💥Обзор новостей: ЦБ сказал банкам быть проще, оливье подорожал, россияне возвращаются от мессенджеров к обычным звонкам

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • ЦБ предписал банкам не рассказывать о финпродуктах слишком сложными фразами.
    Банк России направил финансовым компаниям информационное письмо с описанием недобросовестных практик, которые следует исключить при работе с клиентами. Банк России сообщил, что выявил случаи применения финансовыми организациями недобросовестных практик. В частности, при сравнении инвестиционного продукта с банковским вкладом организация указывает на его преимущества, но не сообщает о рисках, сказано в релизе регулятора. Кроме того, ЦБ отметил, что распространяемая финансовыми организациями информация о предлагаемых ими продуктах нередко «имеет сложную грамматическую структуру изложения», что создает риски «неоднозначного понимания или двойного толкования».

  • Резкое снижение ключевой ставки — путь в финансовый кризис. Резкое снижение ключевой ставки может привести к гиперинфляции и финансовому кризису, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

    «Способна ли экономика совершить рывок, если принести в жертву ценовую стабильность, дать разогнать инфляции? Да, но на очень короткий период», – сказала она (цитата по «Парламентской газете»).

    Политика монетарной накачки спроса, по словам Набиуллиной, гарантированно приведет к стагфляции. Она подчеркнула, что об этом говорит опыт девяностых, а также опыт зарубежных стран.

  • Минфин надеется на «создание пространства» для снижения ключевой ставки. Минфин рассчитывает, что мерами бюджетной политики «создал пространство» для понижения ключевой ставки. Об этом завил министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации.

    «Будем уточнять в ходе исполнения при необходимости, что делать. Но надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали [для снижения ставки]», – сказал Силуанов. Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,283 трлн руб. – на 8,6% больше, чем в 2025 г.

  • Цифровой рубль станет востребованным в бюджетных платежах. Цифровой рубль будет очень востребован в бюджетном процессе, в том числе в регионах, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. «Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже. И здесь спасибо регионам — первопроходцам — это Татарстан, Чувашия, Ростов, с которыми мы протестировали целевые выплаты. Я думаю, что коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании всего бюджетного процесса, не говоря о том, что уже происходят мгновенные зачисления», — сказала Набиуллина.

  • Счетная палата снизила прогноз роста ВВП в 2025 году до 1%. Рост экономики России в 2025 г. составит около 1%, что значительно ниже ранее запланированных 2,5%, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, инфляция замедлится до 6,8%, однако на ее уровень продолжат влиять внутренние ценовые факторы.

  • Россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Количество рыбы и морепродуктов в структуре питания россиян пока отстает от нормы, рекомендованной Минздравом, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «В странах, где этот уровень является достаточно высоким, и продолжительность жизни увеличивается», – отметил он.

    По его словам, на россиянина приходится примерно 24 кг, а должно быть больше.

  • Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России.

    Как предложил Володин, пенсии признанных в России иноагентами должны перечислять на специальные счета. Если они хотят получить выплаты, то должны вернуться в Россию и «ответить по заслугам».

  • Новогодний «Оливье» подорожает. Средняя стоимость одной порции салата оливье в 2025 году обойдется россиянам в 175 руб., в прошлом году сделать это можно было за 142 руб. Салат на четверых в 2025 году обойдется в 701 рубль. При этом в 2024 году стоимость приготовления оливье составляла 601 рубль.

    Подсчеты «индекса оливье» провел доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

  • РЖД убрали автоматическую галочку покупки постельного белья в плацкарт.

    РЖД при оформлении билета в плацкарт онлайн убрали автоматическую галочку покупки постельного белья, теперь эту опцию нужно выбирать вручную, сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

  • Тамбовчанки до 35 лет получат 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. Женщинам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей, в Тамбовской области будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей, сообщил глава региона Евгений Первышов.

  • Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon.

    Новая сеть будет задействовать ИИ и блокчейн TON, рассказал основатель Telegram Павел Дуров на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.

  • Россияне возвращаются от мессенджеров к обычным звонкам. Начиная с августа голосовой трафик в России вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. Такая динамика может быть связана с тем, что в Москве абоненты ранее активнее пользовались звонками в мессенджерах. При этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены. В среднем по России с начала августа (с момента блокировки звонков в мессенджерах) голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%, рассказали “Ъ” в Т2. Похожая динамика наблюдается и у других операторов: например, у «СберМобайла» с начала августа голосовой трафик в среднем по России вырос на 24%, в Московском регионе — на 45%. У «Т-Мобайла» в октябре голосовой трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах.

  • В Госдуме предложили запретить делать ремонт по воскресеньям по всей России. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить проведение шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям, а также в общероссийские праздничные дни. Документ есть в распоряжении ТАСС.

    Депутаты отметили, что сейчас каждый субъект самостоятельно определяет часы, в которые запрещен шум, включая проведение ремонтных работ. Вследствие этого во многих регионах разрешено проводить шумные ремонтные работы по воскресеньям, что лишает людей единственного полноценного выходного дня.

  • Телефонное мошенничество составляет 85% всех преступлений в РФ. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме «Диалог о фейках 3.0», передает «РИА Новости».

    По его словам, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. составил почти 300 млрд руб.

