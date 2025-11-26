Краснодар в 2025 году: куда сходить в декабре и на что посмотреть

Пока Москва готовится к праздникам по-столичному бурно, Краснодар предлагает другую атмосферу — более камерную, спокойную и более уютную. Снег на Новый год в Краснодаре — редкость, однако праздничную атмосферу тут можно почувствовать уже в начале декабря. Собрали в одном месте все: елки, катки, ледовые шоу и другие зимние события для всей семьи.

Куда сходить в Краснодаре в декабре?

Чтобы ваша поездка 17 декабря на Х Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет в Краснодаре запомнилась еще ярче, составили для вас подборку новогодних мест и мероприятий. Тут ярмарки, катки и спектакли.

Куда сходить в Краснодаре в декабре. Иллюстрация: Клерк.ру

Налоговая реформа-2026 принята: что ждет бизнес в следующем году

Сегодня, 26 ноября 2025 года Совет Федерации одобрил закон с масштабными изменениями в налоговое законодательство. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. И это уже точно!

С 1 января 2026 года НДС-лимит на УСН и ПСН будет поэтапно снижаться до 10 млн руб. Лимиты дохода для освобождения от НДС будут такие:

в 2026 году – 20 млн руб.;

в 2027 году – 15 млн руб.;

с 2028 года – 10 млн руб.

Субъекты МСП потеряют льготу (15%) по страховым взносам. В 2026 году пониженный тариф к выплатам сверх полутора МРОТ законодатели оставят только для МСП, чей основной вид деятельности ОКВЭД попал в перечень, утвержденный Правительством.

С 2026 года организация будет обязана платить страховые взносы за руководителя, даже если он официально не получает доход. Теперь даже за «спящие» компаниям с директором без зарплаты придется платить взносы с МРОТ.

Общая ставка НДС с 1 января 2026 года вырастет с 20% до 22%, льготный НДС 10% останется для значимых продуктов питания, лекарств и детских товаров.

С 1 января 2026 года перечень расходов на УСН перестанет быть закрытым.

Льготный механизм расчета налоговых пеней, действующий для организаций в 2025 году, будет продлен до конца 2026 года.

Освободили от штрафов по ст. 119 НК тех, кто впервые начинает платить НДС в 2026 году. То есть в 2026 году компании и ИП на упрощенке не будут платить штраф за несдачу первой декларации по НДС.

Также упрощенцем оставили возможность сменить пониженную ставку ставку НДС на общую до истечения трех лет. Перейти на 22% можно будет только в течение первого года уплаты НДС.

И это только малая часть изменений, которые ждут бизнес в 2026 году!

Семь причин сходить на Х Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет

Боитесь налоговых изменений 2026 года? Не бойтесь! Мы к ним уже готовы! Обсудим перед Новым годом, 17 декабря, налоговую реформу-2026 в Краснодаре. Это будет не просто конференция, а продуктивный диалог с экспертами и коллегами.

✅ В Краснодаре уже два года не проходили конференции от «Клерка». Поэтому всем бухгалтерам и предпринимателям рекомендуем не пропустить это событие!

✅ Диалог с экспертами. Мы привезем в Краснодар топовых экспертов страны — Людмила Ганичева, Владислав Каминский, Елена Шедис, Елена Пономарева — вот только некоторые известные всем бухгалтерам имена. У вас будет уникальная возможность задать вопросы напрямую и получить понятные разъяснения. Неизвестно, когда такие эксперты приедут в таком составе в Краснодар еще раз!

✅ Все в лучших традициях «Клерка» — офлайн и с множеством активностей. Целый день обсуждение реформы-2026: НДС, УСН, ПСН, отчетность, ФСБУ, требования ФНС, работа на маркетплейсах, ВЭД и кадры.

✅ Безопасная работа. Узнаете о подводных камнях изменений 2026 года — сумеете скорректировать работу и минимизировать риски.

✅ Новые навыки и вдохновляющие кейсы. Дадим рабочие лайфхаки привлечения клиентов и наращивания дохода.

✅ Как приятный бонус: нетворкинг с коллегами и подарки от «Клерка»!

✅ 17 декабря — это уже почти корпоратив, поэтому всех будет ждать шампанское!

Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите 17 декабря на Х Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет в Краснодаре. Это событие нельзя пропустить! Адрес: Краснодар, ул. Красная, 120, отель Marriott.

