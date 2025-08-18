🔥Налоговая реформа: как работать на ПСН в 2026 году
Новый лимит доходов на ПСН — 20 млн рублей
Сейчас: 60 млн руб.
С 2026 года: 20 млн руб.
С 2026 года максимальный доход, при котором ИП сможет применять ПСН, сократится с 60 млн до 20 млн. руб. Изначально власти планировали снизить лимит до 10 млн руб. Но ко второму чтению проекта пошли навстречу бизнесу и решили снижать порог поэтапно:
По итогам 2025 года лимит доходов, позволяющих применять ПСН в 2026 году, составит 20 млн руб.
На 2027 год патент сохранится только у тех, чей доход за 2026 год будет менее 15 млн. руб.
С 2028 года — до 10 млн руб.
Кто потеряет право на патент в 2026 году
Если доход превысит лимит в 20 млн руб., то предприниматель автоматически теряет право на ПСН начала месяца, в котором произошло превышение.
При совмещении режимов учитываются все доходы: ПСН + УСН суммируются, а при совмещении с ОСНО или ЕСХН лимит считают только по ПСН. Если доходы ИП при совмещении УСН и ПСН превысят с начала года 20 млн руб., предприниматель не только утратит право на патент, но и станет плательщиком НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения.
Не забудьте, что об утрате права на ПСН нужно уведомить ИФНС в течение 10 дней (форма утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/352).
Виды деятельности на ПСН в 2026 году
Изначально власти планировали исключить из перечня ПСН розничную торговлю и грузоперевозки. Затем, хотели хотели оставить патент рознице в мельской местности.
Во втором чтении приняли, что любая розница и грузоперевозок остаются на патенте в 2026 году. При этом не забывайте про лимит, если заработали в 2025 году свыше 20 млн.руб. — вы без патента.
Что это значит для бизнеса
Вывод по поправкам. Если вы применяете ПСН и ваш доход за 2025 год больше 20 млн, то вариантов на следующий год у вас не очень много: внимательно изучать НДС или перейти на АУСН.
Доход за 2025 год
Более 20 млн руб
Менее 20 млн руб
Теряем право на ПСН с 1 января 2026 года
ПСН применяем в 2026 году
УСН с НДС 5%, 7% или 22%
ОСНО с прогрессивной НДФЛ и НДС 22%
Переход на АУСН без НДС
Подробнее о том кто, как и когда может перейти на спецрежим расскажем на новом актуальном онлайн-курсе АУСН — 2026. Вы получите не просто теорию, а готовые инструкции, калькуляторы и практические кейсы, чтобы принять взвешенное решение о переходе на этот режим. Записаться на курс
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию