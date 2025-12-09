💥Обзор новостей: Путин надеется, что повышение НДС будет временным, из-за роста НДС бизнес не должен уходить в тень, нужно избавиться от «ненужных никому отчетов»

Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет «временным решением». Президент РФ Владимир Путин выразил надежду что повышение НДС будет временным решением. «А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, пишут РИА Новости.

Путин поставил задачу, «чтобы ничего в тень не уходило» при повышении НДС. Необходимо, чтобы бизнес не уходил работать в тень после повышения НДС до 22%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», – сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин призвал избавиться от «ненужных никому отчетов» и бумаг. В России следует повышать производительность труда за счет устранения лишней бумажной работы, а не увеличения нагрузки на сотрудников, заявил президент России Владимир Путин. «Прежде всего сокращая время на бумаги, планы, ненужные никому отчеты, те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию, лечению пациентов и так далее», — сказал глава государства, пишет РБК. У нас предложение: давайте избавимся от отчетности!

Путин поручил устранить незаконный оборот продукции на рынках. «Речь о том, чтобы устранить, как сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно, но порядок навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России. Президент Владимир Путин поручил немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России. План структурных изменений, рассчитанный до 2030 года, в частности, предусматривает «создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью», рост потребления товаров российского производства, пояснил он. По его словам, экономический рост должен быть «всеобъемлющим» и охватывать все российские регионы, пишет РБК.

Путин призвал усилить надзор за оборотом наличных денег. В России необходимо усилить контроль за обращением наличных денег, заявил президент Владимир Путин. Цель — борьба с теневой экономикой. Ранее, в июле 2025 года, Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля. С 1 сентября 2026-го его обязаны принимать крупнейшие банки и торговые точки (с выручкой более 120 млн руб. в год), пишут РИА Новости.

Нужно кардинально сократить нелегальную занятость. Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо кардинально сократить нелегальную занятость. По его словам, такие меры необходимо принимать «грамотно», без рисков для экономического роста. «При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста»,— подчеркнул Владимир Путин, пишет «Коммерсантъ». Российский президент отметил, что для тех предпринимателей и компаний, которые по закону ведут свои дела, должны открываться новые возможности для развития.

Путин поручил поддержать отцовство в России. Наряду с поддержкой материнства в России необходимо предусмотреть меры поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье», — объяснил глава государства. Он поручил подготовить комплексные решения, которые позволят изменить сложившуюся негативную демографическую тенденцию.

Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами. «Прошу коллег из правительства не тюкать, что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что по каждому направлению реализации есть десять субъектов, у которых результаты ниже, чем у остальных регионов. Путин призвал провести основательную работу в этом направлении.

Путин назвал недостаточными меры по улучшению демографии. Президент России Владимир Путин счел недостаточными меры по улучшению демографической ситуации в стране в связи с продолжающимся снижением уровня рождаемости. Он отметил, что влияние на ситуацию оказывают и общемировые тенденции, и внешние вызовы. Перечисляя уже принятые меры, Путин напомнил, что правительство утвердило долгосрочную стратегию действия для повышения уровня рождаемости и запустило новый национальный проект «Семья».

С 1 января 2026 года работодатели смогут платить за рождение ребенка 1 миллион рублей без НДФЛ и взносов. Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам без уплаты налогов и взносов до 1 млн рублей при рождении ребенка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «С 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 млн рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тыс.», — цитируют президента ТАСС.