрафом до 40% от суммы операции.

  • В ЦБ объяснили, как избежать «случайной» блокировки карты.

    Причины блокировки банковской карты могут варьироваться от проблем с уплатой налогов до попадания в базу «дропов» и подозрений в легализации денежных средств. Однако можно соблюдать несколько правил, которые позволят законопослушному гражданину избежать такой процедуры, сообщила пресс-служба Банка России.

    Например, нельзя совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, передавать карты или доступ в приложение банка другим лицам. Кроме того, в ЦБ посоветовали гражданам не возвращать самостоятельно деньги, если они пришли якобы по ошибке. Также подозрительными банк может посчитать переводы продавцам в магазинах, если не указать верное назначение платежа. Пометка, отметили в Банке России, позволит обезопасить себя и в случае, например, отправления подарка коллеге.

  • Путин предложил запустить единые льготы для бизнеса на Дальнем Востоке. Президент предложил с 1 января 2027-го запустить единый режим преференций для бизнеса с более длинными льготами на прибыль и «дедушкиной оговоркой» — неизменными условиями работы до 15 лет. Точный набор преференций, параметры, направления предстоит определить правительству и дальневосточным властям.

  • Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    В России должна быть создана экономика высоких зарплат, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Это не пустой звук, это не популизм какой-то», — цитируют слова главы государства «Ведомости».

    Согласно апрельским данным Росстата, 31,9% работников в России имели среднюю зарплату свыше 100 000 руб. до вычета налогов, 17,2% граждан РФ получают от 100 000 до 150 000 руб., 6,8% — от 150 000 до 200 000, 6,3% — от 200 000 до 400 000. Зарплаты выше 400 000 руб. зафиксированы у 1,5% работников.

  • Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, заявил Путин.

    Чтобы эффективно применять эти запасы, нужны современные технологии, подчеркнул президент.

  • Ушедшие европейские компании стремятся вернуться в РФ. Компании из ряда стран, с которыми у России наблюдаются сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    При этом европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, понесли убытки и теперь стремятся вернуться.

  • Президент поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей. Путин также предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков.

  • МТС запустила функцию блокировки звонков с зарубежных номеров. Система будет анализировать входящие соединения на уровне межоператорского взаимодействия, что не позволит злоумышленнику обойти ограничение. Подключить функцию можно бесплатно в системе «Защитник», она доступна всем пользователям МТС.

  • В России разрешат доставку алкоголя с 2026 года — РБК. Сначала онлайн можно будет заказать только российские вина с 8:00 до 23:00. Возраст будут подтверждать с помощью биометрии. Если эксперимент удастся, в доставку добавят пиво, крепкий алкоголь и табак.

  • Отдых в России в бархатный сезон подорожал на 6–13%. Российские отели в этом году существенно подняли цены на номера в период бархатного сезона (длится с сентября по октябрь). Так, по данным «Т-путешествий» и компании T-Data, стоимость проживания в гостиницах в эти месяцы при бронировании за 2,5 месяца и более обойдется в среднем в 7300 руб. за ночь, а это на 13% больше, чем было годом ранее. В «Яндекс путешествиях» говорят, что отели за это же время подорожали на 6% до 7643 руб., сам сервис учитывает бронирования, совершенные с 1 января по 1 сентября. Такая же динамика и у OneTwoTrip, но конечная цена в среднем составляет 8200–8700 руб. Сервис онлайн-бронирования «Островок» зафиксировал увеличение стоимости номеров на 8% до 5400 руб.

  • 7 сентября жители всей России смогут наблюдать полное лунное затмение.

    Явление начнется в 18:28 и завершится в 23:55 по московскому времени. Самая зрелищная фаза, когда Луна полностью окажется в тени Земли и станет «кровавой», продлится с 20:31 до 21:53 — почти полтора часа.

  • Пятница!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

«Клерк» поможет бухгалтерам не утонуть в море изменений с 1 сентября 2025 года!

В подписке Клерк.Премиум мы собрали самые популярные материалы, которые разбирают все изменения с 1 сентября 2025 года.

В подписке появился курс «Новые правила учета – 2025». В нем наши эксперты рассказывают о том, как бухгалтеру работать по новым правилам трудового законодательства, учета, документооборота и отчетности.

Кроме того, вы можете посмотреть важные вебинары, если пропустили прямые эфиры:

●  Обзор изменений в Законе о персональных данных: новые правила и форма согласия с 1 сентября 2025

●  Елена Пономарева разбирает все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года. Когда и как перестраивать учет и кадровую работу.

●  Маркировка и перевозка алкоголя — новые правила. Как вести учет алкогольной продукции в ЭДО и ЭПД без ошибок.

●  Вебинар с Людмилой Ганичевой «Все о налогах и проверках 2025–2026». НДФЛ с переводов на карту, уведомления в РКН, уголовная ответственность и новые правила по УСН.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

222 подписчика1 102 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

27
  • VadimBA

    💥Обзор новостей: ФНС начала доначислять НДФЛ россиянам с доходами в ЕС, введут единые льготы для бизнеса на Дальнем Востоке, экономика высоких зарплатВ России должна быть создана экономика высоких зарплат, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    И как это соотносится с отрицательным ростом и охлаждением экономики?

  • Алейда

    💥Обзор новостей: ФНС начала доначислять НДФЛ россиянам с доходами в ЕС, введут единые льготы для бизнеса на Дальнем Востоке, экономика высоких зарплатУшедшие европейские компании стремятся вернуться в РФ. Компании из ряда стран, с которыми у России наблюдаются сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.При этом европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, понесли убытки и теперь стремятся вернуться.

    А эти компании в курсе?

Главная Тарифы