🔥У игры «Три в ряд про деньги» появились мощные комбо и новая система очков

Мы обновили игру «Три в ряд про деньги», чтобы каждая удачная комбинация ощущалась как маленькая победа. Суть игр — передвигать фишки по игровому полю и составлять цепочку из трех и более элементов. Кто станет новым чемпионом?

Правила игры «Три в ряд про деньги».: нужно собрать 3 или более одинаковых элемента в ряд. Как только линия сложилась — ряд пропадает. За это игрок получает очки. Набирайте очков за отведенное время, чтобы перейти на следующий уровень!

Что улучшили

Новые спец‑фишки

Линия (↔/↕) — собирается из 4 фишек. При активации очищает всю строку или колонку.

Цветная бомба ⭐ — собирается из 5 фишек или T/L‑формы. Уничтожает сразу много одинаковых символов

Комбо‑режимы

Двойная линия : две линии одного типа подряд — чистят сразу две строки или две колонки.

Крест: пересечение горизонтальной и вертикальной линий — большой крест на поле.

⭐ + линия: бомба усиливает линию, и все фишки этой масти срабатывают как линии. ⭐ + ⭐ (мегавзрыв): две бомбы вместе почти полностью очищают поле.

Каскады. После взрыва фишки падают вниз, могут собраться новые комбинации — они автоматически считаются и приносят ещё больше очков с повышающимся множителем.

Как по‑простому считаются очки

Базовый принцип: чем больше фишек вы уничтожили за один ход, тем больше очков — каждую убранную фишку мы считаем.

Спец‑фишки дают бонусы: за создание линий и бомб сверху к базовым очкам добавляется небольшой бонус.

Каскады умножают результат: 1‑я волна совпадений — обычные очки. 2‑я подряд — примерно в два раза больше. 3‑я — в три раза, дальше — максимальный множитель

Комбо‑взрывы:

Двойная линия и крест — дают сразу много очков, потому что очищают целые строки и колонки.

Цветная бомба — чем больше на поле фишек её цвета, тем солиднее награда.

Две бомбы вместе — один из самых мощных ходов в игре: почти всё поле очищается и приносит большой разовый прирост к счёту, а затем могут сработать ещё и каскады.

Итог: игра стала динамичнее, каждый удачный ход заметно двигает вас к рекорду, а умное использование спец‑фишек и каскадов — ключ к попаданию в топ таблицы лидеров. Да-да, у игры есть таблица лидеров — теперь можно не только проверить себя, но и посоревноваться с другими бухгалтерами.

Пятерка лидеров: Nadezda-A, Оксана Сафронова, ХО, Виктория Степанова, Александра Вячеславовна Подзорова. Коллеги, как вы это сделали? Сколько тренировались?

И главный вопрос — кто сможет побить такие крутые рекорды? Есть желающие? Приходите в «Три в ряд про деньги», пробуйте и занимайте лидерские позиции!

