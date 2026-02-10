День святого Валентина в 2026 году: традиции, история праздника и идеи для подарок

Уже в субботу, 14 февраля будем праздновать День святого Валентина или День всех влюбленных в 2026 году! Расскажем историю и традиции праздника. Также собрали идеи для подарок.

В России День святого Валентина начали отмечать еще в 1990-е, когда многие западные традиции начали проникать в нашу культуру. Однако в 2008 году в России появилась замена западному празднику — День семьи, любви и верности. Его отмечают 8 июля, в День памяти святых Петра и Февронии, покровителей брака и семьи.

История Дня святого Валентина

В христианстве есть несколько мучеников по имени Валентин, однако большинство исследователей считают, что праздник получил название по имени римского священника Валентина. Валентин жил во времена императора Клавдия II. Император запрещал легионерам жениться, считая, что в браке они становятся более мягкими и не такими смелыми в бою. Но Валентин, искренне веря в любовь, продолжал тайно венчать влюбленных. Когда до императора дошли слухи о тайных венчаниях, он велел схватить Валентина. На следующий день священника казнили. С тех пор Валентин стал покровителем всех влюбленных.

По другой версии, жил священник Валентин (Валентин Интерамнский), он пытался обратить римлян в христианство. Валентин вылечил юношу, сына Кратона, когда молодой человек поправился от неизлечимой болезни, семья Кратона настолько впечатлилась, что приняла христианство. Слава о чуде быстро распространилась, благодаря проповедям Валентина многие римляне, включая Авундина, сына местного градоначальника, также начали обращаться в христианство. Но это не понравилось властям. Валентина арестовали и подвергли мучениям за отказ поклониться языческим богам. После чего ему отрубили голову. Ученики перенесли тело обезглавленного Валентина в Интерамну, где в его честь построили базилику. Мощи Валентина хранятся там до сих пор.

Мощи святого Валентина в Терни, Италия, фото: wikipedia

Также существует версия, по которой Валентин, живший в Риме, оказался в тюрьме из-за своей веры. Там он исцелил слепую дочь тюремщика, за что его, посчитав колдуном, приговорили к смерти. Накануне казни, 13 февраля, Валентин написал девушке трогательное прощальное письмо, что и стало прообразом валентинок.

Традиции Дня святого Валентина

День святого Валентина массово отмечают в США, Великобритании, Канаде, Австралии, в Аргентине, Франции и Южной Корее. Одна из главных традиций Дня святого Валентина — дарение открыток-валентинок. Считается, что первая открытка была сделана в 1415 году герцогом Карлом Орлеанским для жены. Он написал ей из тауэрского заключения стихотворение.

Моя нежнейшая Валентина,

<...>

Бог прощает того, кто отдалил

Меня от тебя на целый год.

Я уже устал от любви,

Моя нежнейшая Валентина.

В 1847 году американка Эстер Хоуленд начала массовое производство валентинок. Она украшала их кружевом, лентами и сердечками — создала узнаваемый образ открытки ко Дню всех влюбленных.

fee.org

Помимо открыток принято дарить любимым конфеты. Например, в Италии существует традиция дарить сладкие конфеты Baci Perugina («поцелуи») в синей фольге со вложенными внутрь романтическими записками.

Интересные факты о Дне святого Валентина

Римско-католическая церковь признает Валентина святым, однако в 1969 году его исключили из Генерального римского календаря из-за отсутствия достоверных сведений.

В некоторых мусульманских странах День святого Валентина запрещен на официальном уровне. В 2005 году в Малайзии вышел указ, предупреждающий малайцев о том, что им нежелательно праздновать 14 февраля, так как это ведет к разврату. В 2012 году в Индонезии Высший исламский совет запретил отмечать День влюбленных, поскольку он не соответствовал религиозным, культурным и социальным нормам. В 2012 году Узбекистан внес в черный список День святого Валентина. Местным СМИ рекомендовали воздержаться от любых публикаций на тему 14 февраля. Не отмечают праздник в Туркмении. Власти учредили 14 февраля днем избрания президента Гурбангулы Бердымухамедова и Днем государственного флага.



Идеи для подарков на День святого Валентина в 2026 году

Подарки к 14 февраля Женщине Мужчине Романтическая фотосессия Свидание-сюрприз Романтический ужин в необычном месте Подарочный сертификат Букет из фруктов и конфет Браслет с гравировкой координат места вашего знакомства Совместные мастер-классы Совместное посещение СПА

