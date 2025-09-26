🏆На «Клерке» запустили онлайн-игру «Судоку». Присоединяйтесь и становитесь лидерами

У «Клерка» новая мини-игра — Судоку. Есть любители? Решите головоломку как можно быстрее и попадите в таблицу лидеров!

На «Клерке» появилась новая игра — Судоку для бухгалтеров. Судоку играется на сетке 9х9, разделенной на девять меньших сеток 3х3. Ваша цель — заполнить сетку числами от 1 до 9, следя за тем, чтобы каждая строка, столбец и меньшая сетка 3x3 содержали каждое число ровно один раз.

Особенности игры

три уровня сложности: «Новичок», «Средний» и «Эксперт»;

таймер и счетчик ошибок;

возможность записывать заметки;

таблица лидеров для зарегистрированных игроков.

Уже в первые часы в таблице лидеров появились рекорды:girok, Джон Вокер. Последний занял лидерство сразу в двух уровнях— «Новичка» и «Среднего».

Кроме Судоку у «Клерка» есть другие игры, которые могут вам понравиться. Например, можно разложить косынку, сыграть в сапера или попрактиковаться в знании бухгалтерских терминов в игре «Виселица». Они находятся в нижней части страницы с инструментами «Клерка».

Другие игры для бухгалтеров на «Клерке»:

Делитесь результатами в комментариях, а тестом с коллегами!😉