💥Обзор новостей: многодетных предложили освободить от транспортного налога, для пенсии в 100 тысяч руб нужно зарабатывать 230 тысяч, бизнес против поправок в УК

В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога на федеральном уровне. Также обсуждается возможность сделать оформление ОСАГО бесплатным для инвалидов двух категорий. Об этом рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «Абзацу». По словам Нилова, позитивный опыт ряда регионов, где уже действуют подобные льготы для семей с тремя и более детьми, стоит распространить на всю страну. Однако ключевым вопросом остается поиск источников финансирования этой инициативы.

Чтобы получать пенсию 100 тысяч рублей россиянам нужно получать 230 тысяч рублей в течение 53 лет, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. « Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 – при заработной плате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32», — сказал Никитин.

Бизнес выступил против поправок в УК, подготовленных Минцифры и предусматривающих в том числе уголовную ответственность за применение ИИ при совершении преступлений. Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала нововведения в УК и УПК, подготовленные Минцифры и предусматривающие в том числе уголовную ответственность за применение ИИ при совершении преступлений. Определения в поправках абстрактны и могут затормозить развитие отрасли, снизив мотивацию разработчиков, считают в АБД. Кроме того, поправки ставят под вопрос деятельность многих компаний в сфере кибербезопасности.

«Новые люди» предлагают предупреждать граждан о необходимости удалить «опасную» информацию. Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» (НЛ) предлагают уведомлять граждан о необходимости удалить противоправные посты в интернете, прежде чем возбуждать на них уголовные дела. Соответствующий законопроект 13 марта внесли в нижнюю палату члены фракции НЛ Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. На устранение нарушения они предлагают давать 24 часа.

Мир будущего — это мир любви и дружбы, а не одиночек и эгоистов в киберпространстве, заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур. По его словам, Россия должна стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу.

Пробный безвизовый режим для россиян вступил в силу в Китае. С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы в деловых, туристических и иных целях. Оставаться в стране можно до 30 дней. Безвизовый режим пробный, он будет действовать год.

ВТБ предупредил о мошенничестве с участием «школьных психологов». «Летом, во время вступительных экзаменов, мошенники представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика». Цель таких обзвонов — получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии (звонки «из банка» с просьбой «подтвердить операцию»)», — говорится в сообщении.

В Думе призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях. «Пора существенно сократить или полностью запретить иностранную музыку на спортивных событиях внутри нашей страны. Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит», — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов. Он добавил, что необходимо поддерживать российских исполнителей, а спортивные мероприятия хорошо для этого подходят.

Российские экспортеры вдвое увеличили покупку валюты — до ₽69 млрд за неделю. За неделю после обнуления норматива обязательной продажи валютной выручки объем ее реализации вырос, но одновременно экспортеры вдвое нарастили покупки валюты, узнал РБК.

В Москве открыли четыре новые станции метро. На Троицкой линии метро в столице открылись четыре новые станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Собянин пообещал в 2 раза увеличить протяженность московского метро к 2028 году.

Глава РАН Красников заявил, что киборги начнут появляться в конце 2030-х годов. Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, таким мнением поделился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее, отметил глава РАН. А робототехника станет более человекоподобной, эмпатичной – и будет очень сложно отличать человека от киборга.

Победители на выборах губернаторов по данным ЦИК РФ: Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Александр Дрозденко в Ленинградской области.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Врио главы Свердловской области Денис Паслер.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Глава Калужской области Владислав Шапша.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае.

Россия проиграла в конкурсе по копке могил. Соревнования проводятся в Венгрии уже несколько лет, главная задача участников — как можно быстрее выкопать могилу, строго соответствующую стандартам. Россия заняла последнее место.