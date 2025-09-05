Хотите стать бухгалтером, который не боится изменений? Приходите на бесплатный интенсив с экспертами «Клерка»
Мы открываем запись на бесплатный интенсив «Как стать главбухом и увеличить свой доход в 2025 году» по материалам нашего самого объемного курса профпереподготовки Профессия «Главный бухгалтер».
Не упустите возможность лично познакомиться с экспертами «Клерка», задать им свои вопросы и получить практические советы по тому, как сдвинуться с мертвой точки и наконец-то сделать рывок в карьере. Вы узнаете, почему период перемен 2025 года — самое удачное для этого время, как использовать новые условия работы для перехода к новым интересным и высокооплачиваемым задачам.
Программа интенсива
В первый урок. Подробно обсудим последние изменения в законодательстве в 2025 году и то, как с ними работать главбуху. Расскажем, каким образом вы можете влиять на финансовую стабильность компании, как доказать работодателю свою профессиональную ценность и добиться повышения.
Во второй урок. Узнаете, как снизить налоговые риски и повысить финансовую эффективность фирмы, получите рекомендации по работе с новыми формами отчетности, узнаете, как управлять налогами и отчетностью для увеличения прибыли компании.
Третий урок. Вы узнаете, какие навыки требуются для перехода на новую должность, как повысить свою эффективность, доказать работодателю свой профессионализм, построить личный бренд и применять его в карьере.
По итогу интенсива у вас останутся не только актуальные знания и рекомендации экспертов, но и практический план достижения карьерной цели, который поможет вам сделать первые шаги к повышению и росту дохода.
Кто ведет интенсив
Встречи проводят практикующие специалисты и методисты курса:
Наталия Макошь — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Вера Сокуренко — кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России. Автор ряда монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет.
Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Татьяна Пашинник — практикующий бухгалтер селлеров, заместитель главного бухгалтера ООО «ЛОТУС МЬЮЗИК».
Не упустите шанс прокачать профессиональные знания и получить реально работающие советы для карьерного роста. Скорее записывайтесь — количество мест ограничено!
Уже 23 года экспертности Клерка доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Коллеги, записывайтесь!