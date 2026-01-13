💥Обзор новостей: Минфин готовит новые поправки в НК, ФНС опубликовала свод изменений 2026 года, внесли проект о кредитных каникулах для бизнеса на УСН

Минфин готовит новые поправки в НК. Минфин уже готовит новую партию налоговых изменений, которые вступят в силу в 2027 году. Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале. Власти планируют скорректировать: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, имущественные налоги, акцизы и налоговые режимы. Текст проекта пока не опубликован, будем держать руку на пульсе.

ФНС опубликовала свод изменений в налоговом законодательстве по каждому налогу. На этой странице собраны основные изменения в налоговом законодательстве, которые ждут физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 2026 году.

В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для бизнеса на УСН. Депутаты от ЛДПР и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление трехлетних кредитных каникул для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Согласно документу, предприниматели на УСН смогут оформлять льготный период по кредитам на срок до трех лет, но не позднее 31 декабря 2028 г. Если заемщик не укажет конкретные даты, каникулы будут действовать с подачи требования к кредитору и до конца 2028 г. Мера связана с будущим поэтапным снижением максимального размера доходов, позволяющего не уплачивать НДС, говорится в пояснительной записке.

ПДН будет рассчитываться только с официальных доходов. Расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) с июля 2027 г. будет производиться исключительно на основе официальных доходов граждан. Об этом директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков заявил в интервью ТАСС. По его словам, это повысит качество оценки закредитованности заемщиков и, как следствие, снизит уровень рисков и просроченной задолженности.

Доходы самозанятых в 2025 году выросли более чем на треть. Самозанятые в прошлом году заработали чуть более 3 трлн руб., что на 38,6% больше показателя 2024 г. (2,2 трлн руб.), следует из подсчетов «Ведомостей» на основе статистических данных ФНС. Также более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 г. они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г. Для сравнения: доходы бюджета от приватизации в прошлом году составили 112 млрд руб. (на 17,7% меньше. – «Ведомости»), отмечал глава Минфина Антон Силуанов в конце декабря.

Кабмин утвердил новые меры поддержки агропромышленного бизнеса. В 2026 г. в бюджете предусмотрено почти 14 млрд руб., которые направят небольшим агропредприятиям, и 730 млн руб. для отправки на сельский туризм. Еще одной мерой, утвержденной для поддержки агробизнеса, стало частичное возмещение затрат на закупку продуктов агроагрегаторами у фермерских хозяйств.

Комитет ГД рекомендовал повышение штрафов за нападения домашних животных. В пояснительной записке к проекту говорится, что он направлен на усиление административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных, деятельности приютов и обращению с бездомными животными. Кроме того, он предусматривает ответственность за нарушение законодательства, которое привело к вреду жизни, здоровью граждан или имуществу. Штрафы для граждан хотят увеличить до суммы от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Расширен список городов, где можно взять льготную ипотеку на вторичку. «Дом.РФ» обновил список городов, в которых можно купить жилье на вторичном рынке по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке. С 1 января в перечень добавлены 22 новых города в 15 регионах. Среди них, например, Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области, Нижневартовск в Ханты-Мансийский автономном округе. Всего в список входит 891 город в 83 регионах России.

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Главное правило перевозки подобных устройств запрещает их провоз в багаже, который летит отдельно от пассажира. « Оно связано с тем, что пожар в грузовом отсеке может долгое время оставаться незамеченным и распространиться на багаж других пассажиров», — отмечают в ассоциации. В соответствии с новыми правилами пауэрбанки нельзя заряжать от источников питания, расположенных в сиденьях или любом месте в салоне самолета в течение всего полета. Их также нельзя использовать для зарядки других устройств во время руления, взлета и посадки. Еще одно правило запрещает перевозку зарядных устройств в ручной клади на верхних полках салона: их можно хранить под сиденьем владельца или в кармане спинке впереди стоящего кресла.

Госдума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о передвижных аптеках. Закон призван повысить доступность лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов России. По словам Володина, предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов.

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Roblox. Платформа Roblox не будет разблокирована в РФ в ближайшее время, поскольку оснований для этого нет. Об этом «РИА Новости» сообщил Роскомнадзор. Доступ к игре был ограничен 3 декабря.

Приставы начали производство по выселению Долиной. Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую она продала Полине Лурье. Об этом адвокат артистки Мария Пухова сообщила ТАСС. ФССП дала Ларисе Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры, сообщает адвокат Лурье.

Маск признался, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами. Компания SpaceX ставит своей целью межзвездные путешествия, в ходе которых человечество сможет встретить внеземные цивилизации. Об этом заявил создатель компании, американский предприниматель, миллиардер Илон Маск на выступлении в Техасе.