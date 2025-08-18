🔥Налоговая реформа: как работать на ПСН в 2026 году

Законодатели определились с налоговой реформой-2026, осталось принять проект в третьем чтении. Согласно поправкам в НК, с 1 января 2026 года ПСН применять смогут далеко не все. Рассказываем, какими будут новые лимиты, как изменятся ставки, кто потеряет право на ПСН и что делать в этом случае.

Новый лимит доходов на ПСН — 20 млн рублей

Сейчас: 60 млн руб.

С 2026 года: 20 млн руб.

С 2026 года максимальный доход, при котором ИП сможет применять ПСН, сократится с 60 млн до 20 млн. руб. Изначально власти планировали снизить лимит до 10 млн руб. Но ко второму чтению проекта пошли навстречу бизнесу и решили снижать порог поэтапно:

По итогам 2025 года лимит доходов, позволяющих применять ПСН в 2026 году, составит 20 млн руб .

На 2027 год патент сохранится только у тех, чей доход за 2026 год будет менее 15 млн. руб.

С 2028 года — до 10 млн руб.

Кто потеряет право на патент в 2026 году

Если доход превысит лимит в 20 млн руб., то предприниматель автоматически теряет право на ПСН начала месяца, в котором произошло превышение.

При совмещении режимов учитываются все доходы: ПСН + УСН суммируются, а при совмещении с ОСНО или ЕСХН лимит считают только по ПСН. Если доходы ИП при совмещении УСН и ПСН превысят с начала года 20 млн руб., предприниматель не только утратит право на патент, но и станет плательщиком НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения.

Не забудьте, что об утрате права на ПСН нужно уведомить ИФНС в течение 10 дней (форма утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/352).

Виды деятельности на ПСН в 2026 году

Изначально власти планировали исключить из перечня ПСН розничную торговлю и грузоперевозки. Затем, хотели хотели оставить патент рознице в мельской местности.

Во втором чтении приняли, что любая розница и грузоперевозок остаются на патенте в 2026 году. При этом не забывайте про лимит, если заработали в 2025 году свыше 20 млн.руб. — вы без патента.

Что это значит для бизнеса

Вывод по поправкам. Если вы применяете ПСН и ваш доход за 2025 год больше 20 млн, то вариантов на следующий год у вас не очень много: внимательно изучать НДС или перейти на АУСН.

Доход за 2025 год Более 20 млн руб Менее 20 млн руб Теряем право на ПСН с 1 января 2026 года ПСН применяем в 2026 году УСН с НДС 5%, 7% или 22% ОСНО с прогрессивной НДФЛ и НДС 22% Переход на АУСН без НДС

