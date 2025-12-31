⚡️ ФНС выпустила методичку по уплате НДС с годовой выручкой от 20 млн

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выпустила методичку для уплаты сборов компаниями, чей доход превышает 20 млн руб. за 2025 г. Почитаем на каникулах.

Документ размещен в официальном телеграм‑канале ведомства.

Согласно методичке, налогоплательщики могут выбирать между ставками 22%, 10% и 0%, а также имеют право применить специальные ставки — 5% или 7%. Для предприятий, использующих УСН как до 1 января 2026 года, так и после этой даты, порог в 20 млн рублей рассчитывается по тем же правилам, что и доходы для расчета налога по УСН.

В случае если в этом году ИП применял одновременно УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, а также ЕСХН и ПСН, то для освобождения от НДС учитывается общая сумма доходов за 2025 г. по обоим применяемым режимам налогообложения.

Если доходы плательщика за текущий год не превысили 20 млн руб., то ему платить НДС в не нужно.

Детальные пояснения о новых правилах для УСН представлены в методических рекомендациях для бизнеса.

Также даны разъяснения по вопросам:

🔹 расчета НДС по длящимся договорам, заключенным до 1 января 2026 года

🔹 срокам и порядку представления деклараций, восстановления «входного» НДС, заявления вычетов по этому налогу

🔹 и другие

➡️ Напоминаем, с 1 января 2026 года организации и ИП на УСН, чьи доходы превышают 20 млн рублей за 2025 год, признаются плательщиками НДС.

Если доход ниже установленного порога (20 млн рублей), то таким лицам, применяющим УСН, освобождение от НДС предоставляется автоматически

От обложения НДС не освобождаются операции, когда плательщик УСН:

1️⃣ является налоговым агентом по НДС

должен уплатить его при

2️⃣ ввозе товаров из-за рубежа

Плательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2026 года, вправе применять

общеустановленные ставки НДС (22, 10, 0 %)

или выбрать одну из специальных ставок НДС 5 или 7% ⬇️

Последние зависят от полученного годового дохода в 2026 году – от 60 млн рублей до 272,5 млн рублей и от 272,5 млн рублей до 490,5 млн рублей соответственно.

📆 С 2026 года пороговые значения для применения УСН индексируются на коэффициент-дефлятор - на 2026 год он равен 1,090.

