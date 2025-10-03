💥Обзор новостей: повышение НДС создаст «условия дальнейшего развития», экономика адаптировалась к санкциям, надо быть готовыми «к чему угодно»

Путин: повышение НДС создаст «условия дальнейшего развития». Повышение НДС «создаст условия дальнейшего развития». Об этом он сказал, когда выступал на международном дискуссионном форуме «Валдай». Также он подчеркнул, что важно не допустить создания и развития теневой экономики после повышения НДС на 2%. Путин объяснил решение правительства повысить ставку: 22-процентный НДС позволит Банку России «найти лучший баланс» при принятии решения по ключевой ставке, правительству — при решениях по расходу бюджета, а также даст возможность «удержать основные параметры» экономики и создать условия для дальнейшего развития, пишет «Коммерсантъ».

Российская экономика уже адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на подготовку 19-го пакета ограничительных мер следует реагировать так же, как и на предыдущие 18. По словам представителя Кремля, европейские страны уже осознали, что санкции являются «обоюдоострым оружием».

Путин призвал быть готовыми «к чему угодно». Последние события в мире показывают, что сейчас готовиться нужно к самому неожиданному развитию событий, «к чему угодно». С такого тезиса начал свою речь на Валдайском форуме президент России Владимир Путин. «Мы живем в такое время, когда все меняется, и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется. Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовым ко всему, что может произойти. Практически, как показывают и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно», — сказал Путин.

МСП могут разрешить платить за электричество по факту потребления. Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают разрешить малому и среднему бизнесу оплату по факту потребленной электроэнергии. Запрос направлен главе Правительства Михаилу Мишустину. Сейчас потребители, не относящиеся к категории «население», в том числе МСП, оплачивают электричество авансовыми платежами в несколько этапов. Для малого бизнеса, особенно для микропредприятий, эти суммы составляют значительную долю оборотных средств, считают депутаты.

Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку круп, меда и изделий из муки с 1 марта 2026 года. На портале проектов нормативно-правовых актов появился документ Минпромторга о внедрении обязательной маркировки бакалейной продукции, упакованной в потребительскую упаковку. В частности, это касается круп, меда, злаков и изделий из муки.

С 20 января 2026 года для въезда детей младше 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется заграничный паспорт. О нововведении для соотечественников этой возрастной категории сообщается в телеграм-канале Миграционной службы МВД России. Новое правило будет действовать независимо от того, путешествует ребенок с родителями или с сопровождающими лицами. Для детей старше 14 лет и взрослых правила не меняются — они могут продолжать въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

Рост платы за вывоз мусора в год не может быть выше 5%. Рост платы за коммунальные платежи, в том числе за вывоз мусора, ограничен распоряжением Правительства РФ и составляет от 0 до 5% в зависимости от региона, сообщили в Российском экологическом операторе.

Правительство закрепит механизм обмена данными о детях мигрантов в России. Проект постановления правительства, утверждающий это, разработало Министерство внутренних дел (МВД). В документе прописан алгоритм работы с данными несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их родителей. Сведениями будут обмениваться МВД, Министерство просвещения, Рособрнадзор, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и региональные и муниципальные органы, ответственные за сферу образования. Обмен данными планируют проводить через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В российских архивах изменили правила доступа к делам о репрессиях. Архивы изменили правила доступа историков и исследователей к делам репрессированных, без длительной процедуры согласований их теперь выдают только родственникам.

Мессенджер Мах сообщил о более 40 млн зарегистрированных пользователей. С момента запуска бета-версии в марте 2025 года пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений.

Люди начали исповедоваться чат-ботам. Случаи, когда люди идут не в храм, а к чат-бот-«священнику», фиксирует Сеть. По данным РОЦИТ, приложение Bible Chat, разработанное нейросетью для изучения Библии, за неполный 2025 год скачали свыше 30 миллионов раз. В нем пользователи делятся с чат-бот-«священником» своими переживаниями, просят советов. В РПЦ заявили, что замена живого священника искусственным интеллектом (ИИ) может быть опасна для человека как духовно, так и физически.