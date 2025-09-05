В мини-играх от «Клерка» появилась таблица рейтингов игроков. Кто у нас чемпион?
Решили добавить «огонька», чтобы у каждого появился азарт посоревноваться и побить уже установленный рекорд. Теперь лучшие результаты игроков в мини-играх от «Клерка» видны в таблицах.
Отдохните от отчетов, проводок и тревожных мыслей. Перезагрузите голову, поиграйте в мини-игры на «Клерка».
Игры для бухгалтеров на «Клерке»
Бухспринт 30 — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 30 секунд!
Виселица для бухгалтеров — угадывайте по буквам слова, связанные с финансами, налогами и отчетностью и выигрывайте Клерк.Премиум
Тренажер по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
Сапер — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров. Нужно думать и считать? иначе будет «Бум»💣
Косынка — сложи косынку, пока ждешь отправку отчета в ИФНС
Три в ряд — интересная и азартная игра. Передвигайте блоки так, чтобы они встали 3 в ряд по горизонтали или вертикали
Выбирайте понравившуюся игру и покажите, что именно вы достойны быть на первой строчке!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
У меня вопрос: Олег, а ты не читер?))) Честно играешь?))