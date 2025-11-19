ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Наталия Лукина
Бухгалтеры

🔥У игры «Три в ряд про деньги» появились мощные комбо и новая система очков

Мы обновили игру «Три в ряд про деньги», чтобы каждая удачная комбинация ощущалась как маленькая победа. Суть игр — передвигать фишки по игровому полю и составлять цепочку из трех и более элементов. Кто станет новым чемпионом?

Правила игры «Три в ряд про деньги».: нужно собрать 3 или более одинаковых элемента в ряд. Как только линия сложилась — ряд пропадает. За это игрок получает очки. Набирайте очков за отведенное время, чтобы перейти на следующий уровень!

Что улучшили

  • Новые спец‑фишки

  • Линия (↔/↕) — собирается из 4 фишек. При активации очищает всю строку или колонку.

  • Цветная бомба ⭐ — собирается из 5 фишек или T/L‑формы. Уничтожает сразу много одинаковых символов

  • Комбо‑режимы

  • Двойная линия: две линии одного типа подряд — чистят сразу две строки или две колонки.

  • Крест: пересечение горизонтальной и вертикальной линий — большой крест на поле.

⭐ + линия: бомба усиливает линию, и все фишки этой масти срабатывают как линии.

⭐ + ⭐ (мегавзрыв): две бомбы вместе почти полностью очищают поле.

  • Каскады. После взрыва фишки падают вниз, могут собраться новые комбинации — они автоматически считаются и приносят ещё больше очков с повышающимся множителем.

Как по‑простому считаются очки

Базовый принцип: чем больше фишек вы уничтожили за один ход, тем больше очков — каждую убранную фишку мы считаем.

Спец‑фишки дают бонусы: за создание линий и бомб сверху к базовым очкам добавляется небольшой бонус.

Каскады умножают результат: 1‑я волна совпадений — обычные очки. 2‑я подряд — примерно в два раза больше. 3‑я — в три раза, дальше — максимальный множитель

Комбо‑взрывы:

  • Двойная линия и крест — дают сразу много очков, потому что очищают целые строки и колонки.

  • Цветная бомба — чем больше на поле фишек её цвета, тем солиднее награда.

  • Две бомбы вместе — один из самых мощных ходов в игре: почти всё поле очищается и приносит большой разовый прирост к счёту, а затем могут сработать ещё и каскады.

Итог: игра стала динамичнее, каждый удачный ход заметно двигает вас к рекорду, а умное использование спец‑фишек и каскадов — ключ к попаданию в топ таблицы лидеров. Да-да, у игры есть таблица лидеров — теперь можно не только проверить себя, но и посоревноваться с другими бухгалтерами.

Пятерка лидеров: Nadezda-A, Оксана Сафронова, ХО, Виктория Степанова, Александра Вячеславовна Подзорова. Коллеги, как вы это сделали? Сколько тренировались?

И главный вопрос — кто сможет побить такие крутые рекорды? Есть желающие? Приходите в «Три в ряд про деньги», пробуйте и занимайте лидерские позиции!

Другие игры для бухгалтеров на «Клерке»

  1. Виселица — угадывайте профильные бухгалтерские термины

  2. Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров

  3. Косынкасложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН

  4. Три в ряд — самая интересная и сложная игра

  5. Блоки — продержитесь как можно дольше, заполняя игровое поле цветными фигурами!

  6. Судоку — это тренировка для бухгалтера: учит внимательности, логике и умению быстро думать

  7. Тетрис — самый правильный тетрис в мире

  8. «Счеты» — управляйте косточками.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

238 подписчиков1 186 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

