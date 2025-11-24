Погода в Краснодаре в декабре 2025 года
Какая будет зима 2025-2026 года в Краснодаре
В декабре 2025 года будет холоднее обычного, температура в январе 2026-го будет выше нормы.
«В целом зима на юге будет нестандартной. Если в декабре будет холоднее обычного, то температура в январе 2026-го будет выше нормы, также теплыми будут и февраль с мартом», — заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
Осадки в Краснодаре будут выпадать в основном в виде дождя, в конце месяца возможен мокрый снег и гололед с интенсивностью 1,5-3 мм в сутки.
Погода в Краснодаре в начале декабря
Погода в декабре в 2025-м году по мнению синоптиков не будет радикально отличаться от среднеестатистической за прошлые года.
В первые дни зимы в Краснодаре дневная температура будет держаться в районе 6-7 градусов тепла, по ночам опускаясь до +1. Возможно небольшие дожди. Ветер обычно слабый, до 3-5 м/с. Количество солнечных дней составляет примерно 35-40%.
Погода в Краснодаре в конце декабря
С середины месяца в Краснодаре возможны первые легкие заморозки. Дневная температура снизится до +5 градусов, ночью — опустится до нуля. Дождей будет больше, из-за чего ночью и ранним утром возможен гололед. Ветер усилится до 5-8 м/с.
Все воспринимают температуру по-разному, однако, выходя из дома, взять с собой шляпу будет правильным решением.
