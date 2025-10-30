💥Обзор новостей: ЦБ сказал банкам быть проще, оливье подорожал, россияне возвращаются от мессенджеров к обычным звонкам

ЦБ предписал банкам не рассказывать о финпродуктах слишком сложными фразами.

Банк России направил финансовым компаниям информационное письмо с описанием недобросовестных практик, которые следует исключить при работе с клиентами. Банк России сообщил, что выявил случаи применения финансовыми организациями недобросовестных практик. В частности, при сравнении инвестиционного продукта с банковским вкладом организация указывает на его преимущества, но не сообщает о рисках, сказано в релизе регулятора. Кроме того, ЦБ отметил, что распространяемая финансовыми организациями информация о предлагаемых ими продуктах нередко «имеет сложную грамматическую структуру изложения», что создает риски «неоднозначного понимания или двойного толкования».

Резкое снижение ключевой ставки — путь в финансовый кризис. Резкое снижение ключевой ставки может привести к гиперинфляции и финансовому кризису, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Совета Федерации. «Способна ли экономика совершить рывок, если принести в жертву ценовую стабильность, дать разогнать инфляции? Да, но на очень короткий период», – сказала она (цитата по «Парламентской газете»). Политика монетарной накачки спроса, по словам Набиуллиной, гарантированно приведет к стагфляции. Она подчеркнула, что об этом говорит опыт девяностых, а также опыт зарубежных стран.

Минфин надеется на «создание пространства» для снижения ключевой ставки. Минфин рассчитывает, что мерами бюджетной политики «создал пространство» для понижения ключевой ставки. Об этом завил министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации. «Будем уточнять в ходе исполнения при необходимости, что делать. Но надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали [для снижения ставки]», – сказал Силуанов. Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,283 трлн руб. – на 8,6% больше, чем в 2025 г.

Цифровой рубль станет востребованным в бюджетных платежах. Цифровой рубль будет очень востребован в бюджетном процессе, в том числе в регионах, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. «Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже. И здесь спасибо регионам — первопроходцам — это Татарстан, Чувашия, Ростов, с которыми мы протестировали целевые выплаты. Я думаю, что коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании всего бюджетного процесса, не говоря о том, что уже происходят мгновенные зачисления», — сказала Набиуллина.

Счетная палата снизила прогноз роста ВВП в 2025 году до 1%. Рост экономики России в 2025 г. составит около 1%, что значительно ниже ранее запланированных 2,5%, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, инфляция замедлится до 6,8%, однако на ее уровень продолжат влиять внутренние ценовые факторы.

Россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Количество рыбы и морепродуктов в структуре питания россиян пока отстает от нормы, рекомендованной Минздравом, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. «В странах, где этот уровень является достаточно высоким, и продолжительность жизни увеличивается», – отметил он. По его словам, на россиянина приходится примерно 24 кг, а должно быть больше.

Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России. Как предложил Володин, пенсии признанных в России иноагентами должны перечислять на специальные счета. Если они хотят получить выплаты, то должны вернуться в Россию и «ответить по заслугам».

Новогодний «Оливье» подорожает. Средняя стоимость одной порции салата оливье в 2025 году обойдется россиянам в 175 руб., в прошлом году сделать это можно было за 142 руб. Салат на четверых в 2025 году обойдется в 701 рубль. При этом в 2024 году стоимость приготовления оливье составляла 601 рубль. Подсчеты «индекса оливье» провел доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

РЖД убрали автоматическую галочку покупки постельного белья в плацкарт. РЖД при оформлении билета в плацкарт онлайн убрали автоматическую галочку покупки постельного белья, теперь эту опцию нужно выбирать вручную, сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

Тамбовчанки до 35 лет получат 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. Женщинам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей, в Тамбовской области будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей, сообщил глава региона Евгений Первышов.

«Клерк» запустил новый интерактивный тренажер — «Проводки № 4». Вас ждут четыре реальные задачи, возможность добавить до 84 баллов в свою таблицу навыков Школы Клерка и всего пять минут, чтобы доказать, что проводки вам по плечу. Результаты автоматически попадают в таблицу лидеров, где можно сравнить себя с другими участниками и закрепить материал перед следующей письменной работой или экзаменом.

Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon. Новая сеть будет задействовать ИИ и блокчейн TON, рассказал основатель Telegram Павел Дуров на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.

Россияне возвращаются от мессенджеров к обычным звонкам. Начиная с августа голосовой трафик в России вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. Такая динамика может быть связана с тем, что в Москве абоненты ранее активнее пользовались звонками в мессенджерах. При этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены. В среднем по России с начала августа (с момента блокировки звонков в мессенджерах) голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%, рассказали “Ъ” в Т2. Похожая динамика наблюдается и у других операторов: например, у «СберМобайла» с начала августа голосовой трафик в среднем по России вырос на 24%, в Московском регионе — на 45%. У «Т-Мобайла» в октябре голосовой трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах.

В Госдуме предложили запретить делать ремонт по воскресеньям по всей России. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить проведение шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям, а также в общероссийские праздничные дни. Документ есть в распоряжении ТАСС. Депутаты отметили, что сейчас каждый субъект самостоятельно определяет часы, в которые запрещен шум, включая проведение ремонтных работ. Вследствие этого во многих регионах разрешено проводить шумные ремонтные работы по воскресеньям, что лишает людей единственного полноценного выходного дня.