В мини-играх от «Клерка» появилась таблица рейтингов игроков. Кто у нас чемпион?

В мини-играх от «Клерка» появилась рейтинговая система. Теперь пользователи могут соревноваться за звание чемпиона и отслеживать свои результаты и результаты соперников в удобной таблице.

Решили добавить «огонька», чтобы у каждого появился азарт посоревноваться и побить уже установленный рекорд. Теперь лучшие результаты игроков в мини-играх от «Клерка» видны в таблицах.

Теперь в реальном времени видно, кто лучший среди игроков.

Отдохните от отчетов, проводок и тревожных мыслей. Перезагрузите голову, поиграйте в мини-игры на «Клерка».

Игры для бухгалтеров на «Клерке»

Бухспринт 30 — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 30 секунд!

Виселица для бухгалтеров — угадывайте по буквам слова, связанные с финансами, налогами и отчетностью и выигрывайте Клерк.Премиум

Тренажер по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок

Сапер — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров. Нужно думать и считать? иначе будет «Бум»💣

Косынка — сложи косынку, пока ждешь отправку отчета в ИФНС

Три в ряд — интересная и азартная игра. Передвигайте блоки так, чтобы они встали 3 в ряд по горизонтали или вертикали

Выбирайте понравившуюся игру и покажите, что именно вы достойны быть на первой строчке!