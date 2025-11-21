❤️ С Днем бухгалтера! Вам подарки от «Клерка»

Коллектив «Клерка» от души поздравляет Вас с Днем бухгалтера! Желаем легкой отчетности, безболезненных проверок, понимающих налоговиков и ценящего Вас руководителя. Подготовили красивые и прикольные открытки с Днем бухгалтера, которые можно скачать. А еще написали тосты, которые можно произнести под бокал шампанского и поздравить коллег по бухгалтерии.

Дорогие бухгалтеры, весь коллектив «Клерка» от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником! Пусть ваша работа, требующая титанических усилий, всегда будет оценена по достоинству руководством и коллегами. Пусть контрагенты будут благонадежными, а инспекторы — «не приставучими». Желаем вам терпения и веры в лучшее. Мы всегда с вами, поддержим, подскажем, объясним. Ваш «Клерк»!

Собрали для вас открытки и тосты, которыми вы можете поздравить своих коллег. 🥂

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

🥂Давайте поднимем бокалы за наших героев бухгалтерского фронта — спасателей бизнеса от налоговых бедствий!

🥂Желаю, чтобы ваши отношения были прочнее, чем ПБУ, а нервы — крепче, чем шифрование «1С». Пусть ФНС пишет только «спасибо», а не «поясните»!

Также сделали для вас подарок – снизили стоимость полугодовой подписки на Клерк.Премиум до 9900 руб. 18 000₽ , чтобы подписка стала доступна всем бухгалтерам! Вы получите все обучающие материалы, а также безлимитные консультации на шесть месяцев! Поторопитесь — у вас есть всего день, чтобы сделать выгодную покупку. С подпиской вы встретите новый 2026 год во всеоружии — сможете работать без стресса, ведь у вас под рукой будут все необходимые материалы для изучения изменений и возможность задавать любые вопросы нашим экспертам. Премиум, который вы можете себе позволить! Подключить

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

🥂Поднимем бокалы за бухгалтеров, которые умеют разрулить любую ситуацию — хоть в налоговом учете, хоть в жизни. Пусть все проблемы уходят в «прочие расходы», а доходы растут сами собой!

🥂За бухгалтеров — единственных людей, которые могут объяснить, почему прибыль есть, денег нет, а отчетность все равно «красота». Пусть в вашей жизни всегда будет ликвидность и нулевая просрочка!

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

🥂Выпьем за тех, кто готов считать чужие деньги даже ночью и в праздники!

🥂Предлагаю тост за тех, кто может найти ошибку в трех томах отчетности, но не может найти свободный день в календаре. Пусть отчеты закрываются автоматически, а счастье всегда идёт по правильному счету!

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

🥂Тост за тех, кто держит этот мир в порядке. Пока менеджеры обещают, директора планируют, а юристы спорят — бухгалтер делает проводку и спасает компанию. За вашу мощь и профессионализм!

🥂Выпьем за то, чтобы по жизни у нас был постоянный положительный баланс, нулевая задолженность и стопроцентная рентабельность радости!

В Чате бухгалтеров ваши коллеги делятся мемами, поздравлениями и открытками к Дню бухгалтера. Приходите, там уже праздничная обстановка!