💥Обзор новостей: экономика должна пройти по острому лезвию, в ГД исчерпались законопроекты, президентами рождаются, а не становятся

Российская экономика должна пройти по острому лезвию. Путин заявил, что российская экономика должна пройти по острому лезвию. «Еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять необходимые меры по борьбе с инфляцией... — сказал он. — Общим мнением было также, что необходимо пройти по такому «острому лезвию» — и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не «переохладить», не «заморозить» ее». Президент добавил, что не хочет давать оценок экономической ситуации, но у него есть мнение на этот счет, пишет РБК.

Путин заявил, что усилия по снижению инфляции дают результат. Меры, принятые для снижения уровня инфляции в России, дают результат. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он сообщил, что в июле потребительские цены выросли до 8,8%, в августе — уже до 8,1%. «Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — заявил Путин.

Госдума сократила число заседаний в сентябре. Депутаты на Совете Госдумы, первом в осеннюю сессию, решили отказаться от проведения заседания в четверг, 18 сентября. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника на Охотном ряду. По словам двух из них, исчерпались законопроекты, которые можно вынести на рассмотрение Госдумы для принятия.

Минфин обсуждает изменение налоговой нагрузки для «Газпрома» с 2026 года. Министерство финансов обсуждает с «Газпромом» и независимыми производителями газа поправки об изменениях налоговой нагрузки с 2026 г. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. «Газпром» должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифов в виде снижения нагрузки. Сами тарифные решения будут реализованы только со следующего года», — подчеркнул Сазанов (цитата по ТАСС). По его словам, изменения в налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увязаны со сроком вступления в силу тарифных решений. Замминистра указал, что сделать их ретроспективно невозможно. Соответственно, изменение налоговой нагрузки на «Газпром» также ретроспективно невозможно.

Минфин сохранит льготу для аграриев приграничных регионов до 2026 года. Минфин поддержал предложение продлить на 2026 г. действие законопроекта о сохранении статуса сельхозтоваропроизводителей (позволяет платить налоги по льготной ставке) для пострадавших от действий вооруженных формирований или террористических актов. Для получения льготы предприятие должно вести сельскохозяйственную деятельность, доход от которой должен превышать 70% от общего объема поступлений лица. Действующие параметры ЕСХН предполагают ставку в 6%, при этом регионы вправе уменьшать ее вплоть до 0%. Налоговая база определяется как разница между доходами и расходами. ЕСХН заменяет налог на имущество для компаний и ИП, а также налог на прибыль и НДФЛ соответственно.

Минфин отказался поддержать повышение порога по акцизу на жидкую сталь. Минфин не поддерживает повышение порогового значения в 30 000 руб. за тонну для уплаты акциза на жидкую сталь. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. «Повышаться отсечка не будет, Минфин против. Минфин не поддерживает изменение отсечки, бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку», — подчеркнул он. Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов (FOB, порты ЮФО) действует с начала 2022 г. При цене ниже 30 000 руб. за тонну ставка акциза с 1 августа 2022 г. обнуляется.

В мессенджере Max появилась возможность создать аналог бумажных документов. В мессенджере Max появилась возможность создать цифровой ID, который станет аналогом бумажных документов, говорится в сообщении мессенджера. Он позволит подтверждать возраст, статус обладателя профиля и делать другие действия, для которых необходимы бумажные документы. Для получения этой функции необходимо обновить приложения Мax и «Госуслуги» до последней версии. Пользоваться функцией могут пользователи старше 18 лет. Она доступна на устройстве, на котором создавался цифровой ID, пишет РБК.

Алкоголь и сигареты можно купить через госмессенджер Max вместо паспорта. Магнит уже начал тестирование покупок продукции 18+

В правительстве поддержали срок в 12 лет за дезертирство экс-заключенных. Заключенные, подписавшие контракт с Минобороны, в случае дезертирства будут наказываться уголовным преследованием на срок от трех до 12 лет в зависимости от тяжести преступления. Такую норму поддержала комиссия правительства.

Лукашенко объяснил, что президентами рождаются. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил, что президентами не становятся, а рождаются. «Извините за нескромность, но я уже не раз говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются», — сказал он.

МГИМО объявил об объединении с Дипломатической академией. В результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение «Дипломатическая академия МГИМО МИД России». Процесс присоединения планируют завершить к 31 января 2026 года.

Россиян призвали помолиться за начальство и власть. Протоиерей Кирилл Иванов призвал россиян молиться за власть и начальников. Проповедь на эту тему священник Русской православной церкви опубликовал в Telegram-канале.