💥Обзор новостей: весной будут новые изменения в НК, кабмин одобрил поправки в ТК, финразведка не будет блокировать счета при запросе у НСПК

До конца января власти подготовят законопроекты, усложняющие уход в тень. Для реализации плана по обелению отдельных секторов экономики будет подготовлено «значительное число законопроектов как устанавливающих новое регулирование, так и вносящих изменения в действующее», об этом сообщил глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о поправках в законодательство о налогах и сборах, антиотмывочное, КоАП РФ, УК РФ, о применении контрольно-кассовой техники, сообщили в Минфине. Законодательные изменения ответственные министерства должны подготовить и внести в правительство до 26 января, в Госдуму – до 1 марта, пишут «Ведомости».

Правительство одобрило удвоение лимита сверхурочной работы. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, который в том числе увеличивает лимит сверхурочной работы с нынешних 120 часов до 240 часов в год, говорится в сообщении Минэкономразвития. Пакет поправок был подготовлен Минэкономразвития совместно с Минтрудом, они позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше, разрешат малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защитят работодателя от ряда злоупотреблений.

Финразведка не будет блокировать счета при запросе информации о платежах у НСПК. С осени 2026 года Росфинмониторинг сможет, минуя банки, запрашивать у Национальной системы платежных карт информацию об операциях россиян по единому QR-коду, картам «Мир» и переводам через СБП. Но при этом блокировать счета не будет — новый закон такую меру не предполагает, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ведомства.

Минфин предложил увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам. Лимит страховых выплат по некоторым видам вкладов будет увеличен c 1,4 до 2 млн руб., следует из законопроекта Минфина, опубликованного на портале правовых инициатив. Повышенное страхование коснется рублевых вкладов физических лиц со сроком более трех лет и рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет. Прежде до 2,8 млн руб. подняли максимальное страховое возмещение по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, сроком более трех лет.

Госдума утвердила квоты для самозанятых таксистов. Госдума на заседании 18 декабря в третьем чтении приняла законопроект о введении ежегодных квот для самозанятых в размере 25% от общего количества зарегистрированных автомобилей такси в региональном реестре на начало года, сообщил 18 декабря в своем Telegram-канале председатель палаты Вячеслав Володин.

Кабмин продлил на 2026 год господдержку для бизнеса приграничных регионов. Предприниматели смогут продолжать получать субсидии на восстановление деятельности, а также льготные займы. Размер кредитов может достигать 50 млн руб. со сроком погашения до шести лет. Средства будут направлены на оборотные и инвестиционные цели. В федеральном бюджете для займов на 2026 г. уже зарезервировано около 4,5 млрд руб.

В 2026 году в России изменят классификатор профессий и должностей, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что от названия должности зависят условия работы и доплат — право на досрочную пенсию, надбавки за вредные условия и дополнительные отпуска. Депутат посоветовал изучить обновленную версию классификатора и при расхождениях описания работы с названием должности в трудовом приказе обратиться с вопросом к кадровой службе.

Госдума продлила переходный период для земельных участков в особых зонах. Переходный период действия норм законодательства о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) продлен на пять лет — до 2031 года. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Документ разработан Росреестром.

Мэрия Симферополя компенсирует бизнесу расходы на новогоднее оформление. Городская администрация Симферополя возместит субъектам малого и среднего предпринимательства затраты на новогоднее оформление коммерческих помещений. Максимальный размер компенсации составит 100 000 руб.

В Госдуму запретили проносить новогодние подарки и алкоголь. В Госдуму с 19 декабря запретят проносить подарки и алкогольные напитки. Такое распоряжение подписал руководитель аппарата нижней палаты Игорь Дивейкин.

ФАС обязала «ПИК» обеспечить равный доступ провайдеров к инфраструктуре. ФАС признала группу лиц «ПИК» нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписания об устранении нарушений. Компании обязаны обеспечить операторам связи недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика. В мае этого года ФАС завершила проверку, в ходе которой установила, что входящий в группу «ПИК» оператор связи «Ловител», а также управляющие компании жилых комплексов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ограничивали доступ других провайдеров к инфраструктуре домов. По этим фактам в сентябре ведомство возбудило антимонопольное дело.

Лудоманы смогут установить самозапрет на азартные игры. Такой законопроект приняла Госдума. Их будут насильно выгонять из казино и букмекерских контор.

Дожить до 120 лет реально, считает главврач Кремлевской поликлиники. Главный врач поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская в интервью ТАСС рассказала, что дожить до 120 лет реально уже сейчас. Достаточно правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на вовремя диспансеризацию и знать наследственные заболевания.

Россиянка нашла в туалете ТЦ пакет с 95 тыс. рублей и потратила их на спиртное и сауну. В Якутии женщина нашла и потратила деньги, забытые пенсионеркой в туалете торгового центра, подозреваемую в краже задержали. Об этом сообщает УМВД республики. В отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о пропаже 95 тысяч рублей. Пожилая женщина забыла пакет с деньгами в туалете торгового центра. Полицейские установили, что деньги присвоила 45-летняя посетительница ТЦ, которая вошла в кабинку туалета вслед за пенсионеркой. Подозреваемую в краже задержали, женщина успела потратить 20 тысяч рублей на выпивку, продукты и посещение сауны. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело о краже, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.