⚡Страховые взносы за директора на АУСН — ноль рублей: разъяснения ФНС

ФНС выпустила важное письмо. Согласно ему вне зависимости от размера базы для исчисления страховых взносов для плательщиков АУСН, сумма страховых взносов определяется в размере ноль рублей.

С 2026 года за руководителей коммерческих организаций необходимо уплачивать страховые взносы, исчисленные с базы в размере не менее одного федерального МРОТ (п. 1 ст. 421 НК в ред. п. 137 ст. 2 закона № 425-ФЗ). При этом не имеет значения, получает ли вообще такой директор зарплату — взносы нужно начислять даже при нулевом доходе. В 2026 году ежемесячная сумма взносов за директора на секундочку составит 8 127,90 руб. (27 093 х 30%), а за год — 97 534,80 руб. (27 093 х 30% х 12 мес.). Сумма немалая.

Новость всех взбудоражила, и налоговики в письме ФНС от 15 января 2026 г. № БС-4-11/117@ указали, что, поскольку для плательщиков АУСН установлен тариф взносов 0%, вне зависимости от размера базы для исчисления страховых взносов сумма взносов за директора в любом случае будет равна нулю.

По директорам без зарплаты, отдельно не нужно подавать данные при АУСН.

То есть, у коммерческих организаций, применяющих АУСН, нет обязанности по представлению расчета по страховым взносам. Это значит, что никаких РСВ, 6-НДФЛ на АУСН нет.

Если у компании нулевка только с директором, ничего подавать и платить не нужно.