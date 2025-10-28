⚡Собираем новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре! Мы привезем лучших спикеров страны
Боитесь налоговых изменений 2026 года? Не бойтесь! Мы к ним уже готовы! Обсудим перед Новым годом, 19 декабря, налоговую реформу-2026 в Краснодаре. Это будет не просто конференция, а продуктивный диалог с экспертами и коллегами.
Налоговая реформа-2026: ставки НДС поднимают с 20 до 22 процентов. Сократят предельный размер доходов с 60 млн руб. до 10 млн без уплаты НДС. То есть, большинство упращенцев становятся плательщиками НДС. Лимит по ПСН также понизят до 10 млн рублей. Кроме этого, с 2026 года ПСН не смогут применять компании, занимающиеся грузоперевозками, и розница, имеющая торговые залы. И это только чать изменений…
Как работать, куда бежать? Приходите 19 декабря на Х Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет в Краснодаре, разберемся вместе с лучшими экспертами страны! Адрес: Краснодар, ул. Красноармейская 55/1, бизнес-зал Клерка. Это будет ламповое, камерное, эксклюзивное мероприятие, где бухгалтеры в спокойной обстановке смогут разобраться с важными изменениями и отдохнуть. Онлайн-трансляции не будет. Количество мест ограничено!
Семь причин участвовать в мероприятии
🟠 В Краснодаре уже два года не проходили конференции от «Клерка». Поэтому всем бухгалтерам и предпринимателям рекомендуем не пропустить это событие!
🟠 Диалог с экспертами. Мы привезем в Краснодар топовых экспертов страны — Людмила Ганичева, Владислав Каминский, Елена Шедис, Елена Пономарева, Анна Тетерлева — вот только некоторые известные всем бухгалтерам имена. У вас будет уникальная возможность задать вопросы напрямую и получить понятные разъяснения. Неизвестно, когда такие эксперты приедут в таком составе в Краснодар еще раз!
🟠Все в лучших традициях «Клерка» — офлайн и с множеством активностей. Целый день обсуждение реформы-2026: НДС, УСН, ПСН, отчетность, ФСБУ, требования ФНС, работа на маркетплейсах, ВЭД и кадры.
🟠Безопасная работа. Узнаете о подводных камнях изменений 2026 года — сумеете скорректировать работу и минимизировать риски.
🟠Новые навыки и вдохновляющие кейсы. Дадим рабочие лайфхаки привлечения клиентов и наращивания дохода.
🟠 Как приятный бонус: нетворкинг с коллегами и подарки от «Клерка»!
🟠 19 декабря — это уже почти корпоратив, поэтому всех будет ждать шампанское!
🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать по доклады выступающих и продавать билеты!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите 19 декабря на Х Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет в Краснодаре. Это событие нельзя пропустить!
