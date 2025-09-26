🏆На «Клерке» запустили онлайн-игру «Судоку». Присоединяйтесь и становитесь лидерами
На «Клерке» появилась новая игра — Судоку для бухгалтеров. Судоку играется на сетке 9х9, разделенной на девять меньших сеток 3х3. Ваша цель — заполнить сетку числами от 1 до 9, следя за тем, чтобы каждая строка, столбец и меньшая сетка 3x3 содержали каждое число ровно один раз.
Особенности игры
три уровня сложности: «Новичок», «Средний» и «Эксперт»;
таймер и счетчик ошибок;
возможность записывать заметки;
таблица лидеров для зарегистрированных игроков.
Уже в первые часы в таблице лидеров появились рекорды:girok, Джон Вокер. Последний занял лидерство сразу в двух уровнях— «Новичка» и «Среднего».
Кроме Судоку у «Клерка» есть другие игры, которые могут вам понравиться. Например, можно разложить косынку, сыграть в сапера или попрактиковаться в знании бухгалтерских терминов в игре «Виселица». Они находятся в нижней части страницы с инструментами «Клерка».
Другие игры для бухгалтеров на «Клерке»:
Бухспринт 30 — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 30 секунд!
Виселица для бухгалтеров — угадывайте профильные термины и выигрывайте Клерк.Премиум.
Тренажер по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок.
Сапер — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров.
Косынка – сложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН.
Три в ряд – самая интересная и сложная игра.
Блоки — выстраивайте ряды из фигур, зарабатывайте очки и становитесь лидерами таблицы!
Делитесь результатами в комментариях, а тестом с коллегами!😉
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии3
Кто любит играть в Судоку?))